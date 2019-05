Overleden Niki Lauda krijgt dit weekend eerbetoon in Monaco XC

22 mei 2019

21u17

Bron: Belga 4 Formule 1 De Formule 1 staat dit weekeinde bij de Grote Prijs van Monaco stil bij het overlijden van drievoudig wereldkampioen Niki Lauda. Renstallen Mercedes, Ferrari en McLaren hebben een eerbetoon aan de Oostenrijkse racelegende aangekondigd dat zichtbaar zal zijn op hun bolides. De medewerkers van Mercedes, het team waar Lauda een topfunctie bekleedde, zullen rouwbanden dragen.

Een woordvoerder van de Formule 1 zei dat er sowieso een passend eerbetoon komt, maar dat een en ander nog moet worden uitgewerkt.

Lauda was het gesprek van de dag in de 'paddock', de plek op het circuit waar de coureurs bivakkeren tijdens een grand prix. Lewis Hamilton liet zich er amper zien. De vijfvoudig wereldkampioen was te zeer aangeslagen door de dood van de Oostenrijker, die in 2012 de Brit overhaalde van McLaren naar Mercedes over te stappen. Bij de Duitse renstal heeft Hamilton al vier wereldtitels veroverd.

Lauda won twee wereldtitels bij Ferrari en één bij McLaren. Hij won twee keer de race op het stratencircuit van Monaco.