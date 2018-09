Onze F1-watcher ziet drie redenen waarom vertrek van Stoffel Vandoorne bij "schip op drift" McLaren niet eens zo'n grote ramp hoeft te zijn Jo Bossuyt

03 september 2018

12u34 10 Formule 1 De kogel is door de kerk: Stoffel Vandoorne rijdt volgend seizoen niet meer voor McLaren. Zo wordt een einde gemaakt aan alle geruchten, maar onze F1-watcher Jo Bossuyt gaf voor de GP van België van vorige week al aan dat een vertrek geen slechte zaak zou zijn - op voorwaarde dat onze landgenoot elders onderdak vindt natuurlijk. Drie redenen waarom McLaren het team is waar je in 2019 echt niet voor wil rijden.

1: De MCL34 voor 2019 wordt (ook) een miskleun

Het tegendeel zou niet straf zijn, wel een klein mirakel. En mirakels zijn dun gezaaid in Formule 1. De huidige McLaren, de MCL33, is een schildpad. Erg voor een renstal die zichzelf - sommigen in de paddock noemen dat arrogantie - nog altijd bij de 'topteams' rekent. Erger: als je naar de oorzaak hengelt, krijg je een warrige uitleg. Zoals... "geen correlatie tussen windtunnel en piste". Kortom: ze weten bij McLaren nog altijd niet wat er nu verkeerd is met die auto. De ontelbare nieuwe onderdelen die sinds de seizoensstart op de McLaren werden gemonteerd, brachten geen beterschap. Integendeel: McLaren viel van de middenmoot terug naar de staart van het peloton.

Er is meer. Op dit moment moeten de teams al bezig zijn met de auto voor 2019. McLaren dus ook. Alleen is de technische afdeling een schip zonder kapitein.

Technisch directeur Tim Goss werd in april ontslagen en nog niet vervangen. McLaren kondigde wel aan dat het de gereputeerde James Key als nieuwe technisch directeur zou binnenhalen, maar zelfs als dat lukt (zie reden 2) kan de man onmogelijk nog zijn stempel op de auto voor 2019 drukken. Te laat daarvoor. Zelfs voor de auto van 2020 lijkt het onwaarschijnlijk dat hij nog tijdig aan boord raakt. Ondertussen gaat het van kwaad naar erger.

2: Teamleiding blijft blunderen

Sinds Ron Dennis na een slaande ruzie met de andere aandeelhouders als baas werd opzijgeschoven, vaart de nieuwe teamleiding een zeer merkwaardige koers. Om niet te zeggen dat McLaren een schip op drift is. Er zit geen consequentie meer in de belangrijke beslissingen. Sommige beslissingen zijn zelfs regelrechte blunders. Zoals Honda vervangen door Renault. Oké, de Franse motor is momenteel stukken beter, maar er spelen ook andere factoren (zie punt 3). Slotsom: de stap van Honda naar Renault heeft het team gigantisch veel geld gekost (volgens sommige bronnen 150 à 200 miljoen), maar bracht geen beterschap.

CEO Zak Brown, die in de plaats van Ron Dennis kwam, was samen met de ontslagen teammanager Eric Boullier de grote drijvende kracht achter die motorwissel, maar werd er niet op afgerekend door de eigenaars. Ook zijn volgende blunder zien de Arabische aandeelhouders (voorlopig?) door de vingers: in juli kondigde McLaren met grote trom aan dat het James Key als technisch directeur wil binnenhalen. Klein probleem: de man heeft nog altijd een contract met Toro Rosso, satellietteam van Red Bull. Het duurde geen halfuur vooraleer sportieve baas Helmut Marko van Red Bull reageerde: "Ik denk dat de heer Key nog heel lang voor ons zal werken..." Of hoe Zak Brown en McLaren zich zo in een zwakke positie parkeerden: ze moeten nu gaan onderhandelen met Toro Rosso om alsnog Key los te krijgen. Eén van de scenario's is dat McLaren zijn goudhaantje Lando Norris als pasmunt afstaat, zoals Toro Rosso eist. Terwijl Zak Brown de jonge Norris absoluut voor McLaren wil doen rijden. Het dossier zit dus vast. Zei teambaas Franz Tost van Toro Rosso gisteren op de persconferentie van de teambazen: "Ik heb lak aan de plannen van McLaren. James Key is een werknemer van Toro Rosso. Punkt aus." Of hoe McLaren in dit dossier wel heel amateuristisch te werk gaat. Zegt een bron ons vertrouwelijk: "Iedereen doet maar wat bij McLaren..." Je zou voor minder denken dat het klopt.

Ook de manier waarop McLaren met zijn rijders omgaat, doet wenkbrauwen fronsen. Neem nu de geruchten rond de toekomst van Stoffel Vandoorne. McLaren probeerde nog op geen enkele manier het vuur uit de lont te halen. Integendeel: toen we Zak Brown in Boedapest vroegen of er een mogelijkheid was dat er in de loop van dit seizoen nog rijderswissels zouden volgen in het team, wilde hij dat niet uitsluiten. "Hoogstonwaarschijnlijk", zei hij. "Uitgesloten" wilde hij niet zeggen. Niet meteen de ideale manier om je rijder vertrouwen in te boezemen. Meer zelfs: halverwege het seizoen al ging McLaren andere coureurs het hof maken, weten we uit goede bron.

3: McLaren stelt niets meer voor in 'nieuwe' F1

En dan hebben we het niet over de zuivere resultaten. Wel over de macht die McLaren als team heeft. Sinds 2014, toen de nieuwe generatie motoren onder druk van de grote constructeurs werd ingevoerd, is de Formule 1 in sneltempo geëvolueerd naar een wereldje met machtspolen. Vandaag zijn er vier. Het binoom Mercedes-Toto Wolff (teambaas en ook mede-eigenaar) heeft de meeste macht in de paddock. Daarnaast is er Ferrari - uiteraard. Nummer drie is Red Bull en Renault is de vierde machtspool. Inderdaad: drie constructeurs en het team met de rijkste sponsor én een exclusieve samenwerking met een constructeur (Honda) vanaf volgend jaar. Elk van die entiteiten heeft een netwerk van satellietteams, of werkt eraan. Haas en Sauber zitten onder de vleugels van Ferrari. Mogen dus de motor en technologie van het Italiaanse topteam gebruiken. Force India, overgenomen door miljardair en papa Lance Stroll, wordt in 2019 het B-team van Mercedes. Toro Rosso is dan weer van Red Bull.

En wie blijft over? Inderdaad: Williams en McLaren. Moederziel alleen. McLaren had zijn positie als machtsblok kunnen consolideren door bij Honda te blijven en zo een exclusieve samenwerking met een grote constructeur te behouden. Maar hoe dat afliep, weet u al. Kortom: de Formule 1 evolueert nu heel snel naar een kampioenschap met A-klasse (Ferrari, Mercedes, Red Bull, Renault) en B-klasse. McLaren zit in de... C-Klasse, want zal volgend seizoen niet kunnen opboksen tegen de satellietteams van de groten. Voorbeeld: Sauber (onder de vleugels van Ferrari) krijgt volgend jaar de Ferrari van dit seizoen in een geëvolueerde versie. Begin daar maar eens tegen als middenmoter...