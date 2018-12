Opvolger van F1-team Force India stelt nieuwe bolide in Canada voor LPB

18 december 2018

12u48

Bron: anp 0

Het Formule 1-team Racing Point, de opvolger van Force India, presenteert op 13 februari in Toronto de bolide voor het nieuwe seizoen. De in Groot-Brittannië gevestigde renstal kiest ervoor om de voorstelling in Canada te houden omdat het sinds enkele maanden in handen is van een consortium onder leiding van de Canadese miljardair Lawrence Stroll. Diens zoon Lance vormt in 2019 samen met de Mexicaan Sergio Perez het rijdersduo van het team.

Force India raakte afgelopen zomer in grote financiële problemen, mede doordat de flamboyante Indiase eigenaar Vijay Mallya niet meer aan zijn financiële verplichtingen kon voldoen. Een faillissement dreigde, tot de renstal werd gered door de steenrijke Stroll. Sindsdien gaat het team onder de tijdelijke naam Racing Point Force India F1 door het leven. Bij de voorstelling in Toronto wordt niet alleen de bolide onthuld, maar ook de nieuwe teamnaam én kleurstelling.

Ferrari presenteert op 15 februari de auto van Sebastian Vettel en nieuwkomer Charles Leclerc. Drie dagen later begint in Barcelona de eerste testweek.