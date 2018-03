Opnieuw problemen bij McLaren: bolide Alonso valt stil door olielek LPB

09 maart 2018

Laatste dag van de testsessies in Barcelona, en opnieuw problemen bij het McLaren-team van Stoffel Vandoorne. Fernando Alonso, die vandaag aan zet is, moest met amper zeven ronden op de teller zijn bolide langs de kant parkeren. Een olielek stak net als woensdag stokken in de wielen voor de Spanjaard. De tweevoudige wereldkampioen moet voorlopig werkloos toekijken, terwijl de andere F1-teams hun rondjes afmalen.

De testsessie van gisteren, toen met Vandoorne aan het stuur, verliep voor McLaren wél vlekkeloos. Vandoorne kwam tot 151 ronden op het Circuit de Catalunya.

