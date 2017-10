Opluchting voor Vandoorne: McLaren-piloot overleeft Q1 met dertiende tijd Peter Luysterborg

20u20 2 AFP MEXICO CITY, MEXICO - OCTOBER 27: Stoffel Vandoorne of Belgium driving the (2) McLaren Honda Formula 1 Team McLaren MCL32 on track during practice for the Formula One Grand Prix of Mexico at Autodromo Hermanos Rodriguez on October 27, 2017 in Mexico City, Mexico. Mark Thompson/Getty Images/AFP == FOR NEWSPAPERS, INTERNET, TELCOS & TELEVISION USE ONLY == Formule 1 Stoffel Vandoorne heeft Q1 van de kwalificaties voor de Grote Prijs van Mexico overleefd. De Belg van McLaren, die lang in de onderste regionen hing, klokte uiteindelijk de dertiende tijd, goed voor een ticket voor Q2. Een opluchting na de nachtmerrie van de derde vrije oefenritten eerder vandaag.

Met een tijd van 1:20.030 klokte onze landgenoot in die derde vrije oefensessie de negentiende (en traagste) chrono van het hele lot. McLaren-ploegmaat Fernando Alonso deed met een zestiende tijd niet veel beter. De snelste tijd werd neergezet door Max Verstappen. De Nederlander klokte af in 1:17.113. Lewis Hamilton, die morgen de wereldtitel kan veroveren, vestigde met 1:17.188 de tweede tijd.

Vrijdag slaagde Vandoorne er in de eerste sessie niet in een chrono neer te zetten door technische problemen. In de tweede sessie lukte hij de vijftiende tijd (1:19.844). Onze landgenoot is in Mexico al zeker van een gridstraf van 35 plaatsen na een nieuwe motorwissel. Ook Alonso start achterin, de Spanjaard wordt twintig plaatsen achteruitgezet. Vanavond volgen nog de kwalificaties. Zondagavond vindt de Grote Prijs plaats.