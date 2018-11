Potje van Max Verstappen kookt over nadat oerdomme actie van collega hem zege kost GVS

11 november 2018

20u57 10 Formule 1 “Ik hoop dat ik hem niet tegenkom in de paddock”, brieste Max Verstappen na de GP van Brazilië. De Nederlander doelde op Esteban Ocon, de achterblijver die Max Verstappen met een oerdom manoeuvre van de baan reed. Wel, beide heren kwamen elkaar na de race tegen, en er kwam duw-en trekwerk bij te pas.

There was contact on the track, and a bit off it too 😡 #BrazilGP 🇧🇷 #F1 pic.twitter.com/OajZ1UM4lL Formula 1(@ F1) link

Na een indrukwekkende race leek Max Verstappen op het circuit van Interlagos op weg naar zijn derde triomf van het seizoen. De Nederlander had met een prachtig manoeuvre Lewis Hamilton achtergelaten en hoefde ook niet meer naar binnen om een setje nieuwe banden op te halen. Tót achterblijver Esteban Ocon even de show dacht te stelen.

Verstappen wilde de Fransman dubbelen, maar Ocon wilde niet wijken. Het gevolg: een tik, waardoor de Red Bull-bolide begon te spinnen. “Wat een idioot”, riep onze noorderbuur, waarna hij ook zijn middelvinger opstak. Weg was de zo goed als zekere zege, Hamilton ging hem voorbij.

. @Max33Verstappen steekt zijn frustratie niet onder stoelen of banken. 🤬🖕 pic.twitter.com/06MfHRk9Lv Play Sports(@ playsports) link

“Wat er hier gebeurd is, daar heb ik geen woorden voor”, vertelde een ontgoochelde maar ook furieuze Verstappen na de race. “Wat een idioot, die Ocon. Ik deed alles goed, maar dan word ik geramd... Ik hoop dat ik hem niet tegenkom in de paddock, want dan...” Maar de Nederlander en de Fransman kwamen elkaar wel degelijk tegen bij de weegschaal, waar de coureurs zich na afloop dienen te melden. En daar liep het mis.

De Nederlander ging verhaal halen, waarna er wat duw-en trekwerk bij te pas kwam. Ocon geeft ook te kennen dat Verstappen verbaal uithaalde. “Hij riep dingen als you pussy en hij zou mij echt slaan. Erg onprofessioneel van hem”, aldus de piloot van Force India. Uiteindelijk werd Verstappen door een official weggestuurd. Even nadien werd bekend dat hij zich vanwege het fysieke contact moest melden bij de wedstrijdleiding, maar over een straf is nog niets bekend. De reglementen stellen dat je geen fysiek contact mag zoeken in de garage.

Ocon gaf ook nog zijn relaas over het incident. “Ik kwam met nieuwe banden uit de pits en ik ging aan de buitenkant langs Max zoals ik bij veel andere coureurs deed. Ik zat aan de binnenkant, maar kreeg geen ruimte. Ik ben toch ook een slachtoffer, want ik spinde toch ook?”

Christian Horner, de teambaas van Red Bull, meent dat Max Verstappen zich nog goed heeft ingehouden. “Om eerlijk te zijn, Esteban is goed weggekomen met een duwtje”, vertelde hij aan Sky Sports. “Ik begrijp absoluut niet wat Ocon aan het doen was. Als je een achterblijver bent, moet je je niet gaan bemoeien met de leider. Hij ligt een ronde achter. Hij heeft niet de snelheid en hij klapt zijn auto aan de binnenkant. Dit sloeg nergens op. Maar Max heeft zich echt nog ingehouden achteraf.”

Verstappen, Ocon e o ...dedinho ... @VincentJBruins pic.twitter.com/M5ho7FM48g RTP Mundial de F1(@ f1rtp) link