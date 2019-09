Opnieuw bingo voor Leclerc: Monegask start vanop pole in Monza na hoogst bizar einde van kwalificaties LPB

07 september 2019

16u16 0 Formule 1 Charles Leclerc en pole-posities: het wordt stilaan een succesverhaal. De Monegask van Ferrari pakte in Monza zijn tweede pole op rij, nadat hij vorig weekend in Spa-Francorchamps al de snelste kwalificatietijd neerzette. Tot vreugde van de vele Ferrari-fans op de tribunes.

De kwalificaties in Monza kenden wel een anti-climax. Met nog twee minuten op de klok in Q3 kwam iedereen een laatste keer naar buiten. Op Kimi Räikkönen na, wiens bolide net was weggetakeld na een bezoek aan de bandenstapel. Negen rijders begonnen aan een spelletje positioneren, maar finaal kwamen alleen Leclerc en Sainz op tijd aan de meet om een laatste snelle ronde neer te zetten. Een hoogst bizar einde van de kwalificaties. Leclerc kreeg de pole in de schoot geworpen, een laatste keer aanzetten voor een toptijd hoefde niet meer. Met dank aan het getalm van zijn concurrenten. “Allemaal de hoek in, met een ezelskap op het hoofd”, luidde het bij de Eurosport-commentatoren.

Voor Leclerc is het de tweede pole op rij, en de vierde uit zijn carrière, na Bahrein, Oostenrijk en België. “Ik ben er blij mee”, zei de Ferrari-coureur na afloop. “Alleen doodjammer dat het op het einde een zootje werd. Hopelijk krijgen we morgen een mooie race.” Lewis Hamilton klokte de tweede tijd, Valtteri Bottas de derde. De wereldkampioen bekeek de vreemde esbattementen in het slot van Q3 filosofisch. “Vaak is die laatste ronde de mooiste. Maar blijkbaar zat bij bijna iedereen de timing verkeerd.”

Max Verstappen aanschouwde de ontwikkelingen op dat moment al een tijdje vanuit zijn luie zetel, hij sneuvelde in Q1. De Nederlander kon door motorproblemen geen tijd neerzetten - ‘No power’, klonk het ontgoocheld over de boordradio. Al hoefden zijn mechanische besognes voor Verstappen geen catastrofe te betekenen. De nummer drie in de WK-tussenstand moet in Monza sowieso achteraan starten omdat zijn Red Bull dit weekend een motorwissel krijgt. De nieuwe Spec 4-motor van Honda wordt ingebouwd, met een gridstraf tot gevolg. Verstappen gaat morgen als 20ste en allerlaatste van start. In de laatste vrije training zette hij nog de tweede tijd neer. De Nederlander was toen slechts een fractie langzamer dan Sebastian Vettel.

QUALIFYING CLASSIFICATION*



*Stewards are investigating the climax to Q3#ItalianGP 🇮🇹 #F1 pic.twitter.com/kH58mbohwd Formula 1(@ F1) link

"I'm happy with the pole. It's a shame but there was a big mess at the end... Let's hope for a good race tomorrow"#ItalianGP 🇮🇹 #F1 pic.twitter.com/enBrag0W0k Formula 1(@ F1) link