Onze F1-watcher ziet teambaas McLaren warm en koud tegelijk blazen rond Vandoorne: "Formule 1 ten voeten uit. Antwoorden en zo weinig mogelijk zeggen…" Jo Bossuyt

30 juni 2018

19u28 6 Formule 1 Onze F1-verslaggever Jo Bossuyt houdt ook in Oostenrijk zijn dagboek bij. Beleef vanop de eerste rij wat er in en rond de paddock gebeurt, maar ook hoe het is met onze landgenoot Stoffel Vandoorne.

*Vrijdag 29 juni, 19.45u: 35

Ik stap naar de parking maar hoor dat de sfeer op de camping er goed in zit. Toch maar even gaan kijken, dus. Zeltweg is ervoor bekend: zeer sfeervolle grand prix. Nog een beetje zoals in de jaren zeventig en tachtig, toen kamperen dé norm was tijdens een grand prix. Een gewoonte die nu uitzondering is geworden. Omdat het andere tijden zijn, maar ook omdat de meeste nieuwe circuits niet tussen groen en weiland liggen, zoals oudere racebanen als Francorchamps en deze Red Bull Ring.

Tussen de twee grote campings is er zelfs een heus feestdorp opgetrokken, 'Party Village' noemen ze dat hier. Ik zie overal eet- en drankstalletjes. Het personeel is vriendelijk, de prijzen democratisch. Is op veel circuits, dichter bij huis, wel eens anders… Zelfs voor een borrel valt de prijs mee: 3,5 euro voor een klein flesje Jägermeister, populaire drank hier. Ze hebben dat goed bekeken, de organisatoren: vrolijk zingende en op tafel dansende meisjes verkopen de flesjes aan het almaar enthousiaster mannenvolk, waarvan er opvallend veel Nederlands spreken -de organisatoren schatten dat er hier 18.000 supporters van Max Verstappen zijn. Ik bekijk het tafereel vanop een afstand en zie hoe een man die zijn vrienden trakteert nog net nuchter genoeg is om de twee serverende jongedames te vragen waarom hij 35 euro moet betalen voor 8 flesjes Jägermeister. “Ja, maar wij drinken ook mee hé,” kirren de meisjes. En acht plus twee, het is inderdaad tien.

Dat serveren, dat doen de jongedames trouwens op een wel heel aparte manier: ze stoppen de kleine flesjes ontkurkt tussen hun boezem, van waaruit de dolenthousiaste heren ze met hun mond moeten uit peuteren, om dan leeg te drinken zonder de handen te gebruiken -dat is trouwens voor de hele procedure streng verboden. En ja hoor, ze verkopen goed, de flesjes Jägermeister. “Het is hier nog niet gedaan,” denk ik als ik naar de auto stap. Ik zal de foto’s op de redactie op Kobbegem maar laten bewerken, zodat de heren onherkenbaar zijn. Je weet maar nooit dat ze het maandag mogen uitleggen, thuis…

*Zaterdag 30 juni, 9.45u : Oranje

Als iemand me vraagt naar welke grand prix hij moet gaan, in het buitenland, dan zeg ik zonder aarzelen: Oostenrijk. Alles staat hier in het teken van het publiek. 185.000 mensen verwachten ze hier, over de drie dagen. En zie, geen chaos op de weg, zoals vorige week in Frankrijk. Hoewel er hier ook maar één toegangsweg is. Ze regelen het allemaal prima, die Oostenrijkers. Zoals ik daarstraks al zei, ook: je wordt hier financieel niet uitgemolken als je een pilsje of broodje koopt. Leuk: als de coureurs aankomen op het circuit, dan moeten ze verplicht langs het ‘groene tapijt’ lopen, zoals ze dat hier noemen. Twee jongedames en een jongeman in lokale klederdracht staan klaar om de weg te wijzen: tussen nadarafsluiting met daarachter het publiek. Ik zie Stoffel aankomen, samen met Max, en ze zijn een halfuurtje zoet, met al dat volk. Zoet zoals in: handtekeningen uitdelen. Ook hier weer veel Nederlanders, die talrijk genoeg zijn om een verscheidene tribunes oranje te laten kleuren.

