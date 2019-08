Red Bull één en twee in regenachtige tweede training op Hungaroring: “Zitten steeds dichter bij Mercedes” YP/LPB

02 augustus 2019

17u35

Bron: Belga/ANP 1 Formule 1 Max Verstappen heeft bij een regenachtige tweede training voor de Grote Prijs van Hongarije de tweede tijd neergezet. De 21-jarige Nederlander van Red Bull moest enkel zijn ploegmaat Pierre Gasly voor zich dulden.

Verstappen klokte een rondje in 1:17.909, zijn Franse teamgenoot was een fractie sneller (1:17.854). WK-leider Lewis Hamilton reed de derde tijd, zijn ploegmaat Valtteri Bottas de vierde chrono. De Brit van Mercedes had bij de eerste training de snelste tijd laten noteren. Ook toen was Verstappen tweede. Door de regen op de Hungaroring lieten veel coureurs hun bolides het grootste deel van de tweede oefensessie binnen staan.

Verstappen toonde zich na de eerste trainingsdag in Hongarije positief over zijn bolide en voelt dat Red Bull steeds dichter bij Mercedes komt. “Het lijkt erop dat Mercedes net iets sneller is, maar we zitten er dichtbij”, aldus de Nederlander. “De auto voelde vanaf het begin van de dag goed aan. We hadden een goede balans in de droge omstandigheden. Alles werkte prima, ook in de regen. Het was een uitstekende dag, daar ben ik blij mee.”

Bij de kwalificaties zaterdag zou het weer kunnen gaan regenen op de Hungaroring. “Ik heb maar één snelle ronde op de natte baan gedaan en dat voelde prima, maar hopelijk blijft het droog.”

De derde en laatste vrije oefensessie staat morgenmiddag op het programma. In de namiddag volgen dan de kwalificaties, de Grote Prijs wordt zondag gereden. Mercedes is uit op revanche, na de desastreus verlopen GP van Duitsland van vorig weekend. Toen vielen beide Mercedes-rijders buiten de punten. Desalniettemin blijven Hamilton en Bottas helemaal bovenin de WK-stand. De Britse regerende wereldkampioen telt 225 punten, dat zijn er 41 meer dan Bottas. Verstappen is na zijn zege in Hockenheim met 162 punten naar de derde plaats geklommen. Op de Hungaroring boekte Hamilton vorig jaar zijn zesde zege, een record.

Uitslag van de tweede vrije oefensessie voor de GP van Hongarije, de twaalfde manche in het WK Formule 1, vrijdag op de Hungaroring:

Pierre Gasly (Fra/Red Bull-Honda) 1:17.854 (16 ronden)

Max Verstappen (Ned/Red Bull-Honda) 1:17.909 (12)

Lewis Hamilton (GBr/Mercedes) 1:17.995 (15)

Valtteri Bottas (Fin/Mercedes) 1:18.184 (18)

Daniel Ricciardo (Aus/Renault) 1:18.597 (13)

Kimi Räikkönen (Fin/Alfa Romeo Racing-Ferrari) 1:18.682 (25)

Charles Leclerc (Mon/Ferrari) 1:18.852 (21)

Nico Hülkenberg (Dui/Renault) 1:18.892 (14)

Antonio Giovinazzi (Ita/Alfa Romeo Racing-Ferrari) 1:18.909 (25)

Daniil Kvyat (Rus/Toro Rosso-Honda) 1:18.957 (22)

Romain Grosjean (Fra/Haas-Ferrari) 1:19.149 (19)

Kevin Magnussen (Den/Haas-Ferrari) 1:19.178 (21)

Sebastian Vettel (Dui/Ferrari) 1:19.254 (24)

Carlos Sainz Jr (Spa/McLaren-Renault) 1:19.398 (22)

Sergio Pérez (Mex/Racing Point-Mercedes) 1:19.721 (13)

Lance Stroll (Can/Racing Point-Mercedes) 1:19.774 (14)

George Russell (GBr/Williams-Mercedes) 1:19.889 (14)

Lando Norris (GBr/McLaren-Renault) 1:20.401 (6)

Robert Kubica (Pol/Williams-Mercedes) 1:20.439 (15)

Alexander Albon (Tha/Toro Rosso-Honda) geen chrono (2)