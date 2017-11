Pirelli en McLaren schrappen bandentest in Interlagos uit veiligheid













Hans Op de Beeck

20u04

Bron: Belga 0 Photo News Formule 1 Formule 1-team McLaren gaat dinsdag en woensdag niet de nieuwe banden van Pirelli testen in São Paulo. Dat hebben de renstal van Stoffel Vandoorne en de bandenleverancier besloten nadat gewapende overvallers zondag probeerden een busje van Pirelli te overvallen.

"We hebben deze beslissing voor de veiligheid van onze mensen en het personeel van McLaren genomen", laat Pirelli weten. "De veiligheid van onze mensen is altijd onze prioriteit geweest", stelt McLaren via Twitter. "Gezien de recente evenementen vonden we het een onnodig risico om verder te doen."

Niet alleen de bandenleverancier werd rond de Grote Prijs van Brazilië geconfronteerd met gewapende overvallers. Teamleden van Mercedes werden afgelopen vrijdag onaangenaam verrast toen ze het circuit van Interlagos wilden verlaten.

Wereldkampioen Lewis Hamilton bevestigde deze overval op Twitter. "Een deel van mijn team werd onder schot gehouden bij het verlaten van het circuit hier in Brazilië. Er zijn schoten gelost en iemand kreeg een pistool tegen zijn hoofd. Dit gebeurt hier ieder jaar. De Formule 1 en de teams moeten er meer tegen doen, er zijn geen excuses."

Photo News