*12u : 45

De laatste vrije training begint. Een vriend in de tribune voorbij de eerste bocht stuurt me foto’s door. Nog een reden voor de formule 1-fanaat om eens naar de Oostenrijkse grand prix te gaan: de ligging van het circuit. Vanop de meeste plaatsen zie je zeer grote porties van het circuit. Vanop de tribune waar vriend Luc zit zelfs bijna 75 procent van het asfaltlint, hij heeft het zelf gechronometreerd: “Ik kan Stoffel 45 seconden per ronde zien.” En een snel rondje duurt hier zowat een minuut en vijf seconden.

Voor Stoffel verloopt de laatste training niet zo goed. Iets voorbij halverwege de sessie komt hij breed uit te laatste bocht, net iets te ver over de boordstenen. Zijn voorvleugel overleeft het niet: naar de garage voor een nieuwe, en daar is het even wachten want de mecaniciens moeten het ding nog bestickeren. Ondertussen staat Stoffel aan teambaas Boullier uit te leggen hoe de McLaren aanvoelt. Niet zo goed, zou je zeggen aan hun lichaamstaal. Twintig minuten later, als de training erop zit, bevestigen de cijfers dat: Stoffel heeft de 18e tijd.

*15.00u : Blamage

Eerste moment van de waarheid: de kwalificaties beginnen. Het wordt al snel duidelijk. De tiende tijd van Stoffel in de tweede training gisteren, en de elfde tijd deze middag van Alonso, zijn niet significant. Het wordt weer krabben voor de McLarens. Een nieuwe blamage: zelfs de Williams lijkt hier sneller. Stoffel raakt niet verder dan 16e. Uitgeschakeld, dus. Ook Alonso lijkt op weg naar de uitschakeling, maar perst er in zijn laatste run een onwaarschijnlijk rondje uit: 11e en door naar de tweede sessie. Waarin hij, tja, toch kansloos is. De Spanjaard rijdt in die tweede sessie alsof zijn leven ervan afhangt, dat zie je aan de agressieve manier waarop hij zeer breed uit de laatste bocht komt, die nijdige boordstenen niet schuwend. Het mag niet baten: 14e tijd en uitgeschakeld. Veertiende en zestiende, het wordt uiteindelijk dertiende en vijftiende, want de Monegask Charles Leclerc moet de versnellingsbak van zijn Sauber laten vervangen en krijgt dus een gridstraf. De McLarens staan morgen op de zevende en achtste rij. En zullen andermaal op de wedstrijdomstandigheden moeten rekenen om een kans op de top tien en punten te maken.

*17.40u : Prioriteit

Meet the team. We krijgen meer geserveerd van wat we de voorbije weken al te vaak gehoord hebben. Dat de auto niet snel genoeg is in de kwalificaties. Dat het in de race wel beter zal gaan. Dat het zeker mogelijk is om in de punten te rijden, morgen. Alleen: ondertussen is het al van Spanje geleden, vier races dus, dat McLaren nog eens in de punten finishte. En Stoffel? Na de eerste run was hij nog sneller dan Alonso, in de kwalificatie. Maar in de tweede run kon hij niet meer verbeteren, de Spanjaard wel. “Blijkbaar wat schade opgelopen in die eerste run,” zegt hij. De McLaren is inderdaad zeer kwetsbaar als hij over de boorstenen gaat, hier. Alonso: “Het komt er morgen op aan die boordstenen te vermijden.”

Als de coureurs na een kwartier vertrekken, is het tijd voor teambaas Eric Boullier. Het is de tijd van het jaar, de transfermolen die begint te draaien. Wie volgend jaar voor McLaren zal rijden? De vraag duikt almaar vaker op, ook nu, ze komt van een Engelse journalist. Boullier: “We zijn tevreden met onze huidige coureurs.” De collega dringt aan. “Betekent dit dat Fernando en Stoffel ook volgend seizoen voor McLaren rijden?” Boullier: “Het is onze prioriteit om Alonso te houden.” Waarom de Engelse journalist, hopend dat de naam van Lando Norris zal vallen: “En Stoffel dan?” Boullier: “Hij is de jongste weken zeer goed bezig. We willen dat hij die lijn doortrekt.”

Inderdaad, het is formule 1 ten voeten uit. Antwoorden en zo weinig mogelijk zeggen…