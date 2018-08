Onze F1-watcher ziet hoe Belgische pers teammanager van McLaren het vuur aan de schenen legt. Die stelt gerust: "Stoffel rijdt tot einde van seizoen voor ons" Jo Bossuyt

25 augustus 2018

21u31

Bron: Eigen berichtgeving 0 Formule 1 Onze F1-verslaggever Jo Bossuyt houdt ook in Spa-Francorchamps zijn dagboek bij. Beleef vanop de eerste rij wat er in en rond de paddock gebeurt, maar ook hoe het is met onze landgenoot Stoffel Vandoorne.

*Vrijdag 24 augustus, 19.40u -> Alain

Renault organiseert een avondje voor de Belgische pers. Leuk maar ook en vooral interessant. De verantwoordelijken van Renault België nodigen immers Cyril Abiteboul en Alain Prost uit, respectievelijk baas en adviseur van het formule 1-team. Terwijl een aantal collega’s zich verdringen rond Abiteboul, sta ik bij Alain Prost, samen met collega Stéphane Lémeret. Een van de leuke anekdotes uit de vele die opgediept worden, bij een glaasje: Prost is nog altijd zeer goed bevriend met Mansour Ojjeh, een van de aandeelhouders van McLaren. De man achter TAG industries was er al bij in de grote jaren van McLaren, toen Prost er samen met Ayrton Senna grossierde in overwinningen. Natuurlijk werd Prost betrokken bij de deal die McLaren en Renault vorig jaar sloten, om dit seizoen de Franse motor in het achtereind van de MCL33 te stoppen. Prost: “Ik heb de deal eigenlijk gemaakt, maar als goede vriend gaf ik Mansour de raad om het niet te doen, en bij Honda te blijven.”

Wat Prost eigenlijk bedoelt, en ik ook al uitlegde in onze zaterdagkrant, is dat McLaren op die manier eigenlijk een exclusieve samenwerking met een constructeur weggooide. Terwijl zo een samenwerking cruciaal is om ooit nog een topteam te kunnen worden…

Minder goed nieuws hoor ik bij de teambaas van Renault. Een collega vraagt hem of het klopt dat Esteban Ocon al een stoel op maat had laten zetten bij Renault. Een zitje in een formule 1-machine wordt immers rond het lichaam van de coureur gegoten, een eenmalige oefening, opdat het zo goed mogelijk rond zijn rug zou zitten, vooraleer hij met de auto kan rijden. Abiteboul: “Neen. Het is bij …McLaren dat Ocon een stoel heeft laten maken.” Onthou deze voor verderop…

Het bevestigt in ieder geval wat ik een kleine maand geleden na de grote prijs van Hongarije schreef, en wat toen volgens velen uit de lucht gegrepen was: dat McLaren wel degelijk met het idee speelt of minstens heeft gespeeld om Stoffel te vervangen. En waarom ze dat eigenlijk zouden doen? Of overwegen? Daar heb ik zo mijn theorie over. Neen, niet omdat Stoffel niet goed genoeg is. Ga weg. Iedereen in de paddock weet dat onze landgenoot de juiste stuurslag heeft. En de ingenieurs van McLaren weten ook best wat Stoffel kan, ze hebben alle nodige data in hun computer. Wat dan wel? Het heeft alles te maken met de positie van CEO Zak Brown. Die werd nu al bijna twee jaar geleden aangesteld als nieuwe baas van het team met de duidelijke opdracht om het schip weer vlot te trekken. Het minste wat we kunnen zeggen is dat zulks niet echt gelukt is. Om niet te zeggen: het is van kwaad naar erger gegaan. Ook zijn andere opdracht, een grote hoofdsponsor aantrekken, krijgt de Amerikaan niet voor mekaar.

