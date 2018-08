Op naar Spanje: Michael en Corinna Schumacher nemen definitief hun intrek in villa van 30 miljoen euro op Mallorca ODBS/LPB

15 augustus 2018

17u02

Bron: L'Illustré/Bild 9 Formule 1 De villa die Corinna Schumacher vorige maand op Mallorca heeft gekocht, is er niet eentje om louter de vakantie door te brengen. De echtgenote van F1-legende Michael Schumacher trekt er samen met haar man naartoe. Vaarwel Zwitserland.

"Ik kan officieel bevestigen dat Michael Schumacher hier komt wonen en dat onze gemeente alles in gereedheid brengt om Michael Schumacher zo goed mogelijk te ontvangen", aldus Katia Rouarch, burgmeester van Andratx, aan het Franse magazine L'Illustré. Ze stelt ook dat de politiediensten van het eiland zijn ingelicht over de nakende komst van de bekende Duitse patiënt. Niemand echter die momenteel al kan zeggen hoelang de Schumi's op de Balearen zullen verblijven.

Het gaat alvast niet over zomaar een villa: het optrekje, een zwaarbeveiligde bunker zeg maar, is goed voor een oppervlakte van zo'n 15.000 vierkante meter. Kostprijs: 30 miljoen euro. De vorige eigenaar doet ongetwijfeld een belletje rinkelen. Florentino Perez, voorzitter van Real Madrid, trok tot 2012 regelmatig richting 'Villa Yasmin'. Nadat zijn echtgenote dat jaar overleed, bleef Perez er weg. Vorig jaar besliste hij om de villa in Andratx, in het westen van het Spaanse vakantie-eiland op een twintig minuutjes rijden van hoofdstad Palma, te koop te zetten.

Op het imposante domein treffen we twee zwembaden aan, een helihaven, een grote gastenwoning, dat alles gecombineerd met een spectaculair zeezicht. Het echtpaar Schumacher bezat in het verleden al een villa op Mallorca.

Eind 2013 werd Schumacher in het Franse Méribel het slachtoffer van een zwaar ski-ongeval. De Duitser lag bijna een half jaar in coma in het ziekenhuis. Daarna werd hij overgebracht naar zijn woning in het Zwitserse Gland, om daar verder te revalideren. Corinna liet er een privékliniek van 12 miljoen euro bouwen, die in verbinding staat met het huis. Details over de gezondheidstoestand van 'Schumi' komen sindsdien nauwelijks naar buiten.

Op 3 januari volgend jaar, zal Michael Schumacher zijn vijftigste verjaardag vieren. Zoals al bleek uit eerdere berichtgeving, gelooft Corinna nog steeds in een mirakel wat betreft de gezondheidstoestand van Michael - ze stelt alvast alles in het werk om hem met de best mogelijke zorgen te omringen. In dat verhaal moet het nieuwe leven op Mallorca een bron van hoop vormen.

La femme de «Schumi» a acquis l'ancienne propriété du président du Real Madrid à Majorque. https://t.co/c99nHPH8sY LeMatin.ch - People(@ LeMatinchPeople) link