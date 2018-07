Onze man in Silverstone: "Het enige goede nieuws voor Stoffel is dat hij zijn weddenschap met vriendin Anna heeft gewonnen" Jo Bossuyt

07 juli 2018

20u29 0 Formule 1 Onze F1-verslaggever Jo Bossuyt houdt ook in Groot-Brittannië weer zijn dagboek bij. Beleef vanop de eerste rij wat er in en rond de paddock gebeurt, maar ook hoe het is met onze landgenoot Stoffel Vandoorne.

*Vrijdag 6 juni, 19u

->Groetjes

Waar kijk je beter naar België-Brazilië dan in een Engelse sports bar? Zoals ‘The Plough’ in Stony Stratford, het dorp waar ik altijd logeer tijdens de Engelse grand prix. Maar zie: zo goed als geen sfeer als ik er samen met een collega op een barkruk ga zetten, klaar voor de match van het jaar. In een andere ruimte zit nog een gezelschap klaar voor de kwartfinale, en naast ons staat een groepje Engelsen aan de toog. Maar ook niet meer dan dat. En dan, een dik kwartier in de wedstrijd, sijpelt het volk almaar sneller binnen. Tot de tent vol zit. In ons gezelschap heeft iemand een truitje van de Belgen aangetrokken, en dat …trekt aan. De ene na de andere die ons een hand komt geven, die komt zeggen dat we de beste ploeg hebben, “yes, better than the English team, sir,” dat we wereldkampioen zullen worden. En vooral: dat we die Brazilianen zo meteen op het vliegtuig naar huis zullen spelen. Leuk. Het bier is al snel niet meer te volgen, want de Engelse stamgasten laten ons glas af en toe weer vol tappen. Nu zit de sfeer er wel goed in, zeker als Kevin Debruyne met een kruisraket de 2-0 op het bord zet. Ik neem een foto van die volle en al lege bierglazen, en stuur hem naar de redactie in Kobbegem. “Morgen even geen dagboek, chef,” zet ik er bij. Maar de sfeer zit er daar blijkbaar ook al goed in, op de redactie: als antwoord op mijn berichtje krijg ik het ene plaatje na het andere toegestuurd, leuke beelden zoals die in België op de sociale media rond gaan. Zoals een jankende Neymar, Hazard die de koffers van Neymar in de auto stopt en zegt ‘doe ze thuis de groetjes’. Vrijdag 6 juni, België zal zich de dag nog lang herinneren.

Onze huisfotograaf Georges heeft het niet zo met voetbal. Hij is op het circuit gebleven, wat ik dus niet heb gedaan omdat er bij geen enkel team iets was georganiseerd om op een gezellige manier naar de match te kijken. Begrijpelijk: er zijn heel weinig Belgische journalisten die de formule 1 ter plaatse volgen -we zijn hier met zijn drie- en sinds het pensioen van Massa tel ik nog maar een drietal Braziliaanse collega’s. Vroeger was het wel even anders, ja. Georges is trouwens op jacht geweest naar leuke plaatjes, en heeft die gevonden: in de garage van F1 Experience, rondjes die VIPs en andere gasten kunnen maken in de tweezitter van Minardi, is hij op David Saelens gebotst. Er is immers een ‘chauffeur’ nodig om de tweezitter te besturen, en Paul Stoddart, de man achter dit project, heeft David uitgenodigd om die klus te klaren. David, eind de jaren negentig onze grootste belofte maar door omstandigheden net niet kunnen doorstoten naar formule 1, kan zo in de paddock nog eens de bekenden van vroeger zien. Zoals teambaas Frederic Vasseur van Sauber, die hij nog kent van zijn tijd in de Formule 3000, die ondertussen is geëvolueerd tot Formule 2. Hij trekt samen met Georges naar Sauber, maar daar is haast niemand meer. Wel nog Vasseur, die evenwel met een zakenrelatie moet overleggen en dus geen tijd heeft om mee te kijken naar België-Brazilië. En mee te juichen met David, die dan toch nog een scherm heeft gevonden om de wedstrijd te zien.

