Onze F1-watcher ziet Vandoorne tijdens laatste GP prijken tussen de royals en 'Game of Thrones'-sterren: "Hopen op beter 2018" Jo Bossuyt

Al vroeg in de paddock. Bij McLaren trekt een tafereeltje nogal wat aandacht: de mecaniciens zitten op de grond, met een lap rubber onder de kniën, en maken rare bewegingen. Yoga? Neen dus. De physical trainer van het team die gewoon wat oefeningen dicteert om de troepen ook fysiek scherp te houden. Of hoe alle beetjes helpen?

Ik stap verder en ga links en rechts wat kletsen. Een van de populairste onderwerpen in de paddock is Robert Kubica. De 33-jarige Pool, die in 2011 tijdens een rally zwaar gewond raakte en zijn F1-carrière moest staken, komt vanavond immers aan in Abu Dhabi. Om morgen deel tenemen aan de bandentests in de Williams. Het Britse team wil immers weten of Kubica fit genoeg is om volgend seizoen de plaats in te nemen van Felipe Massa, voor wie het vandaag de allerlaatste grand prix is. Fit genoeg? Inderdaad. Sinds dat rallyongeval kan Kubica zijn rechterarm maar in beperkte mate gebruiken. Volgens sommige bronnen geen probleem, volgens anders bronnen zo erg dat hij onmogelijk een volledige grand prix kan rijden. Hoe dan ook, de drie grote sponsors van de Pool zijn hier deze middag al aangekomen, en iemand die goed ingelicht is –de man was ooit wereldkampioen F1, spreekt even vloeiend Frans als Engels want komt uit een land waar beide talen gesproken worden- klapt uit de biecht en zegt dat het volgens hem voor 95 procent zeker is dat Kubica volgend seizoen voor Williams rijdt. Benieuwd of hij gelijk krijgt.

Tijd voor een klassieker. In de laatste race van het seizoen wordt de klasfoto van het seizoen gemaakt. “Class of 2017”. Stoffel staat in de bovenste rij, naast teamgenoot Alonso. Niet meteen een eer. Daar staan immers de laatste 3 teams in het klassement… Ach ja, hopen op een beter 2018 voor McLaren, zeker?

Hoog bezoek in de paddock. Juan Carlos, de voormalige Spaanse koning en onverbeterlijke fan van formule 1. Dik met Alonso, dik met Carlos Sainz. Ik maak een foto maar wel vanop een afstand. Jongens met een kabeltje in het oor maken me duidelijk dat ik maar beter niet te dicht kom… Verderop mag ik dichter bij het bekende volk naderen: Gordon Ramsay, de Engelse topchef-slash-bullebak is hier samen met zijn vriend Liam Cunnigham, beter bekend als Sir Davos in Games of Thrones. Beide formule 1-fanaten, jawel.

Het feest kan stilaan beginnen. Eigenlijk is het al een poos bezig. Begonnen met een optocht van een aantal lokale heren in lokaal gewaad, waarvan niemand in de paddock snapt wat het voorstelt. Daarna komt de optocht van de coureurs. Stoffel oogt ontspannen, zwaait eens naar alweer een driekleur ergens in de tribunes. Inderdaad, er deed een Belg mee in formule 1, dit seizoen…

Ik loop naar de garage van McLaren. Voor het laatste keer dit seizoen. Stoffel zit al klaar in de MCL32, voor zijn laatste race van het seizoen. De mecanciens wachten tot het halfvijf is, precies een halfuur voor de start, tot ze de bandenverwarmer kunnen wegnemen en Stoffel naar de startgrid mag. Als de McLaren-Honda de garage naar buiten rijdt, stap ik naar de startgrid. Onderweg zie ik Jackie Stewart, die op stap is met de een of andere sjeik. Nog geen spat veranderd, onze Sir Jackie, rechtgeaarde Schot: altijd al in de buurt van het grote…

Op die startgrid wordt ook nog eens duidelijk dat het de laatste van het seizoen is: Stoffel gaat op een groepsfoto met de ingenieurs en mecaniciens die zich dit jaar over zijn machine ontfermd hebben. Tijd voor een praatje met zijn gridgirl is er niet, hoewel dat best had gekund zonder over te schakelen op een andere taal. Lotte is stewardess bij Etihad, hoofdsponsor van deze grand prix, en is …Nederlandse, vertelt ze. En dan, tijd voor de laatste koers van het seizoen. Ik loop terug naar de perszaal.