Natuurlijk staat de man onder druk, want de Arabische eigenaars van McLaren zullen niet blijven toekijken tot het laatste stukje van de boeg onder water verdwijnt. En wat doet een baas die onder druk wordt gezet door de aandeelhouders? Juist: hij probeert zoveel mogelijk dingen te veranderen. De bedrijfsstructuur gebeurde onlangs. De teamleiding: ontslag van Boullier. De ingenieurs: ontslag van Goss, (domme) aankondiging van de komst van Key. En natuurlijk ook coureurs. Immers: zo lang je blijft schuiven, sleutelen en wijzigingen, blijf je je bazen uitzicht geven op beterschap. En wek je vooral de indruk dat je eraan werkt… Het doet me denken aan een gesprek dat ik gisteravond nog had met een Engelse collega, man met vele jaren dienst in de paddock, en met veel contacten in Woking, thuisbasis van McLaren. “Ik hoor daar veel mensen zuchten. Ze weten het ook niet meer. Er wordt van alles beslist, maar er zit geen richting in. Geen visie. Niets.”

*Zaterdag 25 augustus, 8.25u -> Brug

In tegenstelling tot gisteren ben ik vlotjes tot in de paddock geraakt. Geen file meer van het dorp naar de persparking, zoals gisteren. Top. En in de paddock? Nog geen kat. Zo goed als leeg. Tijd om overal eens rond te neuzen. Bij Ferrari kan ik een glimp van een neus opvangen: er staat een brug op. En de woorden: "Nei nostra couri." Italiaans voor in ons hart. Ferrari rouwt mee voor de slachtoffers van Genua. En zie, ook bij Racing Points, het vroegere Force India, is er al een mecanicien aan het werk. Inderdaad: in formule 1 werken ook vrouwelijke mecaniciens. Dan maar eens op naar helemaal beneden, in de paddock. Ook daar is al een mecanicien aan de slag: hij is bezig met de F2-machine van McLaren-protégé Lando Norris. Op de auto van de Brit staat niet alleen de Britse vlag, maar ook een …Vlaamse leeuw. De moeder van Norris is immers Vlaamse, afkomstig uit Sint-Niklaas.

*11u -> Goaze

Ik stap maar eens naar de hospitality van de Belgische Automobielclub. Daar zitten immers heel wat supporters van Stoffel, en sommigen ken ik nog uit mijn verre verleden in het diepe West-Vlaanderen. Het is een hartelijk weerzien.

West-Vlaanderen is trouwens ook elders langs het circuit goed vertegenwoordigd. Trouwe lezers van mijn dagboek herinneren zich misschien nog hoe een groepje vrienden vanuit West-Vlaanderen naar Le Castellet was gekomen in een mini-busje, vol gekleefd met Stoffel-stickers en zelfs een reusachtige sticker van de McLaren. Maar zie: deze keer waren er zoveel kandidaten om Stoffel te gaan aanmoedigen, dat ze maar een grote bus hebben ingehuurd. En dat ze uit West-Vlaanderen komen, is duidelijk aan wat op de achterruit van de bus staat: 'Gif mo goaze'. “Ondanks alle problemen waarmee Stoffel geconfronteerd wordt, en de geruchten rond zijn toekomst, blijven we in hem geloven,” zeggen ze in koor. Leuk. En bij deze, warme groet aan Paul, Nicholas en maats.

*12u -> Ugo

De derde en laatste vrije training begint. Gespot in de garage van Renault: onze jonge landgenoot en grote belofte Ugo de Wilde. Het Franse team heeft hem uitgenodigd om de training te volgen met een hoofdtelefoon, zodat hij alle conversaties tussen de coureurs en ingenieurs kan volgen. “Razend interessant,” zegt Ugo me achteraf. “Ik ben vooral onder de indruk van de communicatie tussen de race-ingenieur en de coureur. Ze zijn haast constant aan het praten, informatie uitwisselen. Zoals wie voor hen rijdt en op welke banden die anderen staan. Waanzin, hoe ze dat zelfs tijdens de vrije trainingen doen.”

