Onze F1-watcher ziet een serieuze stoelendans op gang komen (en mogelijk een sensationele transfer) Jo Bossuyt in Hongarije

03 augustus 2019

08u20 0 Formule 1 Niet alleen in het voetbal draait de transfermolen dol. In Formule 1 is ­Boedapest al jaren het oord waar knopen worden doorgehakt. Zoals: stopt Vettel echt? Is er nog plaats voor Bottas, Grosjean en anderen? Maar vooral: zorgt Max Verstappen dan toch nog voor een sensationele transfer?

Boedapest, twaalfde van 21 races. ­Mathematisch klopt het niet, maar in de paddock staat deze grand prix bekend als ‘half seizoen’. Dan volgen vier weken rust – Francorchamps is pas op 1 september. Traditiegetrouw de pe­riode waarin belangrijke transfers worden aangekondigd. Ric­ciardo naar Renault, vorig jaar. Vettel naar Ferrari in 2015. En vele andere: het werd allemaal aangekondigd in augustus. Zoals straks de transfers die op dit moment in de molen zitten.

In Formule 1 is ‘transfermolen’ synoniem met ‘geruchtenmolen’. En die meldt dat er straks een ­serieuze stoelendans op gang kan komen. Of liever: dat er behoorlijk wat zitjes vrijkomen.

