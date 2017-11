Opnieuw prijs: gewapende overvallen schering en inslag bij GP Brazilië. "Elk jaar blijft dit gebeuren" Redactie

Na eerdere incidenten werd ook 's avonds na de race op Interlagos weer Formule 1-personeel het slachtoffer van een gewapende overval bij het verlaten van het circuit. "Ik zit al tien jaar in de Formule 1 en elk jaar blijft dit gebeuren'', foeterde wereldkampioen Lewis Hamilton.

En weer was het raak. Gisterenavond was het een busje van bandenleverancier Pirelli, dat bij het verlaten van de poorten van Autodromo José Carlos Pace werd belaagd door criminelen met pistolen. Godzijdank kon het voertuig niet tot stoppen worden gebracht en bleef iedereen ongedeerd, maar het was het zoveelste bewijs dat er qua beveiliging heel veel mis is rondom de Braziliaanse GP.

Vrijdagavond werd een mini-van van Mercedes tot stoppen gebracht. Waardevolle spullen werden gestolen, schoten werden gelost en een medewerker kreeg een pistool tegen z’n hoofd gedrukt. Diezelfde avond werd ook FIA-personeel belaagd. De politie-inzet werd daarop verhoogd.

De FIA kwam met een speciaal communiqué waarin al het Formule 1-personeel werd geadviseerd om de opzichtige accreditatie-passen bij het verlaten van het circuit te verwijderen en teamkleding te vervangen.

Desondanks was het zaterdag weer raak, toen een busje van Sauber klem gereden werd. Ook toen raakte niemand gewond, net als gisterenavond. Maar het is wachten tot het een keer echt goed mis gaat rondom de Braziliaanse Grand Prix in São Paulo, een stad waar de criminaliteitscijfers zorgwekkend zijn en waar Formule 1 van oudsher wordt belaagd.

In 2007 werd een bus van Toyota tot stoppen gebracht. In 2010 zag regerend wereldkampioen Jenson Button meerdere machinegeweren op zich gericht. En afgelopen weekend was het dus zelfs elke avond raak. "Het meest frustrerende is dat ik nu al tien jaar in de Formule 1 zit en dat dit maar blijft gebeuren’‘, foeterde Lewis Hamilton. "Ik ben er zeker van dat de overheid hier tegen vecht, maar wellicht dat er voor het F1-weekend een speciaal protocol moet komen. De hele paddock hoort veilig te zijn. Niet alleen ik, niet alleen de grote bazen van de sport. Iedereen hoort hier veilig te zijn."

