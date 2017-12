Ook Schumacher niet vergeten bij inwijding 'Hall of Fame': "Michael blijft vechten. Ik had heel graag gewild dat hij er vanavond zelf bij kon zijn" YP

Bron: Belga 0 AFP Jean Todt speechte met Michael Schumacher op de achtergrond. Formule 1 De Internationale Automobielfederatie FIA heeft gisteren in Parijs zijn 'Hall of Fame' ingewijd. Daarin werden in eerste instantie alle wereldkampioenen Formule 1 opgenomen. Volgend jaar is het de beurt aan de rallyrijders en over twee jaar aan de endurance-piloten.

"Het werd hoog tijd dat we deze Hall of Fame in het leven riepen en het leek ons niet meer dan logisch om met de koninginnenklasse te beginnen", verklaarde FIA-voorzitter Jean Todt, die normaliter vrijdag voor een laatste ambtstermijn van vier jaar herkozen zal worden.

De ceremonie werd bijgewoond door negen van de twintig wereldkampioenen Formule 1 die nog in leven zijn. Dat waren Jackie Stewart, Mario Andretti, Alain Prost, Nigel Mansell, Damon Hill, Jacques Villeneuve, Fernando Alonso, Sebastian Vettel en Nico Rosberg. Zevenvoudig wereldkampioen Michael Schumacher werd door zijn woordvoerster Sabine Kehm vertegenwoordigd. "Michael blijft vechten. Ik had heel graag gewild dat hij er vanavond zelf bij kon zijn", verklaarde ze.

Het Formule 1-kampioenschap werd sinds de eerste editie in 1950 door 33 verschillende piloten gewonnen. Dat zijn Michael Schumacher (7), Juan Manuel Fango (5), Alain Prost (4), Lewis Hamilton (4), Sebastian Vettel (4), Jack Brabham (3), Jackie Stewart (3) Niki Lauda (3), Nelson Piquet (3), Ayrton Senna (3), Alberto Ascari (2), Graham Hill (2), Jim Clark (2), Emerson Fittipaldi (2), Mika Häkkinen (2), Fernando Alonso (2), Giusepe Farina, Mike Hawthorn, Phil Hill, John Surtees, Denny Hulme, Jochen Rindt, James Hunt, Mario Andretti, Jody Scheckter, Alan Jones, Keke Rosberg, Nigel Mansell, Damon Hill, Jacques Villeneuve, Kimi Räikkönen, Jenson Button en Nico Rosberg.