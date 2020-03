Ook Grote Prijzen Formule 1 van Bahrein en Vietnam worden afgelast Redactie

13 maart 2020

14u30

Bron: Belga 0 Formule 1 Na de vanwege het coronavirus. Dat bevestigde de Internationale Automobielfederatie FIA vrijdag. Na de GP’s van Australië en China zijn ook de races in Bahrein en Vietnam afgelast

De GP van Bahrein in Sakhir zou op 22 maart worden gereden. De GP van Vietnam in Hanoi stond op 5 april op het programma. “Vanwege de continue wereldwijde verspreiding van covid-19 en na discussies tussen de FIA en de wedstrijdorganisatoren, hebben alle partijen beslist de GP’s van Bahrein en Vietnam uit te stellen”, meldt de FIA.

Het WK zou normaal zondag beginnen met de GP van Australië in Melbourne, maar ook die race werd dus afgelast. De GP van China (in Shanghai) werd al eerder geschrapt. Het WK Formule 1 zal nu (in principe) op 3 mei van start gaan met de Grote Prijs van Nederland in Zandvoort.