*Zaterdag 7 juni, 8.40u

->Dienstwagen

Ik kom aan op het circuit. Sinds ze Silverstone hier in 2010 moderniseerden, ligt de persparking helemaal langs de andere kant. Daar moet je dan met zijn allen op een typisch Engelse bus, zo een dubbeldekker, die je naar de paddock brengt. Een ritje van dik vijf minuten. Beneden zit het al vol, als ik opstap, dus ga ik naar boven en neem vooraan plaats. Als we wegrijden, zie ik plots een McLaren 540C voor me. En langs de linkerkant, in Engeland de passagierskant, zit een blonde jongedame, zie ik in een bocht. Inderdaad: Anna de Ferran, vriendin van Stoffel. Leuke dienstwagen die McLaren hem heeft meegegeven voor dit weekend, denk ik bij mezelf. Stoffel mag uiteraard op de parking net bij de ingang van de paddock gaan staan, speciaal voorzien voor de coureurs. Met een slakkengangetje rijdt Stoffel voor de bus uit, en een collega naast me grapt: “Natuurlijk is het een McLaren, hier voor ons: al gezien hoe traag dat ding rijdt…”

Ik moet denken aan een oud maar wijs gezegde: een dijk van een reputatie slopen, dan kun je in een mum van tijd. Maar die reputatie opnieuw opbouwen, dat duurt heel lang…

*11u

->MCL33

De derde en laatste vrije training. Nog altijd geen beterschap voor Stoffel, heb ik de indruk. Hij is gisteren met de afstelling van de auto een heel andere richting uitgegaan dan Alonso. Niet omdat de coureurs het niet eens waren over die set-up, wel omdat McLaren volop aan het experimenteren is met de MCL33. Noem het wanhopige pogingen om er dit seizoen nog wat beterschap in te krijgen. Voorlopig met wel zeer weinig succes, moet ik zeggen. Hoe dan ook: de set-up van Vandoorne’s auto doet het niet, dus werd beslist om over te stappen naar de afstelling van Alonso’s MCL33. Maar er schort duidelijk nog altijd wat. Het verschil tussen Fernando en Stoffel is net geen seconde. Abnormaal groot. Langs de pitmuur zit de nieuwe sportieve baas van McLaren, Gil de Ferran. Hij is goed geluimd, merk ik.

*13u

->Selfie

Ik ben eens bij McLaren gaan kijken. Niets bijzonders te melden. Dus stap ik weer naar de perszaal, voorbij de ingang van de paddock. En zie, grote baas Zak Brown van McLaren komt nu aan. “Pas nu,” denk ik bij mezelf. En hij is duidelijk niet gehaast. Over de twintig meter naar de draaipoortjes van de paddock doet hij net geen tien minuten. Er staat immers nog wat publiek en de grote baas van McLaren neemt royaal de tijd om op de selfie te gaan, en handtekeningen uit te delen. Hij geniet er duidelijk van. En dan: ik hoor hoe een Engelse dame hem zegt: “Please keep Stoffel.” Houd Stoffel alsjeblief in het team. Er wordt inderdaad druk gespeculeerd over de toekomst van onze landgenoot, of hij volgend seizoen nog voor McLaren zal rijden, met al die geruchten over de komst van de jonge Brit Lando Norris. Goed om horen. Ook in Engeland heeft Stoffel heel wat supporters. Maar het tafereel smaakt ook ietwat bitter, voor uw dienaar. McLaren zit, nou ja, toch wel serieus in de sh…. Diepste dal ooit in de geschiedenis van het team. En dan zie ik nieuwkomer Gil de Ferran breed glimlachen langs de muur, daarnet. En CEO Zak Brown die in deze zeer moeilijke omstandigheden vrolijk op de selfie gaat in plaats van zich naar zijn mensen te haasten. Het wringt toch wel wat, als je dat ziet. Het ziet niet in onze Vlaamse mentaliteit, die wil dat je in moeilijke omstandigheden de mouwen opstroopt. Dat je woest bent omdat het niet lukt. Je verwacht je verbetenheid. Drift om de situatie zo snel mogelijk recht te trekken. Sterker te worden. Ach ja.

