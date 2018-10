Red Bull ook in tweede vrije oefensessie GP Mexico oppermachtig, Vandoorne 15e XC

26 oktober 2018

22u45

Bron: Belga 0 Formule 1 Max Verstappen (Red Bull) heeft vandaag op de Autodromo Hermanos Rodriguez de snelste tijd neergezet in de tweede vrije oefensessie van de Grote Prijs Formule 1 van Mexico, de negentiende van 21 WK-manches.

De Nederlander hield met een tijd van 1:16.720 zijn Australische teammaat Daniel Ricciardo (1:16.873) achter zich. De Spanjaard Carlos Sainz (Renault) vervolledigde het podium in 1:17.953. Opvallend: ook in de eerste sessie was dit de top 3. Lewis Hamilton (Mercedes) eindigde als zevende in 1:18.100. De Brit kan zijn vijfde wereldtitel ruiken. Hij heeft in Mexico genoeg aan een zevende plaats om de champagne te ontkurken.

Stoffel Vandoorne (McLaren) werd vijftiende in 1:19.096. In de eerste reeks strandde hij een plaatsje lager. De derde sessie en de kwalificaties volgen morgen, de GP zondag.

Uitslag:

1. Max Verstappen (Ned/Red Bull-TAG Heuer) 1:16.720 (21 rondes)

2. Daniel Ricciardo (Aus/Red Bull-TAG Heuer) 1:16.873 (32)

3. Carlos Sainz Jr (Spa/Renault) 1:17.953 (35)

4. Sebastian Vettel (Dui/Ferrari) 1:17.954 (42)

5. Nico Hülkenberg (Dui/Renault) 1:18.046 (36)

6. Brendon Hartley (NZe/Toro Rosso-Honda) 1:18.061 (35)

7. Lewis Hamilton (GBr/Mercedes) 1:18.100 (40)

8. Kimi Räikkönen (Fin/Ferrari) 1:18.133 (42)

9. Valtteri Bottas (Fin/Mercedes) 1:18.140 (40)

10. Sergio Pérez (Mex/Force India-Mercedes) 1:18.167 (24)

11. Esteban Ocon (Fra/Force India-Mercedes) 1:18.485 (24)

12. Romain Grosjean (Fra/Haas-Ferrari) 1:18.733 (39)

13. Charles Leclerc (Mon/Sauber-Ferrari) 1:19.024 (39)

14. Pierre Gasly (Fra/Toro Rosso-Honda) 1:19.047 (36)

++15. Stoffel Vandoorne (Bel/McLaren-Renault) 1:19.096 (30)

16. Lance Stroll (Can/Williams-Mercedes) 1:19.219 (25)

17. Marcus Ericsson (Zwe/Sauber-Ferrari) 1:19.322 (41)

18. Sergey Sirotkin (Rus/Williams-Mercedes) 1:19.335 (37)

19. Fernando Alonso (Spa/McLaren-Renault) 1:19.543 (31)

20. Kevin Magnussen (Den/Haas-Ferrari) 1:19.670 (35)