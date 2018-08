Onze F1-watcher ziet hoe McLaren-baas zich ergert aan tweet van fan Vandoorne en hoe Stoffel na afloop prompt met een glimlach rondloopt Jo Bossuyt

26 augustus 2018

21u01 0 Formule 1 Onze F1-verslaggever Jo Bossuyt houdt ook in Spa-Francorchamps zijn dagboek bij. Beleef vanop de eerste rij wat er in en rond de paddock gebeurt, maar ook hoe het is met onze landgenoot Stoffel Vandoorne.

->Zondag 26 augustus, 8u. *Volk

De race is pas over dik zeven uur, maar in de afzink naar het circuit zie ik al heel wat volk stappen. De tribunes zullen weer goed volgelopen, nadat de Belgische grand prix vorig jaar al een recordopkomst liet noteren. Stoffel en vooral Max Verstappen zijn doeltreffende trekpleisters. Aan de hoofdingang is het zelfs al serieus aanschuiven, merk ik.

In de paddock zelf is het op dat vroege tijdstip nog bijzonder rustig. Ideaal om me in de nog zeer rustige perszaal te gaan voorbereiden op de race. Waarmee ik bedoel: de internationale pers doornemen.

->9.35u *Selfie

Stoffel stapt samen met vriendin Anna en zijn manager Alessandro naar de hospitality waar zijn supporters de grand prix volgen. Als hij de paddock verlaat, heeft hij meteen al een bende toeschouwers rond zich die allemaal op de selfie willen, of een handtekening. Hoort erbij.

In de hospitality zelf is er een gezellige drukte. Stoffel gaat er op de foto met zijn mama en haar partner, ook met Jacky Ickx die op bezoek is. En de supportersgroep die met de bus is gekomen, ook met hen gaat Stoffel natuurlijk graag op de foto. De sfeer zit er duidelijk in.

->10u *Luc

De Belgische grand prix, dat is meer dan twintig bolides die bestuurd door twintig helden 44 rondjes trekken. Het is ook een hele voorbereiding en inzet van veel medewerkers. Opvallend in Francorchamps, hoe vriendelijk de meesten zijn, om niet te zeggen ‘bijna allemaal’, als ik ga vergelijken met grote prijzen in andere landen. Zoals Philippe, die aan bod kwam in een eerdere aflevering van mijn dagboek. Maar ook zoals Luc, gespot voor de stand van Stoffel. Luc Idomon komt uit Dworp en zet zich sinds 1995 ieder jaar weer in als standcommissaris: de man die samen met twee collega’s voor de garage van een bepaald team blijft staan om eventuele onregelmatigheden te melden. Leuk: Luc heeft voor Francorchamps 2018 de garage van Stoffel gekregen. En daar is hij blij mee, want hij volgt de lotgevallen van Stoffel op de voet in mijn dagboek, waarvan hij geen enkele aflevering mist, zegt hij.

->10.30u *Wim

Ik krijg een privé-bericht via Twitter van ene Wim Vande Vyver. Wim is een beetje verbolgen. Hij heeft een tweet verzonden waarin hij McLaren-baas Zak Brown vraagt om niet te vergeten hoe goed Stoffel in de GP2 was, hoeveel talent hij heeft. En of hij de carrière van Stoffel niet om zeep wil helpen om andere doelen te heiligen. “Ik heb hem nochtans niet uitgescholden of zo, en hij heeft me meteen geblokkeerd op Twitter...” Ik lees de tweet van Wim en het is inderdaad gewoon een reactie zoals je die van een echte fan mag verwachten. Dat een man als Brown daar zo zwaar over struikelt? Strange...

Over Zak Brown is trouwens heel wat te doen, dit weekend. Een collega vroeg gisteren tijdens de “Meet The Team” bij McLaren of dat eigenlijk wel kon, dat de grote baas hier in het allerdiepste dieptepunt in de geschiedenis van het team niet eens aanwezig was. Omdat zulks inderdaad niet kan. Teammanager Gil de Ferran antwoordde dat Brown in de States was voor het een of andere McLaren-gerelateerde dossier. En blijkbaar lag de vraag gevoelig voor McLaren, want na afloop kwam pr-baas Tim Bampton me nog eens op het hart drukken dat Brown helemaal niet met vakantie was. Terwijl dat laatste precies was wat ik doorheen het hele weekend uit verscheidene bronnen hoorde: dat de CEO van McLaren op zijn jacht dobberde, ergens in de States, en daar eigenlijk vooral verblijft om er de aankoop van een old timer voor zijn collectie af te ronden. Ach ja, het zullen wel weer wilde geruchten zijn, zeker?

