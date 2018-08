Ook voor eigen volk niks dan kommer en kwel voor Vandoorne: allerlaatste in oefenritten, problemen met rempedaal en vloer, en toptalent Norris die beter doet in McLaren LPB

24 augustus 2018

16u30 4 Formule 1 Kommer en kwel blijft het lot van Stoffel Vandoorne, ook voor eigen volk op het circuit van Spa-Francorchamps. Onze landgenoot sloot de eerste dag van de vrije oefenritten voor de GP van België af op de allerlaatste plaats. Problemen met het rempedaal van zijn bolide, met de vloer, met...: het was me opnieuw het dagje voor de 26-jarige West-Vlaming. En evenmin geruststellend: toptalent Lando Norris, die 's voormiddags zijn kans kreeg bij McLaren, deed (nipt) beter dan Vandoorne.

Eerste vrije oefenritten op het circuit van Spa-Francorchamps, met bij McLaren in de voormiddag de 18-jarige Lando Norris aan zet, in plaats van de straks afscheidnemende Fernando Alonso. Het Britse toptalent klokte met 1:50.084 zijn allereerste rondetijd ooit in de Formule 1. Een heel eind boven de chrono's van de toppers, die tijden rond de 1:45 op de tabellen zetten. Maar goed: Norris hád tenminste snel een richttijd. Zo ver kwam Stoffel Vandoorne aanvankelijk niet eens. De McLaren van onze landgenoot bleef een tijdje binnen in de garage. "Een probleem met het rempedaal", heette het bij het Britse team.

In 🧡 with this lid. #BelgianGP pic.twitter.com/10DwDi0SFv McLaren(@ McLarenF1) link

Halfweg de eerste vrije oefensessie was het dan zover. Vandoorne liet 1:48.612 noteren, haast tegelijk verbeterde Norris zich naar 1:47.364. Niet veel later reed ook Vandoorne zich in de 1:47. Eerst 1:47.897, niet veel later 1.47:452: het verschil met Norris bedroeg een habbekrats. Zijn jonge ploegmaat aftroeven lukte voor Vandoorne echter niet meer. Een hydraulisch probleem maakte een voortijdig einde aan zijn eerste vrije oefensessie. Met de achttiende en twintigste chrono eindigden de McLarens andermaal helemaal achterin. En Norris die beter deed dan Vandoorne, brrrr...

FP1 at the #BelgianGP comes to an end as the chequered flag waves. 🏁 A solid debut practice session for @LandoNorris. 🇧🇪 pic.twitter.com/5b3X4BrCib McLaren(@ McLarenF1) link

's Namiddags, tijdens de tweede oefensessie, nam Alonso opnieuw zijn zitje in ten koste van de jonge Brit. De Spanjaard klokte in de beginfase een tijd van 1:47.900. Vandoorne moest het stellen met 1:48.584, waarna hij andermaal een tijdlang de garage indook. Dit keer bleek de vloer van zijn bolide aan vervanging toe. Zucht. Terwijl Kimi Räikkönen naar de snelste tijd (1:43.355) zoefde en Alonso zich verbeterde tot 1:46.153, goed voor een zestiende plaats, moest Vandoorne een halfuur lang werkloos toekijken. Nadat hij terug het circuit opkwam, zette de West-Vlaming een tijd van 1:46.496 op het scorebord. De laatste plaats bleef echter zijn deel.

Achter Räikkönen eindigden de Mercedes-rijders Lewis Hamilton (+0.168) en Valtteri Bottas (+0.448) respectievelijk als tweede en derde. Max Verstappen (+0.691) klokte de vierde tijd. Zaterdag (12 uur) vinden de derde oefenritten en de kwalificaties (15 uur) plaats. Het startsein voor de GP wordt zondag om 15u10 gegeven.

A good day at the office for @ScuderiaFerrari as Kimi takes top spot in FP2 💪#BelgianGP 🇧🇪 #F1 pic.twitter.com/xCwn2LugFY Formula 1(@ F1) link

Gridstraffen voor Bottas en Hülkenberg

De Fin Valtteri Bottas (Mercedes) en de Duitser Nico Hülkenberg (Renault) staan zondag op de laatste rij van de startgrid in de GP van België. Beide rijders moesten andermaal motoronderdelen in hun bolide laten vervangen. Dat kost hen een gridstraf. Bottas en Hülkenberg overschreden voor bepaalde onderdelen, zoals de powerunit, batterij en turbo, het toegestane aantal keren dat er zonder straf kan worden gewisseld.

Bottas, ploegmaat van wereldkampioen en WK-leider Hamilton, staat voorlopig vierde in de WK-tussenstand. Hülkenberg is zevende.