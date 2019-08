Red Bull schuift Gasly aan de kant en zet Albon in de wagen vanaf GP van België MMP/Joost Custers

12 augustus 2019

13u04 0 Formule 1 Aston Martin Red Bull Racing zal vanaf de Belgische Grand Prix geen beroep meer doen op de Fransman Pierre Gasly, maar wel op Thaise Brit Alexander Albon. Albon, die van Scuderia Toro Rosso komt, vervangt de Fransman die op zijn beurt naar Scuderia Toro Rosso terugkeert.

Gasly werd dit jaar na één seizoen bij zusterteam Toro Rosso gepromoveerd naar de hoofdmacht van Red Bull als vervanger van Daniel Ricciardo. De Fransman kon in 12 races nooit overtuigen en wordt nu terug bij Toro Rosso gestald voor de rest van het seizoen. Alex Albon, die dit jaar een indrukwekkend debuut maakt bij Toro Rosso, neemt zijn plek in. Wel zijn ze beiden nog in de running voor een zitje naast Max Verstappen bij Red Bull volgend jaar.

Gasly kon voor de zomerpauze het niveau van Verstappen nooit evenaren. Met 63 punten voor Gasly en 181 voor Verstappen scoorde de jonge Nederlander bijna 3 keer meer punten. Verstappen kon ook al twee keer winnen, waar Gasly zijn beste resultaat een vierde plek was in de GP van Groot-Brittannië.

Red Bull hield steeds vol dat Gasly tot aan het eind van het seizoen zou aanblijven, maar kiest nu toch voor een koerswijziging. Horner voerde in het verleden ook al meermaals de druk op Gasly op door hem aan te manen “beter te moeten gaan presteren.”

“Red Bull verkeert in de situatie dat het vier getalenteerde Formule 1-coureurs onder contract heeft staan die kunnen roteren”, meldt de Oostenrijkse renstal. “Het team zal de komende negen races gebruiken om de prestaties van Albon te bekijken en aan de hand daarvan zal worden besloten wie er naast Max wordt opgesteld in 2020.”

Gasly verdwijnt dus niet volledig uit beeld, want hij wordt terug bij Toro Rosso geplaatst. Daar komt hij de Rus Kvyat tegen als teamgenoot. Kvyat werd zelf een aantal jaar geleden van Red Bull gedegradeerd naar Toro Rosso, om dan een jaar uit de F1 te verdwijnen en nu opnieuw bij Toro Rosso een vast zitje te bemachtigen. De stoelendans bij Red Bull kent nu dus een nieuw hoofdstuk. Afwachten wie het rijdersduo voor 2020 wordt.