->11u *T-shirt

Ik loop maar eens tot bij McLaren. Pr-dame Sylvia heeft een paar journalisten een mail gestuurd: we mogen een T-shirt ophalen die speciaal is gemaakt om de eerste overwinning van McLaren -hier in Francorchamps in 1968, 50 jaar geleden- te herdenken. Hmmm... denk ik, als ik het ding bekijk, want had minstens iets met boord en knopjes verwacht voor zo een gelegenheid. Anderzijds: kijk nooit een gegeven paard in de bek, toch?

->13u *312B

Een moment waar veel nostalgische zielen naar uitgekeken hebben: Jacky Ickx, die vijftig jaar geleden zijn eerste grand prix won, zal een paar rondjes rijden met de Ferrari 312 B waarmee hij in 1970 de Belgische grand prix reed en won. De belangstelling is groot, het geluid van de twaalfcilinder is machtig. Heerlijk initiatief...

->13.30u *Triumph

Tijd voor de rijdersparade, de coureurs die met het een of andere voertuig rond het circuit worden gereden. In Francorchamps heeft het nog iets charmants. Hier zetten ze de coureurs niet op de een of andere vrachtwagen, maar zitten ze alleen in een old timer. Leuk. Stoffel rijdt mee in een oude Triumph. Voor een tribune waar er veel supporters zitten, stopt hij even om wat petjes in het publiek te gooien.

->14u *Paula

Ik krijg een berichtje van een vriend in de tribune. Hij heeft kennisgemaakt met een bende sympathieke Finnen in Ferrari-plunje. Blijkt moeder Paul Raikkonen te zijn, samen met familie en vrienden. Het is traditie van Paula, al van vroeger toen haar man Rami nog leefde: naar Francorchamps komen. Voorts reist ze zelden naar de races, tenzij wel eens een keertje naar Monaco. Maar België is vaste prik. Zo leuk vinden ze het hier. En neen, Paula wil haar zoon geen pasje vragen om in de paddock binnen te raken. “Ze zit liever met haar gevolg in de tribune”, zegt mijn vriend. Ze vindt dat gezelliger. Zeer sympathiek, trouwens. Ze zei me dat ze Kimi zaterdag een sms-je heeft gestuurd om te zeggen dat hij maar beter kan stoppen, nu ze zelfs geen benzine meer genoeg hebben voor hem...”

Gisteren kon Raikkonen inderdaad geen laatste stint meer rijden in de kwalificaties omdat Ferrari te weinig benzine in zijn auto had gegooid. Inderdaad: je vraagt je af hoe ze dat klaarspelen in een sport die met miljoenen jongleert.

->14.45u *Didier

Op naar de startgrid. Een drukte van jewelste, zoals op veel grand prix. Maar, opvallend in België: altijd behoorlijk wat ministers. Niet alleen van de Waalse regering, maar ook van de Waalse. Zoals Didier Reynders, vaste prijs op zondag in de Belgische grand prix. En dus ook dit jaar. Natuurlijk gaat hij met Stoffel praten. De West-Vlaming is nog maar uit zijn auto gesprongen, als onze buitenlandminister er al is. Ook als Stoffel op de foto gaat met de Belgian Tornados, die onlangs tijdens het EK in Berlijn de gouden medaille pakten op de 4x400, is de minister niet uit het beeld weg te slaan. Iets later krijgt Stoffel zelfs presidentieel bezoek: Jean Todt, president van de Internationale Autosportfederatie, komt hem een hart onder de riem steken.

->17.50u *Supporters

Het is een troosteloze race geweest voor McLaren. Zoals verwacht. Ik ga nog wat napraten met Stoffel, maar in tegenstelling tot wat ik verwacht is hij niet geslagen. Kan zelfs een glimlach op zijn gezicht zetten. “Ik probeer er het beste van te maken”, zegt hij. En of hij eigenlijk wel enig leuk moment beleefde, dit weekend? Stoffel lacht alweer: “Ja hoor, in de fanzone, bij de supporters.” Waarna we afscheid nemen, afspreken in Monza, en Stoffel samen met vriendin Anna in de paddock verdwijnt, op naar zijn auto op de parking. “Als zijn auto straks maar niet in pan valt”, denkt mijn vileine ik terwijl ik het tafereel aanschouw...