Onze F1-watcher ziet hoe Vandoorne met vonkende voorvleugel de pit in rijdt na contact met 'uitgerekend' Gasly: "Doodjammer" Jo Bossuyt in Oostenrijk

01 juli 2018

20u31 0 Formule 1 Onze F1-verslaggever Jo Bossuyt houdt ook in Oostenrijk zijn dagboek bij. Beleef vanop de eerste rij wat er in en rond de paddock gebeurt, maar ook hoe het is met onze landgenoot Stoffel Vandoorne.

*Zondag 1 juli, 9.30u ->Monaco

Vanaf dit seizoen beginnen de races gemiddeld een uur en tien minuten later. Hier in Spielberg om 15.10u in plaats van 14u, zoals het vroeger was. Het zorgt ervoor dat alles opschuift. Dat ze in Kobbegem op de redactie een uur langer moeten wachten op mijn verslag, de zondagavond. Maar ook dat iedereen in de paddock een uur langer kan slapen. Het is eraan te zien: nog geen kat in de paddock. En de helden, ze komen maar druppelsgewijs aan. Stoffel, Max en Ricciardo, die vandaag verjaart zoals het bordje om zijn hals meldt - hij wordt 28 jaar. Gerhard Berger ook, die Oostenrijker die destijds voor Ferrari en McLaren reed. Altijd aanwezig op zijn nationale grand prix. Opvallend: hij draagt een pasje voor de grote prijs van Monaco. Voor bekende jongens steekt het precies niet zo nauw...

*10.30u ->Familiealbum

Pedro is tweede geworden in de GP3-race, het derde niveau onder de formule 1 en formule 2. Ik herken iets van zijn vader in zijn blik, als hij op het podium staat. En zijn vader, hij is blij. Ik zie hem onder het podium staan met zijn smartphone: honderden fotografen hier, maar hij neemt zelf een paar kiekjes. Voor het familiealbum, wellicht. Ook Nelson Piquet, drievoudig wereldkampioen, is gewoon ook maar een vader van, denk ik bij mezelf… Vertederend moment.

*13u ->Niki

Las je gisteren mijn dagboek, dan weet je al dat ik de Oostenrijkse grand prix als evenement graag bewierook. Nergens zo een leuke ervaring als hier, voor de toeschouwer. Zoals ook, ieder jaar: een paar rondjes met oude racewagens, met achter het stuur de helden van weleer. Prachtig. En ze gaan soms heel hard, die jongens. Ook deze keer. Wie in de BMW zit? Inderdaad. Niki. Zoals in Niki Lauda...

*14.30u ->Sik

Ik denk dat ik al eens ergens las dat het niet ongebruikelijk is, als een man met pensioen gaat: voor het eerst in zijn leven laat hij een baardje groeien. Misschien heeft Bernie het ook gelezen. De vroegere baas van de paddock is er nog eens bij, hier in Spielberg. Hij ziet er goed uit, Charles Bernard Ecclestone. Fris en ontspannen. Met zijn nieuwe sik.

Op naar de startgrid dan. Ook Stoffel oogt ontspannen. Ik zie hoe hij en teambaas Eric Boullier om iets moeten lachen, een halfuurtje voor de start. Daarna zie je de concentratie scherper worden, tot het moment dat de jongens in hun auto stappen. Stoffel zit al helemaal in de race als hij zijn helm opzet, en Max Verstappen heeft zijn geconcentreerde blik op oneindig, als hij zijn rijderspak op de juiste plek trekt: hij weet nog niet dat het een glorieus moment wordt voor hem, deze Oostenrijkse grand prix.

*15.15u ->Weg

De koers is nog maar een ronde bezig, en het is al om zeep voor Stoffel. Een contact met -uitgerekend- Pierre Gasly in bocht drie. 'Uitgerekend', want Pierre en Stoffel zijn goede vrienden. Ik zie hoe Stoffel met een vonkende, kapotte voorvleugel naar de pit rijdt. Doodjammer, want de Oostenrijkse grand prix zal een unieke kans blijken om eens in de punten te rijden. Met Bottas, Hamilton, Hulkenberg, Ricciardo en Hartley zullen maar liefst vijf auto’s uitvallen, zeer ongebruikelijk in de huidige formule 1. Weg kans. Temeer omdat McLaren er weer een potje van maakt, in de pitstop. Stoffel verliest bijna een minuut. En is aangewezen op een anonieme koers in de achterhoede. Hij kan zelfs niet uitrijden, want in het slot van de koers gaat zijn versnellingsbak kapot. Ach ja, op naar Silverstone. En beter, hopelijk.

*17.05u ->Oranje

Max Verstappen heeft een dijk van een koers gereden. Zeer knappe zege. En een feest voor de 20.000 Nederlanders die zijn meegekomen. Oranje overspoelt de piste om niets van de podiumceremonie te missen. Ondertussen loop ik naar McLaren, want Stoffel moest hier snel vertrekken vanavond. Hij is ontgoocheld, uiteraard. Wat hij me over de race vertelt, is te lezen in onze maandagkrant.