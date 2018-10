Red Bull heerst in eerste vrije oefensessie GP van Mexico, Vandoorne zestiende XC

26 oktober 2018

18u49

Bron: Belga 0 Formule 1 Max Verstappen (Red Bull) heeft op de Autodromo Hermanos Rodriguez de snelste tijd neergezet in de eerste vrije oefensessie van de Grote Prijs Formule 1 van Mexico, de 19de van 21 WK-manches.

De Nederlander hield met een tijd van 1:16.656 zijn Australische teammaat Daniel Ricciardo (1:17.139) achter zich. De Spanjaard Carlos Sainz (Renault) vervolledigde het podium in 1:17.926. Lewis Hamilton (Mercedes) eindigde als vijfde in 1:18.075. De Brit kan zijn vijfde wereldtitel ruiken. Hij heeft in Mexico genoeg aan een zevende plaats om de champagne te ontkurken.

Stoffel Vandoorne (McLaren) moest tevreden zijn met de zestiende chrono. De West-Vlaming klokte 1:19.716.

De tweede vrije oefensessie staat later op de dag op de planning. De derde sessie en de kwalificaties volgen zaterdag, de GP zondag.