Ugo, die nog maar 15 jaar is, doet het zelf uitstekend in het Franse F4-kampioenschap, waarin hij vorig seizoen debuteerde als jongste eenzitter-coureur ter wereld: met nog drie raceweekends te gaan staat hij tweede in het kampioenschap. Twee keer stond hij op pole position, en hij won ook twee races.

* 12.40u -> Kelk

Het loopt weer niet echt los voor Stoffel. De McLaren is bedroevend traag op het circuit van Francorchamps. Een combinatie van (vooral) foute aerodynamica en (iets minder) een motor die te weinig vermogen heeft voor de vele snelle stroken, zal Alonso uitleggen tijdens een bewogen ‘Meet the Team’ - zie straks.

En alsof het na alle technische ellende van gisteren niet volstaat, loopt het met nog een dik kwartier te gaan helemaal fout. Terwijl de McLarens oefenen om straks tijdens de kwalificaties te gaan slipstream - elkaar aanzuigen om een paar kilometers sneller te gaan, wat doet een mens niet allemaal als hij met een veel te rage auto rijdt... - botsen ze op de Mercedes van Bottas, die veel te traag rijdt. Alonso kan er net voor de beruchte Raidillon nog voorbij, maar Stoffel komt in het zog van de Fin als hij helemaal bovenop de klim is. Vandoorne wil links voorbij, logisch, maar Bottas schuift ook naar links en duwt de McLaren met een snelheid van bijna driehonderd per uur het gras op. Natuurlijk kan Stoffel de McLaren niet meer rechtuit houden. Het is zelfs een mirakel dat hij de vangrails maar heel lichtjes raakt, in een schuiver die eindeloos lijkt, op dat weke gras. De training zit er meteen op voor Stoffel, die op een bromfiets van een baancommissaris wordt teruggebracht naar de garage van McLaren. Ik zit het tafereel in de perszaal te bekijken en kan het eigenlijk niet meer geloven: onze landgenoot moet de kelk echt tot op de bodem drinken, dit weekend…

En Bottas? “Ik had Stoffel niet gezien,” zegt hij. Misschien eens in de spiegel kijken, dan? De Fin komt ervan af met een verwittiging.

* 13.15u -> Bas

Ik ga nog maar eens een rondje maken in de paddock. Als ik beneden kom -de perszaal bevindt zich boven de garages- zie ik de takelwagen met de gewonde McLaren van Stoffel aankomen. Ik loop snel naar de pitlane, waar hij zo meteen voorbij zal komen, om een foto te maken. Dan loop ik mee tot aan de garage van McLaren, en slenter er even rond om misschien wat nieuws te plukken. “We vrezen dat de versnellingsbak geraakt is,” hoor ik. Maar even later, gelukkig: “We moeten alleen een nieuwe achtervleugel monteren, anders niets aan de hand.” Stoffel zal dus kunnen deelnemen aan de kwalificaties.

Op weg naar de paddock bots ik op collega Vigneron van RTBF. Hij is voor de camera aan het nakaarten over de trainingen, met zijn consultant, een klus die dit weekend wordt geklaard door Bas Leinders. Bas, ooit ’s lands grote belofte, was in 2004 derde coureur bij Minardi -de Limburger reed toen iedere vrijdag tijdens de vrije trainingen. Na dat seizoen was hij nog vaak actief als co-commentator op RTBF, maar door andere bezigheden in de autosport heeft hij daar nu minder tijd voor.

* 16u -> Laatste

Stoffel kijkt sip na de kwalificaties. Je zou voor minder. Twintigste en laatste tijd. McLaren beleeft hier in Francorchamps een absoluut dieptepunt. Alonso doet iets beter maar eigenlijk is het ook bedroevend slecht: zeventiende. Man man man… Lewis Hamilton maakt zich minder zorgen. In een zeer boeiende slotfase, met regen en wisselende omstandigheden, heeft hij pole position gepakt. Goed voor een vreugdedansje voor de grote tribune, vindt hij blijkbaar...

