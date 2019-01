Promotors diep bezorgd over toekomst F1: “Als dit zo doorgaat, racen we binnenkort enkel op tweederangs circuits” LPB

Formule 1 De promotors van zestien bestaande Grote Prijzen in de Formule 1 maken zich zorgen over de manier waarop de nieuwe eigenaar Liberty Media de koningsklasse van de autosport leidt. Ze zijn het er niet mee eens dat fans moeten betalen om de races te kunnen zien op televisie en ze missen ook duidelijkheid over de toekomstplannen.

“Nieuwe races moeten niet worden geïntroduceerd ten koste van bestaande evenementen”, melden de leden van de Formula One Promoters Association (FOPA) in een verklaring. “Iedereen is ontstemd”, zegt voorzitter Stuart Pringle van de FOPA. “We zijn tot nu toe meegaand en rustig gebleven, maar we hebben grote zorgen over de toekomstige gezondheid van de sport onder de mensen die nu de baas zijn.”

Van vijf traditionele circuits loopt dit jaar het contract af, Liberty Media is al driftig op zoek naar nieuwe circuits. Voor 2020 is een Nederlandse Grote Prijs op de voorlopige kalender geplaatst. De voorkeur gaat uit naar Zandvoort, dat hard op zoek is naar de benodigde miljoenen om een GP te mogen organiseren. “Er is gebrek aan duidelijkheid over nieuwe initiatieven in de Formule 1 en de promotors worden te weinig betrokken bij de uitwerking”, stellen de zestien verbolgen leden van de FOPA.

Voorzitter Pringle is directeur van het circuit in Silverstone, waar de Britse GP wordt gehouden. Het is één van de beste bezochte races in de Formule 1, maar het contract loopt na dit jaar af en er ligt nog geen nieuwe overeenkomst. De circuits van Monza, Hockenheim, Catalunya en Mexico-Stad zitten in dezelfde situatie. Voor 2020 zijn naast Nederland ook races gepland in Vietnam en Miami. “Miami krijgt zo'n beetje een gratis deal, dat kan niet goed gaan”, zegt Pringle. “Als dit zo doorgaat, racet de Formule 1 binnenkort alleen nog maar op tweederangs circuits.”