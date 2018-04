Räikkönen opnieuw snelste, Vandoorne pas 17de in derde vrije oefensessie Bahrein LPB

07 april 2018

15u26 0 Formule 1 Stoffel Vandoorne heeft geen te beste beurt gemaakt in de derde en laatste vrije training voor de Grote Prijs van Bahrein. De West-Vlaming klokte in zijn McLaren een tijd van 1:31.860, goed voor een povere zeventiende plaats. Ploegmaat Fernando Alonso klokte met 1:31.445 de tiende chrono.

De Nederlander Max Verstappen begint om 17 uur wel met een goed gevoel aan de kwalificaties. Verstappen reed op het circuit van Sakhir de tweede tijd (1:30.393) en moest enkel de Fin Kimi Räikkönen (1:29.868), met wie hij nog bijna botste, laten voorgaan. Räikkönen was in zijn Ferrari ook al de snelste in de tweede vrije training. De Australiër Daniel Ricciardo, ploegmaat van Verstappen bij Red Bull, liet de derde tijd noteren. Verderop volgden Lewis Hamilton (vierde), Sebastian Vettel (vijfde) en Valtteri Bottas (zesde).

Hamilton moet zondag sowieso vijf plaatsen naar achteren op de startopstelling voor de tweede race van het seizoen. De regerend wereldkampioen heeft de versnellingsbak in zijn Mercedes laten vervangen omdat daar tijdens de vorige wedstrijd in Australië een hydraulisch lek in was ontstaan.