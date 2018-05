Onze F1-watcher ziet hoe McLaren een kleine stap vooruit zet ("De auto is beter") en legt uit waarom elfde plaats Vandoorne niet noodzakelijk slecht is Jo Bossuyt in Barcelona

12 mei 2018

19u32 0 Formule 1 Dit weekend staat de GP van Spanje op het programma. Op het circuit in Barcelona verzamelt de Formule 1-wereld voor de vijfde Grote Prijs van het seizoen. Onze man ter plaatse zit Stoffel Vandoorne en co opnieuw kort op de huid.

*Zaterdag 12 mei, 11.30u ->Julian

Het is traditie in de eerste Europese grand prix van het seizoen: er komt altijd wel wat bekend volk van vroeger langs. Tijdens mijn wandeling door de paddock, kort voordat de derde en laatste vrije training begint, spot ik Felipe Massa. En Jo Ramirez, de Mexicaan die nu met pensioen is maar ooit team manager van McLaren, in de grote jaren van Senna en Prost.

En zie, daar staat ook Julian Jakobi te kletsen. De man die de formule 1 ingrijpend veranderde, dan toch voor een bepaald aspect ervan. In de jaren zeventig ging hij als consultant werken voor het in de sportwereld zeer bekende IMG, een consultancybedrijf. Daar ontfermde hij zich over de carrière van topspelers als Bjorn Borg of Mats Wilander, en topgolfers Nick Faldo en Bernhard Langer. Maar in zijn portefeuille had hij ook formule 1-coureurs, en niet van de minstens: Jackie Stewart, Alain Prost, Ayrton Senna en Michael Schumacher. Hij leerde hen hoe ze geld moesten verdienen. Lees: financieel het onderste uit de kan van hun carrière halen. Niet alleen met hun contract bij de teams waarvoor ze reden, ook en vooral met allerlei persoonlijke sponsoringdeals, merchandising en investeringen. Tot hij in 1992 opstapte bij IMG en de persoonlijke manager van Ayrton Senna werd. Vandaag is Jakobi nog actief als consultant in de sportwereld, maar dan vooral op Amerikaanse bodem.

*12.30u ->Niet wijzer

De derde vrije training is halverwege, maar echt wijzer ben ik er nog niet van geworden. Ik volg het allemaal vanuit de perszaal en weet natuurlijk niet wat de bedoeling is bij McLaren: kijken hoe snel de auto echt kan gaan -met het oog op de kwalificaties- of het ritme bekijken op lagere stints -met het oog op de race. Hoe dan ook, de 9e tijd van Alonso en de 14e van Stoffel ligt in het verlengde van wat we dit seizoen al geserveerd kregen. Voorlopig dus nog geen wezenlijk beterschap, ben ik geneigd daaruit af te leiden.

En dan zorgt Brendon Hartley voor wat vertier. De Nieuw-Zeelander gaat met de linker voorband even op het gras, als hij op een snelle bocht af gaat, en dan is er geen houden meer aan zijn Toro Rosso: beenhard in de bandenmuur. Zo hard dat de achtersteven met motor en ophanging compleet van de rest van de auto afbreekt. Nachtje doorwerken voor de mecaniciens als ze Hartley morgen nog op de startgrid willen krijgen.

*15u ->Beterschap?

De kwalificatie begint. Voor McLaren een beetje het moment van de waarheid. Nu krijgen we het ware potentieel van de vernieuwde MCL33 te zien. Weten we of er beterschap is. Stoffel heeft het in de eerste sessie moeilijk. Hij pakt nog net de vijftiende tijd, de laatste die recht geeft op deelname aan sessie twee. In die tweede sessie, waarin alleen de snelste tien doorgaan, strandt hij op de elfde plaats. Alonso is tiende. Niet noodzakelijk slecht, want volgens het reglement mag Stoffel nu kiezen met welke band hij aan de race begint. Terwijl Alonso verplicht is om te starten met de rode band, de zogenaamde ‘supersoft’, omdat hij met die band zijn beste tijd in sessie 2 klokte. En die rode band, die slijt zeer snel. Het zou kunnen dat de Spanjaard morgen al na acht ronden binnen moet voor vers rubber.

