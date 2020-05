Op naar een spannendere strijd? “Formule 1-teams aanvaarden budgetplafond” GVS

23 mei 2020

08u14

Bron: Belga 0 Formule 1 De Formule 1-teams hebben het voorgestelde budgetplafond van 145 miljoen dollar (133 miljoen euro) voor het seizoen 2021 aanvaard. Dat onthult de Britse omroep BBC op basis van "meerdere leidinggevende bronnen, die anoniem wensen te blijven". In 2022 zal het maximum toegelaten budget verder dalen tot 140 miljoen dollar (128,4 miljoen euro) en voor de seizoenen 2023 tot 2025 wordt het 135 miljoen dollar (123,8 miljoen euro).

In oktober was al afgesproken om de budgetten tot 175 miljoen dollar (160,4 miljoen euro) te limiteren, maar het inkomstenverlies als gevolg van het coronavirus leidde tot een verdere verlaging. De drie grote teams, Ferrari op kop, waren daar sterk tegen gekant, terwijl de kleinere teams een drastische verlaging tot 100 miljoen dollar (91,7 miljoen euro) vroegen. Een compromis dat iedereen kan accepteren, is nu bereikt.

De budgetverlaging is één van een aantal maatregelen het deelnemersveld te nivelleren en tot een spannender kampioenschap te komen. Er komt ook een handicapsysteem voor onderzoek en ontwikkeling. Zo zal bijvoorbeeld aerodynamische ontwikkeling voor de meest succesvolle teams beperkt worden. De kampioen zal minder gebruik mogen maken van de windtunnel en computergegevens, de hekkensluiters van het kampioenschap net meer. Nieuwe teams worden in die glijdende schaal gelijkgesteld aan het slechtst presterende team van het afgelopen seizoen.

De maatregelen moeten volgende week nog goedgekeurd worden door de Internationale Automobielfederatie FIA, maar dat lijkt een formaliteit.

