Onze F1-watcher ziet de drukte bij McLaren en jonge fotografen die Braziliaanse legende niet herkennen: "Confronterend" Jo Bossuyt

11 mei 2018

21u38 0 Formule 1 Dit weekend staat de GP van Spanje op het programma. Op het circuit in Barcelona verzamelt de Formule 1-wereld voor de vijfde Grote Prijs van het seizoen. Onze man ter plaatse zit Stoffel Vandoorne en co opnieuw kort op de huid.

*Vrijdag 11 mei, 9u -> Ugo

Gisteren opgestaan om kwart na vier. Lange dag geweest. Maar uitslapen zit er vandaag niet in. Was nochtans mijn strak plan: de eerste vrije training begint immers pas om 11 uur. Om 10u vertrekken was dus oké geweest. Neen. Mijn collega van La Dernière Heure, die in hetzelfde hotel verblijft en met wie ik vandaag kan meerijden, wil absoluut om 9 uur in de perszaal zitten. Online. Om de eerste vrije training te volgen van de Franse formule 4 die dit weekend in het Zuid-Franse Pau rijdt. Een van de deelnemers daar is immers zijn zoon Ugo. Over wie ik anderhalf jaar geleden in onze krant een verhaal maakte, omdat hij toen de jongste autocoureur in de eenzitters ter wereld was. Of hij vandaag nog de jongste ter wereld is, zou ik moeten uitzoeken. Maar hij is in ieder geval de jongste vertegenwoordiger van de Belgische driekleur in autosport. En zie, Ugo de Wilde doet het uitstekend. Dankzij zeer behoorlijke prestaties in zijn debuutseizoen, waarin hij het moest opnemen tegen kerels die soms vijf jaar ouder waren, kreeg hij voldoende sponsoring bij mekaar om een tweede seizoen in de Franse formule 4 te rijden. En na de eerste meeting in Nogaro, waar hij de snelste kwalificatietijd reed en een van de drie races won, staat hij aan de leiding in het kampioenschap.

Ugo zet in die eerste training de vijfde tijd neer. Vader is tevreden. “Hij heeft gedaan wat ik hem gezegd heb. Niet voluit gaan in de eerste training. Opbouwen, want Pau is een stratencircuit en daar zit je in de muur voor je het weet, als je risico’s neemt.” Later op de dag rijdt de jongste Belg de derde tijd in de kwalificaties.

Het doet me denken aan vader Vandoorne, als ik mijn collega voor het scherm van zijn laptop de rondetijden zie bijhouden. Patrick Vandoorne, overal waar Stoffel ging racen, van karting tot formule 1: steevast langs het circuit te vinden met zijn chronometer…

*10.10u -> Van bil

Op naar de paddock. Echt druk is het nog niet. Fotografen die wachten op coureurs die aankomen. Het drankstalletje van Heineken, leeg en stil, want ze moeten nog alles uitpakken. En leidt hier niet uit af dat uw dienaar zich daar lustig laat laven met alcohol, als de namiddagzon straks het kwik omhoog duwt. Heineken, dat volgens de geruchtenmolen dik tweehonderd miljoen euro per jaar in de formule 1 pompt als sponsor, tapt hier zijn alcoholvrijbier. Past in de campagne van de bierfabrikant tegen drinken en rijden. Even zoeken op Youtube brengt je trouwens bij een heerlijk filmpje dat ze in die context gemaakt hebben met ex-wereldkampioen Jackie Stewart in de hoofdrol.

Iets verderop is de ingang van de paddock, waar de coureurs aankomen. Klassiek tafereel: de fotografen staan klaar om de helden vast te leggen, als ze door het portiekje komen. In het gezelschap van hun vriendin of echtgenote, maar het vaakst van al samen met hun personal trainer. En zie wie daar nu binnenkomt: Nelson Piquet. Het confronteert me met een leeftijd, want de jonge fotografen die op de loer staan doen niet eens de moeite om hun camera in aanslag te brengen. Omdat ze niet weten wie daar binnenkomt? Omdat ze Nelson Piquet niet kennen? Even voorstellen: Braziliaan, 23 grand prix gewonnen, drie keer wereldkampioen (’81, ’83 e ’87). En flamboyant. Een van de eerste interviews met een topnaam die ik deed, als jongere journalist, was Nelson Piquet in Le Mans -het moet 1996 geweest zijn. Mijn eerste onervaren vraag was uiteraard dé gemeenplaats bij uitstek, of hij niets in zijn carrière betreurde. De heer Piquet, toen: “Ja hoor, dat ik veel te weinig van bil ben gegaan.” Ik, geschrokken, deels verlegen en dan, moed bij elkaar: het is een serieuze vraag, hoor.” Waarop Piquet: “Het is een serieus antwoord hoor…”

Ik mijmer er naar terug, dat jaar 1996, als ik Nelson, nu 66 jaar, door de paddock zie stappen. Alleen. En niemand die hem aanklampt voor een babbel over vroeger, of voor een handtekening.