Iets later vandaag zal ik wat bijpraten met iemand die wel wat afweet van het reilen en zeilen bij McLaren. Natuurlijk hebben we het over het team, de problemen. “Ach, laten we positief blijven,” zeg ik. Mijn gesprekspartner, ernstig: “Positief? Met deze teamleiding komt het nooit meer goed…”

*14.25u

->Out

Het gaat van kwaad naar erger bij McLaren, en vooral dan voor Stoffel. Alonso raakt nog wel in de tweede kwalificatiesessie, maar Stoffel is al ‘out’. Zeventiende tijd op achttien, want twee auto’s doen niet mee: Stroll heeft zijn Williams in zijn eerste rondje al in de grindbak geparkeerd, en de Toro Rosso van Brendon Hartley is nog niet hersteld na de crash van deze ochtend, tijdens de vrije training. Alonso zet uiteindelijk de dertiende tijd neer. Straks eens gaan luisteren, als het tijd is voor Meet the Team. Hartley heeft deze trouwens geluk gehad. Toen hij op de rem ging voor de naderende bocht, brak de ophanging links vooraan middendoor. Natuurlijk was de auto onbestuurbaar. De Toro Rosso boorde zich in de bandenmuur en bezorgde de Nieuw-Zeelander een impact van maar liefst 16G. Of hoe Brendon bij het moment van de klap …zestien keer zijn gewicht woog. Je zou voor minder duizelen. En wat tijd nodig hebben om uit de auto te raken.

*16.45u

->Duivelsshirt

Tijd voor Meet the Team, de zaterdagse afspraak van McLaren met de pers. En zie: plots is er wel animo voor het voetbal, zie ik als ik de perszaal verlaat. Normaal: Engeland is bezig aan zijn kwartfinale tegen Zweden. Beneden staat een massa de wedstrijd te volgen op een groot scherm. Heb ik geen tijd voor, op naar McLaren. Maar ja, voor wat eigenlijk, vraag ik me tien minuten later af. Van Zak Brown en Gil de Ferran horen we hetzelfde liedje als tijdens zowat alle voorbije grand prix. Alleen werd het toen nog uitgesproken door Brown en de vorige week ontslagen Eric Boullier. Dat het moeilijk is. Dat er hard gewerkt wordt om de auto beter te maken. Dat er veel talent bij McLaren zit. Dat er vooruit wordt gekeken. Dat er alles aan gedaan wordt om het tij te keren. En dat de slechte startpositie van Alonso en Stoffel dan toch één voordeel heeft: omdat ze niet konden doorstoten naar de derde en beslissende kwalificatiesessie, mogen ze voor de race kiezen met welke banden ze starten. Fantastisch toch?

En Stoffel? Zowel in zijn antwoorden op vragen van de internationale pers als voor de camera van collega Gaetan Vigneron hoor ik alleen maar vieze dingen. “Auto compleet onbestuurbaar.” Of “zeer frustrerend”. Ook: “Ontgoocheld.” En dan vooral: “Machteloos.” Ook zeer bemoedigend voor morgen: “Iets fundamenteel verkeerd met de auto.” Zo is het. Stoffel vindt hier op Silverstone maar geen grip in de achtertrein. En de ingenieurs vinden maar niet wat er verkeerd is. Ik praat achteraf nog wat met Stoffel. “Ik hoop dat ze vanavond nog iets vinden, maar eerlijk gezegd: de kans is klein. Iedereen wijst erop dat ik 0,9 seconden trager was dan Alonso, maar daar lig ik niet wakker van. Hoe groot dat verschil is, op dit moment is dat niet belangrijk. We moeten eerst kunnen uitzoeken waarom mijn auto maar niet afgesteld raakt. Dan kunnen we verder…”

Het enige goede nieuws voor Stoffel is dat hij zijn weddenschap met vriendin Anna heeft gewonnen. Zij heeft immers de Braziliaanse nationaliteit van haar vader -naast de Engelse van haar mama. En als België won, dan zou ze vandaag rondlopen in een shirt van de Rode Duivels. Driewerf helaas: Stoffel heeft er nergens eentje op de kop kunnen tikken…