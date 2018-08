Pierre Gasly nieuwe teamgenoot van Max Verstappen bij Red Bull



Redactie

20 augustus 2018

21u15

Bron: AD.nl 0 Formule 1 Pierre Gasly wordt bij Red Bull de nieuwe teamgenoot van Max Verstappen. De Fransman vervangt komend Formule 1-seizoen de naar Renault vertrokken Daniel Ricciardo.

Gasly rijdt sinds vorig seizoen bij Toro Rosso, het zusterteam van Red Bull Racing, nadat hij bij de Grand Prix van Maleisië de in ongenade gevallen Daniil Kvyat verving.

In zijn eerste jaar wist de 22-jarige Fransman nog geen punten te scoren, maar dit seizoen maakt Gasly indruk met de Toro Rosso-Honda. Zo werd hij in Bahrein vierde en wist hij in Monaco zijn bolide naar een zevende plek te sturen.