Ik zit bij Stoffel, die zijn debriefing met de ingenieurs achter de rug heeft. Het is geen pretje geworden, die laatste koers van het seizoen. “Geen grip op de achterbanden, alsof ik met een rallywagen reed”, zegt de West-Vlaming. “En daardoor niet verder geraakt dan twaalfde. Een plaatsje beter dan zijn positie op de startgrid, maar dan alleen dankzij de opgave van Carlos Sainz in de Renault. Tijdens de race vonden de ingenieurs van Stoffel in ieder geval geen antwoord voor het probleem, toen hij meermaals zijn beklag deed langs de boordradio. “Het probleem zelf kennen we ondertussen wel, er waren niet minder dan vijftig punten ‘downforce’ weggevallen.” Of hoe Vandoorne wilde zeggen dat de McLaren minder neerwaartse druk genereerde, aerodynamische krachten die de auto tegen het wegdek drukken en dus voor wegligging in de bochten zorgen. Alleen: vijftig punten, wat moeten we ons daarbij voorstellen? Stoffel: “Het is moeilijk uit te drukken in, bijvoorbeeld, percentage. Maar neem aan dat vijftig punten heel veel is. Het is alsof je de hele tijd met een open DRS rijdt.”

Oké, even vertalen. Het DRS-systeem zit in de vleugel, en gaat open op het rechte stuk. Dan heeft de auto immers minder downforce nodig, en zonder die downforce krijgt hij ook meer snelheid mee om voorbij te steken. Maar in de volgende bocht moet die DRS weer dicht, anders schuif je van de piste als je niet aan het stuur gaat sleuren zoals in een …rallywagen. Stoffel: “De oorzaak hebben mijn ingenieurs nog niet gevonden, het blijft een mysterie. Daarom maakte ik mijn pitstop trouwens zo vroeg: om de auto te checken, want in de garage dachten ze eerst dat er ergens schade was. Neen dus. In ieder geval: het was zeer frustrerend. Bijna onmogelijk om te racen. Na een paar ronden had ik zin om binnen te rijden en uit te stappen, zo heftig slingerde de auto met zijn achtersteven in de bochten. Ik dacht: doorgaan heeft geen zin. Maar daar heb je natuurlijk ook niets aan, als je direct opgeeft. Ik ging dus door en werd nog twaalfde. Eigenlijk een wonder dat ik er een paar achter mij kon houden, want in de lijst met de snelste rondetijden van iedere coureur in de race, sta ik op de allerlaatste plaats.”

Nu 2017 erop zit is het uitkijken naar 2018. Vandoorne: “Het was een zeer moeilijke laatste koers van het seizoen, maar eigenlijk in de lijn van het hele seizoen. Je merkt trouwens in het team dat iedereen een beetje tevreden is dat het voorbij is. Dat iedereen nu uitkijkt naar 2018, met de motor van Renault. Dat motiveert iedereen ook, want iedereen beseft dat we hard zullen moeten werken. Het is niet omdat je een betere motor krijgt, dat het allemaal vanzelf voor mekaar komt. Ook het chassis van de McLaren moet verbeteren, vooral dan in de trage bochten. We zien wel.”

Inderdaad. Over dik twee en een halve maand zien we al heel wat, want ergens in februari trekken de teams met hun nieuwe auto voor 2018 naar Barcelona om er te testen. En keert mijn dagboek na een welverdiende winterrust ook terug.

