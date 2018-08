Onze F1-watcher ziet geïrriteerde grote baas van Vandoorne plots naar binnen stormen wanneer aan bolide Alonso wordt gewerkt: "Perfect voor sfeer in het team" Jo Bossuyt in Monza

31 augustus 2018

19u28

Bron: Eigen berichtgeving 0 Formule 1 Onze F1-verslaggever Jo Bossuyt houdt ook in Italië zijn dagboek bij. Beleef vanop de eerste rij wat er in en rond de paddock gebeurt, maar ook hoe het is met onze landgenoot Stoffel Vandoorne.

->Donderdag 30 augustus, 11u

*Olivier

Eenentwintig koersen per jaar. Het is wat veel. Dat vindt uw dienaar in ieder geval, net zoals zijn collega’s in de perszaal. Tenminste toch: de collega’s van media die hun journalist naar zo goed als alle races sturen, zoals HLN. Zondagnacht laat thuisgekomen van Francorchamps en donderdagochtend al op de Airbus A319 van Brussels Airlines naar Milaan. Daniel Ricciardo trekt er zich niets van aan, merk ik als ik bij de paddock aankom: zoals altijd neemt hij ruim zijn tijd om handtekeningen uit te delen en op selfies te gaan. En ja, gelukkig zijn er lotgenoten tegen wie ik nog eens kan gaan jammeren, in al mijn zelfmedelijden, zoals mijn collega’s van RTBF, die er ook zowat alle weekends bij zijn. Commentator Gaetan Vigneron natuurlijk, welbekend bij de supporters van Stoffel. Maar ook Thibaut en Thierry, en natuurlijk cameraman-slash-bezigebij Olivier. Overal duikt hij op, als ik door de paddock loop. Staat of knielt hij niet, dan loopt hij filmend achter een coureur aan, voor- of achteruit, maakt niets uit. Ook vandaag is Olivier alomtegenwoordig. Wanneer Stoffel met de televisiestations praat -uiteraard-, wanneer er plots een snoezige verschijning door de paddock dartelt, of wanneer ik eens langsga bij Ferrari voor de jaarlijkse traditie hier, een Italiaanse wijn-, kaas-, olijfolie- en hamproeverij: nergens ontsnap je aan de lens van Olivier…

