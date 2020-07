Racing Point betreurt ‘slecht geïnformeerde' klacht van Renault over Roze Mercedes: “Extreem ontgoocheld” Redactie

13 juli 2020

12u48

Bron: Belga 0 Formule 1 Ruzie om de ‘Roze Mercedes’. Formule 1-renstal Renault heeft gisterenavond na afloop van de Grote Prijs van Steiermark protest ingediend tegen Racing Point, dat ervan beschuldigd wordt zijn bolide niet zelf ontworpen te hebben. Racing Point zegt dat het “extreem ontgoocheld is dat zijn resultaten in de GP van Steiermark in vraag worden gesteld door een slecht geïnformeerde klacht.”

De Racing Point-bolide kreeg eerder al de bijnaam 'Roze Mercedes' omdat die zoveel gelijkenissen vertoont met de wagen die vorig seizoen naar de wereldtitel reed. Racing Point erkende dat het de Mercedes van 2019 heeft gekopieerd, maar dit gebeurde volgens de renstal in overeenstemming met de geldende regels. Die stellen namelijk dat teams bepaalde wagenonderdelen, bijvoorbeeld die onderdelen die betrekking hebben tot de aerodynamica, zelf moeten ontwerpen.

Na de GP van Steiermark hebben stewards verschillende onderdelen van de Racing Point-bolide in beslag genomen. Mercedes werd gevraagd dezelfde stukken over te maken van hun wagen van vorig jaar, om zo de claim van Renault te onderzoeken. Het is nog niet duidelijk wanneer de hoorzitting zal plaatsvinden.

"Wij ontkennen ten stelligste dat we de regels hebben overtreden", verklaart Racing Point maandag. "Voor aanvang van het seizoen heeft het team samengewerkt met de Internationale Automobielfederatie (FIA) en alle vragen over het design van de RP20 tot aller tevredenheid beantwoord. Het team is vol vertrouwen dat het protest zal afgewezen worden zodra we ons antwoord hebben overgemaakt.”

In vergelijking met vorig jaar komt Racing Point duidelijk beter voor de dag. Zondag finishte Sergio Perez op de zesde plaats, vlak voor Lance Stroll. In het slot viel Perez de vierde plaats aan van Alexander Albon, tot een botsing roet in het eten gooide.

Racing Point gebruikt Mercedes-motoren, het heeft ook een contract met de Duitse renstal voor de aankoop van onder andere de versnellingsbak en andere onderdelen.

