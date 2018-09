Onze F1-watcher ziet Vandoorne "sterk koerske rijden" maar ziet ook hoe dat allemaal onder de radar gebeurde Jo Bossuyt

02 september 2018

18u58 0 Formule 1 Onze F1-verslaggever Jo Bossuyt houdt ook in Italië zijn dagboek bij. Beleef vanop de eerste rij wat er in en rond de paddock gebeurt, maar ook hoe het is met onze landgenoot Stoffel Vandoorne.

->Zondag 2 september, 9u

*Haag

De grand prix begint pas om 15.10u, over dik zes uur dus, maar het Parco di Monza loopt goed vol. De gebruikelijke supportershaag bij de ingang van de paddock is al helemaal ingevuld, merk ik. En neen, niet alleen supporters van Ferrari, ook van …Force India. Of hoe dat team nu ook heet.

->10.35u

*Grollend

Het is een gewoonte geworden sinds de formule 1 in Europa is, voor uw dienaar: zondagvoormiddag eens naar de GP3 gaan kijken. Prachtige combinatie van jeugd en nostalgie. Bijna vaste prik op het podium: Pedro Piquet en Giuliano Alesi. Al evenzeer een vertrouwd gezicht: vaders Jean Alesi en Nelson Piquet die elkaar omarmen onder het podium en dan grappend en grollend door de pitlane struinen. Leuk.

