Organisatie bevestigt: "GP Formule 1 van België op 30 augustus achter gesloten deuren"

02 juni 2020

11u17

Bron: Belga 12 Formule 1 De Grote Prijs Formule 1 van België zal op 30 augustus doorgaan achter gesloten deuren. Dat laat de organisatie officieel weten. De WK-promotor maakte meteen ook de hertekende coronakalender bekend.

“Spa Grand-Prix SA, de promotor van de Belgische Grote Prijs Formule 1, bevestigt dat de race die op 30 augustus 2020 op het circuit van Spa Francorchamps staat gepland, achter gesloten deuren zal plaatsvinden. Dat in strikte overeenstemming met de gezondheidsrichtlijnen van de Nationale Veiligheidsraad en in samenspraak met de Federale en Waalse Regeringen”, klinkt het.

“Het Circuit van Spa-Francorchamps maakt integraal deel uit van de geschiedenis van de Formule 1. Het staat sinds de oprichting van het wereldkampioenschap in 1950 op de kalender en is in de loop der jaren uitgegroeid tot een van de meest legendarische circuits ter wereld. Als zodanig moest ons nationale circuit zijn plaats op de kalender behouden en dus ook zijn rol spelen in de voortzetting van het wereldkampioenschap 2020", stelt de organisatie.

De Nationale Veiligheidsraad had eerder grote evenementen tot 31 augustus verboden. Vorige maand kondigden Elio Di Rupo, de Waalse minister-president, en Willy Borsus, Waals minister van Economie, al aan dat de Belgische GP achter gesloten deuren zou kunnen doorgaan. Er dienden wel nog onderhandelingen te volgen tussen de organisatoren van de GP van België en Liberty Media, dat verantwoordelijk is voor de wereldwijde promotie van de Formule 1. Er moest immers worden bijgepast bij afwezigheid van fans op het mythische circuit. Tot dusver werden al 165.000 tickets verkocht.

“Spa Grand-Prix SA nodigt alle klanten die in het bezit zijn van een ticket voor deze editie van 2020 uit om de website www.spagrandprix.com te raadplegen. Daar vinden ze alle nodige informatie om hun tickets over te zetten naar de editie van 2021 of een terugbetaling aan te vragen”, aldus de organisatie.

Contract met de F1 verlengd tot 2022

“Het behoud van dit evenement werd mogelijk gemaakt dankzij de inspanning en de medewerking van de Waalse Regering, het Circuit van Spa-Francorchamps, de RACB, de FIA maar ook de FOM, aangezien deze Grote Prijs buiten het “Promotor”-contract en zonder financiële bijdrage van het Waalse Gewest zal worden georganiseerd”, verklaart Vanessa Maes, CEO van Spa Grand Prix. “Met dit nieuwe model kan het Circuit van Spa-Francorchamps, een belangrijke economische actor in Wallonië, de financiële gevolgen van deze historische crisis enigszins verzachten. De onderhandelde voorwaarden maken het ook mogelijk om de plaats van de Belgische Grote Prijs op de zeer gegeerde kalender van het Formule 1-wereldkampioenschap veilig te stellen, aangezien deze een verlenging van ons huidige “Promotor”-contract tot 2022 omvatten.”

“De Grote Prijs van Francorchamps is een Waalse parel die bijdraagt aan de wereldwijde bekendheid van ons land en onze regio. De organisatie zonder publiek is natuurlijk een teleurstelling voor de toeschouwers en een serieus verlies voor de regio in termen van economische inkomsten. Maar dankzij de voorwaarden die met de FOM werden overeengekomen, kan de Waalse regio het verlies beperken en wordt de Grote Prijs van 2021 en 2022 veiliggesteld”, vult minister Borsus aan. “Ik ben tevreden dat we de wedstrijd kunnen organiseren, zelfs achter gesloten deuren. Zo kunnen we de vele enthousiastelingen, ondanks een moeilijke mondiale context, toch nog een mooi spektakel aanbieden.”

De hertekende F1-kalender

De Formule 1 heeft haar nieuwe kalender voor de eerste acht races in 2020 gepresenteerd. Door de coronacrisis werden de eerste tien Grote Prijzen van het seizoen allemaal uitgesteld of geannuleerd. Het seizoen had in principe op 15 maart in het Australische Melbourne moeten beginnen. De eigenlijke start volgt begint volgende maand met twee Grote Prijzen in Oostenrijk, op 5 en 12 juli.

Daarna volgen wedstrijden in het Hongaarse Boedapest (19 juli), het Britse Silverstone (2 en 9 augustus) en het Spaanse Montmelo nabij Barcelona (16 augustus). Vervolgens komt de F1-karavaan naar België voor de GP op het circuit van Spa-Francorchamps (30 augustus). Op 6 september staat de GP van Italië in Monza op het programma.

“De acht eerste races worden gesloten events, waarbij de strengste veiligheidsprocedures zullen gelden”, meldt de F1. Hoe de kalender voor de rest van het seizoen eruitziet, wordt in de loop van de volgende weken bekendgemaakt.

Overzicht:

• 5 juli: Oostenrijk

• 12 juli: Oostenrijk

• 19 juli: Hongarije

• 2 augustus: Groot-Brittannië

• 9 augustus: Groot-Brittannië

• 16 augustus: Spanje

• 30 augustus: België

• 6 september: Italië

