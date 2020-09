Pierre Gasly wint zijn eerste GP ooit na knotsgekke race op Monza, Ferrari’s en Verstappen geven op MXG

06 september 2020

17u02 8 Formule 1 De Fransman Pierre Gasly (Alpha Tauri) heeft de Grote Prijs van Italië gewonnen. Na een knotsgekke race haalde hij het voor Carlos Sainz en Lance Stroll. Lewis Hamilton eindigde zevende na een tijdstraf. Beide Ferrari’s moesten op hun thuiscircuit vroegtijdig opgeven, net als Max Verstappen. Voor het eerst sinds 1996 (Olivier Panis in Monaco) wint een Fransman een GP in de Formule 1.

Flashback naar medio vorig seizoen. Toen stuurde Red Bull Pierre Gasly weg van het zitje naast Max Verstappen. Gasly moest terug naar het satellietteam van Red Bull, Toro Rosso. Een minder snelle wagen en een anonieme plek in het middenveld waren zijn deel. Alex Albon kwam in zijn plaats. Een vernedering voor de fiere Fransman was het.

Maar Gasly reageerde echter ultra professioneel op dat euvel. Hij reed z'n races op een degelijk niveau bij Alpha Tauri (de nieuwe naam van Toro Rosso dit seizoen), pakte zelfs punten en was veruit de betere van z'n teammaat Daniil Kvyat. Albon ontgoochelt ondertussen naast Verstappen en kon het afgelopen jaar nog niet overtuigen.

Tijdstraf

Gasly werd op Monza geholpen door de omstandigheden, dat moet wel gezegd. Zonder de tijdstraf die Lewis Hamilton kreeg had hij de overwinning waarschijnlijk niet behaald. Hamilton kreeg die straf door een crash van Charles Leclerc. De Monegask van Ferrari miste zijn bocht in de parabolica vlak voor de finish en vlamde de bandenmuur in. Die moest hersteld worden waardoor de race een klein half uur werd stilgelegd.

Vlak voor de stop wilde Lewis Hamilton nog de pits induiken voor een setje nieuwe banden, maar dat deed hij enkele seconden te laat. De pitstraat was ondertussen gesloten en Hamilton kreeg een tijdstraf aangesmeerd. Hij moest tijdens de race de pits in én tien seconden blijven stilstaan. De Brit verloor bij dat manoeuvre zoveel tijd dat hij nooit meer vooraan in de race kwam. Pierre Gasly nam ondertussen de leiding over en hield in een prangend slot Carlos Sainz (McLaren) af. Hij werd tweede. Lance Stroll werd derde. Valtteri Bottas reed een bleke wedstrijd en werd vijfde.



Max Verstappen kwam niet in het stuk voor. De Nederlander moest twintig rondes voor het einde opgeven met problemen aan z'n wagen. Ook Sebastian Vettel kon z’n ontgoochelende kwalificatiesessie niet doorspoelen. Na enkele rondjes gingen de remmen van Vettel stuk en moest hij ook zijn strijd staken. Op die manier staan voor het eerst sinds Hongarije 2012 geen rijder van Ferrari, Mercedes of Red Bull op het podium. Ook is het nog maar de tweede keer dat een Toro Rosso/Alpha Tauri een race in de Formule 1 wint. De eerste was Sebastian Vettel in 2008.

Hamilton blijft aan de leiding in de WK-tussenstand. Max Verstappen verliest z'n tweede plaats aan Valtteri Bottas.

