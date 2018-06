Onze F1-watcher ziet onprofessioneel McLaren: "De giller van de dag komt van hun teambaas" Jo Bossuyt in Frankrijk

23 juni 2018

19u55 0 Formule 1 Onze F1-verslaggever Jo Bossuyt houdt ook in Frankrijk zijn dagboek bij. Beleef vanop de eerste rij wat er in en rond de paddock gebeurt, maar ook hoe het is met onze landgenoot Stoffel Vandoorne.

*Zaterdag 8.55u ->15

Ik sta op de persparking. Precies vijftien minuten geleden vertrokken. Weergaloos succes. Zo goed als geen file, maar ik slaap dan ook bijzonder dicht bij het circuit. Zouden ze er dan toch in geslaagd zijn om het verkeer te regelen? Neen dus. De verklaring ligt elders. Later vandaag zal ik zien hoe de tribunes op veel plaatsen meer dan half leeg blijven. Terwijl alle zitjes uitverkocht zijn, 65.000 stuks. Of hoe veel toeschouwers gisteren zo wanhopig raakten, dat ze vandaag niet teruggekeerd zijn.

Ook de coureurs en teamleden deelden gisteren goed in de brokken, zo sijpelt vandaag langzaam maar zeker door. Grote baas Otmar Szafnauer van Force India laat zijn gram horen. “Twee uur en tien minuten om op het circuit te raken: het is onaanvaardbaar.” Temeer omdat Otmar gisteren in de loop van de dag op het circuit een belangrijke afspraak had, een potentiële sponsor die hij had uitgenodigd. “Hij heeft me onderweg naar het circuit gebeld dat hij maar rechtsomkeer zou maken. Anders haalde hij ’s avonds zijn … terugvlucht niet.”

De Franse gendarmerie heeft serieus wat boter op het hoofd, stug en blind onverzettelijk als ze zijn. Robert Kubica, reservecoureur bij Williams, dacht het gevonden te hebben: hij kwam met de fiets. Neen dus. Fietsers niet toegelaten in de buurt van het circuit. De Pool mocht terug naar zijn hotel om dan met de auto te komen. Coureur of niet. Het gold ook voor Vettel, Ricciardo en Grosjean. Op een bepaald moment mochten ze niet meer verder met hun scooter. “Hoe hard ik ook met mijn pasje zwaaide, het mocht niet baten,” zegt Grosjean. Die dan maar doorreed en de verbouwereerde gendarmes wild fluitend achter zich liet.

*9.20u ->Silverstone

Even door de paddock wandelen. Jammer dat ik al ontbeten heb, want de croissantjes en chocoladekoeken zien er lekker uit, bij het standje dat lokale bakkers hier in de paddock hebben opgesteld, kwestie van wat publiciteit te maken voor de Provence. Ari Vatanen is er, de vroegere rallykampioen. Hij staat de kletsen met ex-formule 1-coureur Jacques Laffite, ondertussen ook al 75 jaar. Stoffel is er ook al, hij wordt achternagezeten door een jongetje dat een handtekening wil.

Over Stoffel gesproken, of liever, McLaren: gisteren had ik het in mijn dagboek over Freddogate. En hoe mijn collega van de Daily Mail giftige vragen in de richting van McLaren-teambaas Eric Boullier stuurde. Zoals: “Eric, denk je dat je in Silverstone nog voor McLaren zult werken?” Blijkt dat het dan toch geen loze vraag was. Ik drink koffie met een paar buitenlandse collega’s om wat informatie uit te wisselen, en zie: blijkbaar is er bij McLaren een soort deadline om tegen Silverstone uit te pakken met een nieuwe upgrade van de auto die merkbaar beterschap moet brengen. Dat zouden de Arabische eigenaars van het team eisen.

*13u ->Werkloos

De laatste vrije training begint. Buiten ziet het er behoorlijk zwart uit, hoewel er geen echte regen was voorspeld voor vandaag, merk ik als ik bij McLaren aankom. Ik wil de eerste minuten immers meepikken in de motorhome van Stoffels team, alwaar vader Patrick Vandoorne al klaar zit zoals we hem kennen: met de rondetijden op de laptop en balpen in aanslag om alles te noteren. Maar vandaag zal Patrick werkloos zijn: na een paar minuten gaat de hemelsluis open. Natuurlijk blijven alle auto’s binnen. Voor de mensen in de tribunes langs het rechte stuk is het even meegenomen dat er vandaag zoveel mensen niet zijn komen opdagen, afgeschrikt door de verkeersellende: kunnen ze met zijn allen knusjes op de bovenste zitjes gaan schuilen, want daar is er een stukje dakzeil dat de regen opvangt. Maar ze krijgen wel geen auto te zien. Morgen wordt het een droge dag, en nu trainen in de regen heeft dus weinig zin.

*13.49u ->Wereldkampioen

Met nog tien minuten te gaan komt er dan toch een auto buiten: de McLaren van Alonso. De rest volgt voor nog een paar rondjes. De tijden van deze sessie zijn dan ook helemaal niet relevant. Meegenomen, want eigenlijk heb ik zin om te zeggen: nu even niet. Over tien minuten spelen de Rode Duivels immers tegen Tunesië. En mijn aandacht verdelen tussen de grote schermen in de perszaal en mijn laptop, het valt niet mee. Opvallend trouwens hoeveel collega’s in de loop van de wedstrijd over mijn schouder komen meekijken. “Proficiat” zegt collega Arjan van de Nederlandse krant Algemeen Dagblad al tijdens de rust. “Vous avez une belle équipe,” zegt mijn collega van Le Parisien. En een Braziliaanse collega zegt me zelfs: “Jullie worden wereldkampioen zolang Hazard en Lukaku niet geblesseerd raken en kunnen spelen…”

*16.30u -> Dieptepunt

Beide McLarens liggen er na de eerste kwalificatiesessie al uit. Alonso 16e, Stoffel 18e. Zwakste prestatie van het seizoen. Absoluut dieptepunt. “Zeer ontgoocheld,” herhaalt Stoffel telkens opnieuw als een ander televisiestation de micro onder zijn neus duwt. “Tja”, hoor ik hem ook een paar keer zeggen. En ook: “Ik hoop op regen in de koers, dan is er misschien iets mogelijk voor mij.”

*17.50u -> Giller

Het officiële persbericht van McLaren, over de kwalificaties, valt in mijn mailbox. Ik neem het eens snel door, maar moet toch even knipperen als ik zie wat teambaas Eric Boullier zegt. Je houdt het echt niet voor mogelijk. Staat er letterlijk: “We zijn naar hier gekomen om uit te vissen waarom onze auto eigenlijk zo traag is. Die tests zijn heel nuttig gebleken.”

Inderdaad: de giller van de dag, hij komt zonder enige twijfel van Boullier.

*18.40u -> Eric?

Meet the team. Coureurs en teambazen die met de pers komen praten, vaste prik na de kwalificaties. Het valt meteen op: er staan deze keer maar drie stoelen klaar. Voor Alonso, Stoffel en directeur Zak Brown. Teammanager Eric Boullier is er niet bij. Eric? “Hij zit bij de ingenieurs,” probeert Brown. Onzin. De Fransman komt niet opdagen omdat hij onder veel te zwaar vuur ligt, de jongste tijd. Ook weer een fout signaal van McLaren. En heel onprofessioneel. De rest van de persconferentie? Een lange treurnis. Met alweer hetzelfde gezang. Dat het beter moet. Dat iedereen hard werkt. Dat ze de auto moeten doen evolueren. Tja.