*11u -> Neus

De eerste vrije training begint. Boeiend. Sinds de seizoensopener in Melbourne hebben we het over niets anders gehad: die grondig vernieuwde McLaren die hier voor het eerste op de piste komt. Versie B van de MCL33 die het team er weer bovenop moet helpen. Veel om te doen geweest, veel over gepalaverd. Ik ben gisteren al op onderzoek getrokken, en ben het bij een betrouwbare bron te weten gekomen: heel veel nieuws is er eigenlijk niet. De voorvleugel, helemaal vernieuwd, dat wel. Gisteren lekten al beelden op sociale media, maar nu mag onze huisfotograaf Georges hem eindelijk open en bloot vastleggen. De zijpontons ook, omdat de luchtstroom van de vleugels daarlangs passeert. Maar de motorkap is nauwelijks veranderd, en de onderkant van de auto -o zo belangrijk voor de aerodynamica- ook al niet.

En dan is het tijd, glijdt Stoffel achter het stuur. Anderhalf uur later zal hij de training afsluiten met de negende tijd. Niet slecht. Maar ook geen wezenlijke vooruitgang in vergelijking met de voorbije races. Ach ja, het is nog vroeg in het weekend, denk ik.

*16.20u - > Beterschap?

De tweede training zit er bijna op. Ik heb op het thuisfront een vriend die technisch zeer beslagen is en de training, vooral de rondetijden dan, met allerlei beelden en apps volgt. En constant analyseert. “Stoffel is goed bezig,” sms’t hij me. Zou er dan toch beterschap zijn, met die vernieuwde McLaren? Vandoorne lijkt inderdaad een goed ritme gevonden te hebben. De sfeer lijkt ook goed in de McLarengarage, tussen de rijbeurten van Stoffel door. Verdict, om 16.30u: negende tijd voor Stoffel. En zie: hij heeft zijn snelste tijd neergezet op hetzelfde bandentype als Alonso, en is sneller dan de Spanjaard. Goed zo. De Vlaamse supporters in de tribune zijn tevreden.

*17.50u -> Druk

Vlug eens tot bij McLaren om te luisteren wat Stoffel te vertellen heeft. Ik val net niet achterover als ik zie hoe druk het is. Vijf keer zoveel televisiestations die de Belg willen interviewen, om te horen hoe die versie B van de MCL33 nu voelt. Ik zie Stoffel zelfs niet staan achter de massa, moet mijn GSM heel hoog steken om een foto van hem te vangen. Maar, belangrijker, hoe het nu eigenlijk geweest is, vandaag: Stoffel probeert zich wat op de vlakte te houden, als hij de vraag hoort. “Moeilijk voorspellen voor morgen, pas na de kwalificaties zal ik kunnen zeggen of we echt een stap vooruit hebben gezet.” Maar je merkt aan dingen die hij zegt toch dat Vandoorne toch eerder positief is over zijn aangepaste speelgoed. “De auto voelde goed aan, ja. Veel beter dan in Baku. Of dat nu te maken heeft met het hoge gripniveau hier in Barcelona, of met de wijzigingen aan de auto, weet ik niet met zekerheid. Of ik deze keer kan doorstoten tot in de derde kwalificatiesessie? Het zou leuk zijn.” En dan, mysterieus en misschien veelbelovend voor zondag: “Misschien is dat mijn doel niet, hé. Op de supersofts (de zachtste banden, jb) zijn de auto’s hier niet zo goed. En ik heb een goede voorraad van de andere banden, die beter zijn voor de race..”

Ik bespaar u een lange uitleg, maar als Stoffel morgen niet in de derde en beslissende sessie raakt, de top tien dus, mag hij kiezen met welke banden hij start. Haalt hij de top tien, dan moet hij starten met de banden waarmee hij in de tweede sessies zijn snelste tijd heeft gereden. En op één rondje is die ‘supersoft’ de snelste. Waaruit je alleen kunt afleiden: Stoffel begint morgen liever niet met die heel zachte band aan de koers.

*19u ->Heftig

Het is (bijna) allemaal doorgestuurd naar de redactie in Kobbegem. Op naar het hotel. Hoewel: dit wil ik jullie nog even meegeven, want in de buurt van de hospitality van McLaren zie ik teamdirecteur Zak Brown in een behoorlijk heftige discussie met Luis Garciá Abad, de manager van Fernando Alonso. Inderdaad, ik hoor u met me meedenken: wat is daar nu weer aan de hand.