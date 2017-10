Onze F1-watcher ziet in Maleisië hoe Vandoorne lof krijgt van zijn chefs: "Hij heeft alles perfect gedaan" Jo Bossuyt in Maleisië

13u23 0 BOSSUYT Formule 1 Onze F1-verslaggever Jo Bossuyt houdt ook in Maleisië zijn dagboek bij. Beleef vanop de eerste rij wat er in en rond de paddock gebeurt, maar ook hoe het is met onze landgenoot Stoffel Vandoorne.

Zondag 1 oktober, 12.30u: sluizen

Alles is hier een uurtje later. Om nog op een behoorlijk tijdstip op de Europese televisieschermen te komen. De rijdersparade is pas over een uurtje, of zo. En op dit moment zijn de Porsches nog bezig aan hun race in het nevenprogramma. Maar die koers duurt niet lang meer. De hemelsluizen gaan open en de safety car grijpt in. In de paddock is het ondertussen schuilen, in de pitlane zie ik mensen naar droger oorden lopen. Jammer. Ik bedoel: de regen had best wat later mogen komen. Want zou Stoffel helpen, nu hij een keertje vanop de zevende plaats kan starten. En als het droog blijft, dan zou het moeilijk kunnen zijn. Stoffel zelf omschreef het anders, toen ik gisteren na de 'Meet the Team' nog wat napraatte met hem: "Auto's met een krachtigere motor kan ik op het rechte stuk onmogelijk achter mij houden. Het zou dus best een 'pijnlijke' koers kunnen worden voor mij." Ach ja, we zien wel.

14.40u: sauna

Op naar de startgrid. De meeste auto's staan er al. Bij de McLaren van Stoffel zie ik een bekende verschijning, discreet opzij van de auto, zoals altijd. Hij vereeuwigt het tafereel: de beste startpositie van een Belg in formule 1 sinds Thierry Boutsen in het prille begin van de jaren negentig. Patrick Vandoorne geniet. Stoffel zelf geeft nog een laatste interviewtje voor de start, aan Martin Brundle van de Britse televisie. Dan stapt de West-Vlaming naar zijn ingenieur, en achter hem loopt zijn physical trainer mee. Die staat klaar met frisse vloeistof in zijn rugtas: drank voor tijdens de race. De bult op de rug van Vandoorne, dat zijn zakjes met koelende substantie in. Straks moet de West-Vlaming immers in de sauna, temperaturen van om en bij de zeventig graden in de auto, hier in Maleisië.

16.45u: straf

Het is dus niet pijnlijk geweest. Zelfs onverwacht goed. Kleine stunt. Ze hebben dit al lang niet meer meegemaakt bij McLaren. Een auto op de zevende startplek en ook zevende aan de finish. Stoffel heeft het voor mekaar gekregen. En hoe. McLaren besliste om hem al heel vroeg binnen te roepen, zodat de West-Vlaming nog 40 ronden moest trekken met de zachte banden. Op zijn minst een heikele oefening. Maar zijn rondetijden verslapten nooit, en Stoffel hield zijn zevende plek vast. Reed teamgenoot Alonso dit weekend ook compleet in de schaduw. Iedereen schuift aan om hem te feliciteren. Vader Vandoorne en vertrouwensman Allessandro meteen na de finish, persman Steve, als Stoffel nog onder het zweet zit. En dan moet Stoffel naar de televisiestations, mijn collega's van RTBF grijpen hem meteen. Ik hol zelf terug naar de perszaal en zie ondertussen op de piste, voor het podium, een zee van juichende mensen. De meesten dragen een oranje petje..."

18.00u: referentie

Op naar de hospitality van McLaren. Stoffel krijgt felicitaties van zijn ingenieur Tom, physical trainer Elliott ook. En natuurlijk teambaas Eric Boullier, dolblij met Stoffels prestatie. "Hij heeft dit weekend alles perfect gedaan. Van de eerste ronde in de trainingen tot de laatste in de koers. Ik heb hem gezegd: goed jongen. Maar dit is nu je referentie. Alonso slaagt daar bijna ieder weekend in, alles perfect doen. Nu moet jij dat ook kunnen." En dan komt Stoffel om met mij nog snel wat na te praten. Wat hij vertelt lees je in onze krant van maandag.