* 17.40u -> Akte

Tijd voor Meet The Team. Grote baas Zak Brown is er niet bij. Volgens sommigen op vakantie, in deze diepe crisis die het team maakt. Maar pr-baas Tim van McLaren ontkent dat stellig. “Zak is in Amerika om bepaalde dossiers af te werken.” We zullen hem maar geloven.

Nadat de twee coureurs vertrekken -doen ze altijd na tien minuten- blijft team manager Gil de Ferran alleen achter voor vragen die meer met het beleid van het team te maken hebben. De man krijgt het niet gemakkelijk, want de Belgische pers heeft beslist om er maar eens in te vliegen, met al die geruchten die over Stoffel blijven circuleren, en de voor sommigen wel zeer verdachte problemen die onze landgenoot gisteren allemaal over zich heen kreeg in de vrije trainingen.

Een collega vraagt of het klopt, dat gerucht dat Esteban Ocon drie weken geleden al naar de hoofdzetel van McLaren is gereisd om er een stoeltje te laten maken, zoals Cyril Abiteboul ons gisteravond vertelde. “Over coureurs van andere teams geven we geen commentaar,” zegt de Ferran. Komaan zeg. Ik beslis om nog wat door te gaan en vraag de micro: “Meneer de Ferran, ik begrijp dat u over coureurs van andere teams misschien liever geen commentaar geeft, maar Woking is toch uw fabriek. Dus: is Ocon in uw fabriek geweest om er een McLaren-stoeltje te laten prepareren?” De Ferran dan: “Sorry, maar ik geef geen commentaar over de coureurs.” Mijn collega Olivier de Wilde van La Dernière Heure schiet te hulp. Hij wacht niet eens op de micro en schreeuwt: “Dus het gerucht klopt? Als u geen commentaar wil geven, dan klopt het toch?” Pr-man Tim van McLaren grijpt in, komt met beide handen voor ons zwaaien en zegt dat McLaren geen commentaar wil geven. Punkt aus. Het blijft er niet bij, natuurlijk. Een andere collega vraagt of het gerucht klopt dat Stoffel nog voor het einde van het seizoen zal worden vervangen. Het antwoord van de Ferran? Noteer en onthoud het: “Neen, Stoffel rijdt tot het einde van het seizoen voor ons. Voor 2019, dat is een andere kwestie. Daar zijn er verscheidene mogelijkheden, en Stoffel is er eentje van.”

Waarvan akte, beste Gil. Toch al deels wat we wilden horen…

*18.30u -> Jacky

Ik zit mijn dagboek in de laptop te rammen als Georges met een nieuwe lading foto’s binnenkomt. Ik moet toegeven dat ik een kleine rilling voel als ik dat fantastische beeld zie van de Ferrari 312 B, dat Georges daarnet heeft geschoten. Machtig mooie bolide. Het gaat om chassis-nummer 003 en is dus de machine waarmee Jacky Ickx in 1970 de Belgische grand prix reed, hier in Francorchamps, en achtste werd. De auto is helemaal gerestaureerd door zijn Italiaanse eigenaar, die hem zeer gul ter beschikking stelt: Jacky Ickx himself zal er hier morgen een paar rondjes mee rijden. De gelegenheid? Het is vijftig jaar geleden dat Ickx in Rouen, op 7 juli 1968, zijn eerste grand prix won. Kenners weten het natuurlijk meteen: Ickx won toen niet met de 312 B maar met de …312 68. En ja, natuurlijk hadden de organisatoren hier graag die 312 68 gehad. Alleen zijn er maar twee exemplaren meer van, en geen van de twee is nog in een voldoende goede conditie om te rijden. Zodat maar voor de B van 1970 werd gekozen.

Ach ja, wat dan nog. Ik sta morgen op de eerste rij om te genieten, als ik het benevelende geluid hoor van de twaalfcilinder die aanslaat…