*16.30u ->Hein?

Persconferentie na de kwalificaties. Zoals gebruikelijk zitten dat de snelste drie coureurs: Hamilton, Vettel en Bottas dus. Vraag van een collega: "Wat vinden jullie ervan dat de auto’s volgend seizoen anderhalve seconde trager zullen zijn?" Vettel en Hamilton vallen uit de lucht. Vettel: "Hein?" Hamilton tegen Vettel: "Wist jij dat?" De moderator legt uit dat die kleine terugval in prestaties het gevolg is van de beslissing om met een minder gecompliceerde voor- en achtervleugel te rijden, ingrepen die bedoeld zijn om voorbijsteken makkelijker te maken. En het spektakel dus op te voeren. Vettel en Hamilton zijn 'not impressed'. Zeggen ze om beurten, en soms in koor: "Oké, kan best. Maar daar zijn wij niet over gehoord. Er is niemand met ons komen overleggen. Misschien zou het een goed idee zijn om eerste eens met de coureurs te overleggen vooraleer dergelijke beslissingen worden genomen." Wat verderop in de perszaal staat de woordvoerder van Liberty Media, eigenaars van formule 1. Ik zie hem het voorhoofd fronsen. En ik zie morgen al de koppen in de Engelse kranten: "Hamilton vernietigend voor regelgevers…"

*17u ->Flop

Ik loop in de paddock en zie hoe een Duitse journalist aan de woordvoerder van Liberty Media gaat vragen of het probleem zal opgelost raken. “We werken eraan,” zegt de man. Ik denk bij mezelf: “In Duitsland dus ook al.” Ik ga zelf eens met de man praten en hoor dat het een algemeen probleem is.

Waarover ik het heb? Over de zopas gelanceerde app 'F1 TV Pro'. Waarmee je alles live kunt volgen. Beelden van de auto’s op het circuit of vanuit de boordcamera van iedere auto, naar keuze. Maar ook tijden en informatie over het bandentype dat iedere coureur gebruikt. Ik heb nogal wat vrienden die formule 1 vanop het thuisfront volgen. De ene al van wat dichterbij dan de andere. Een van hen heeft een abonnement genomen op de app, voor het hele jaar. Hij stuurt me een foto door, hoe hij thuis rustig naar een paar rondjes zit te kijken, tijdens de kwalificaties, vanuit de auto van Stoffel. Maar dan stuurt hij me ook een bericht: "Heel leuk en interessant. Mocht het werken. Doet het dus voor geen meter. Loopt de hele tijd vast. Alleen de herhalingen doen het. Kortom: een flop. En die helpdesk waarmee je zogezegd kunt chatten, die reageert niet. Ik heb mijn geld al teruggevraagd."

Ik denk eerst dat het wel een alleenstaand geval zal zijn, maar neen: het is een algemeen probleem. Onbegrijpelijk dat Liberty Media, een gigant in de... mediawereld, een app lanceert die eigenlijk nog niet klaar is. Met andere woorden: misschien nog even wachten, mocht u al zin gehad hebben?

*17.40u ->Vooruit

"Meet the team" bij McLaren. Stoffel en Alonso zijn het eens: McLaren heeft een kleine stap vooruitgezet. Het is beter, maar niet genoeg. Alonso: "Dit was onze beste kwalificatie van het seizoen. We zijn erop vooruitgegaan. Niet zo veel als je de cijfers bekijkt, maar toch wel behoorlijk als je er rekening mee houdt dat ook de andere teams serieus aan hun auto hebben gesleuteld, en ook sneller zijn dan in de eerste vier weekends." Stoffel dan: "Er is beterschap. De auto voelt beter, boezemt wat meer vertrouwen in en is sneller. Maar dit is niet meer dan een eerste stap. We moeten nu voortwerken, nieuwe onderdelen en oplossingen blijven meebrengen naar de races. Stap voor stap."