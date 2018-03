Op jacht naar ronderecord: allerzachtste F1-band ooit doet intrede in Monaco

LPB

29 maart 2018

14u43

Bron: anp 1

De allerzachtste band die leverancier Pirelli ooit heeft gemaakt voor de Formule 1, doet in de Grote Prijs van Monaco zijn intrede. Op de 'hypersofts' gaat het circuitrecord eraan, voorspelt de Italiaanse producent. De race in het prinsdom op 27 mei is de zesde manche van het WK.

De F1-teams hebben een ruim aanbod in banden, variërend van hard tot zacht. Voor droge omstandigheden zijn er liefst zeven soorten beschikbaar, waarbij de 'hypersoft' - herkenbaar aan een roze opdruk - dit jaar nieuw is. Deze band levert volgens Mario Isola, racemanager van Pirelli, op het stratencircuit van Monaco aanzienlijke tijdwinst op vergeleken met de 'ultrasofts', de op één na zachtste band. "Wel 0,7 tot 0,8 seconde per ronde. Ik verwacht zeker dat het circuitrecord eraan gaat", zegt Isola.

Het ronderecord in Monaco staat op naam van de Fin Kimi Räikkönen. Hij pakte vorig jaar in zijn Ferrari met een tijd van 1:21.178 de pole.