Prominenten uit F1-wereld reageren verbijsterd op straf Vettel: “Heel, heel erg beschamend” Redactie

10 juni 2019

08u25

Bron: AD.nl 0 Formule 1 De tijdstraf die Sebastian Vettel (Ferrari) gisteren opgelegd kreeg in de Grote Prijs van Canada wekt verbijsterde reacties op van verschillende (ex)-rijders. Voormalig wereldkampioenen als Mario Andretti en Nigel Mansell spreken schande van de beslissing. Ferrari gaat alvast De tijdstraf die Sebastian Vettel (Ferrari) gisteren opgelegd kreeg in de Grote Prijs van Canada wekt verbijsterde reacties op van verschillende (ex)-rijders. Voormalig wereldkampioenen als Mario Andretti en Nigel Mansell spreken schande van de beslissing. Ferrari gaat alvast in beroep tegen de sanctie.

"Where am I supposed to go?"#CanadianGP 🇨🇦 #F1 pic.twitter.com/gWjWNmdOE4 Formula 1(@ F1) link

“Wat had Seb dan moeten doen?”, vraagt Mansell zich af. “Op het moment dat hij op het gras kwam, was hij een passagier van zijn eigen auto. Heel, heel erg beschamend. Er is geen plezier uit te halen om hiernaar te kijken. Twee kampioenen rijden fantastisch en het eindigt met een verkeerd resultaat.”

Very very https://t.co/CJcFu85l7f joy in watching this race ,two champions driving brilliantly,will end in a false result. Nigel Mansell CBE(@ nigelmansell) link

Vettel kreeg tijdens de race een vijfsecondenstraf, omdat hij volgens de stewards gevaarlijk terug de baan op kwam, nadat hij een uitstapje maakte over het gras. Daarbij blokkeerde hij Lewis Hamilton, die vol in de remmen moest. Andretti, wereldkampioen in 1978, meent dat de stewards daarna de verkeerde beslissing hebben genomen. “De functie van de stewards is om overduidelijke, onveilige bewegingen te bestraffen. Geen foutjes die ontstaan door keihard te racen. Wat in Canada gebeurde is onacceptabel op dit niveau in onze geweldige sport.”

I think the function of the stewards is to penalize flagrantly unsafe moves not honest mistakes as result of hard racing. What happened at #CanadaGp is not acceptable at this level of our great sport. @F1 Mario Andretti(@ MarioAndretti) link

Ook Alex Wurz, voormalig F1-coureur, voorvechter van veiligheid in de autosport en voorzitter van de beroepsvereniging van coureurs, kan zich niet vinden in de straf. “Hij keek pas in de spiegel nadat hij een stuurcorrectie toepaste”, die daarmee een bewuste blokkeeractie van Vettel uitsluit. “Dat hij zo ver doorglijdt is simpele natuurkunde. Dat Lewis geen ruimte heeft, hoort erbij op een stratencircuit. Was het op het randje? Ja! Een straf? Nee, volgens mij niet.” Jenson Button noemt dit eveneens een race-incident. “Je kan niet zomaar de wagen stoppen en hem van het circuit afhouden.”

my observation on Vettel rejoining: his helmet moved to look into mirror only after steering correction! that he slid that far is laws of physics. No space for Lewis is name of game with street tracks. What happened to #LetThemRace ? Was it sketchy? yes! a penalty? not in my view alex wurz(@ alex_wurz) link

So close. Closed it well by Vettel, to me that’s racing. No penalty. End of message. #CanadianGP pic.twitter.com/ahR81Bcy6u Giedo van der Garde(@ GvanderGarde) link

Vettel zorgde zelf dan maar voor ‘gerechtigheid’: