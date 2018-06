Over Schumacher weten we nog altijd niets, maar fans kunnen nu wel naar speciaal 'Schumi'-museum in Keulen Hans Op de Beeck

27 juni 2018

11u13 2 Formule 1 Formule 1-fans hebben een nieuw bedevaartsoord. Op wat vroeger de Keulense luchthaven Butzweilerhof was, is 'Motorworld' geopend: een walhalla voor de autosportfans met als blikvanger de 'Michael Schumacher Private Collection'. Een museum met allerlei grote en kleine herinneringen aan de carrière van 'Schumi'.

Michael Schumacher (49) is sinds zijn ski-ongeval op 29 december 2013 niet meer in het openbaar te zien geweest en over zijn huidige gezondheidssituatie is quasi niets geweten. De entourage van de familie wil er uit respect voor Michael zo weinig mogelijk over zeggen. Ietwat sneu voor de fans, maar zij kunnen de vele triomftochten van de zevenvoudige wereldkampioen nu wel herbeleven in Keulen. Het mini-museum telt maar liefst 16 F1-wagens (waarvan zeven Ferrari's van Schumacher), 50 van zijn trofeeën, 25 rennersuitrustingen en nog een heleboel ander kleinood: helmen en petjes uit Schumi's carrière, veel familiefoto's, krantenknipsels, video's en eerbetuigingen van onder andere zijn gewezen bazen Jean Todt en Flavio Briatore of collega's Sebastian Vettel en Felipe Massa. Ook de Benetton waarin hij reed en de Jordan waarmee de Duitse legende in 1991 debuteerde, zijn te bewonderen.

"Het is een deel uit zijn privé-collectie. Als bedankje aan de fans die hem blijven steunen, stellen we dat hier tentoon", aldus Sabine Kehm, de vertrouwenspersoon en woordvoerster van de Schumachers. "De locatie is ook perfect: slechts enkele kilometers van Michael's thuisstad Kerpen. Je proeft er de passie voor de autosport." De organisatoren denken jaarlijks een half miljoen fans te verwelkomen van Schumacher, die herstelt van zijn ski-ongeluk in zijn Zwitserse woning in de buurt van het meer van Genève. De tentoonstelling is sinds deze maand open en gratis te bezoeken zeven op zeven.