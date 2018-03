Onze F1-watcher ziet dat vertrouwen groot is bij McLaren, ondanks mindere kwalificaties: "Morgen pakken we dikke punten in de koers" Jo Bossuyt in Australië

24 maart 2018

11u55

Bron: Eigen berichtgeving 3 Formule 1 Komend weekend wordt in het Australische Melbourne het nieuwe Formule 1-seizoen op gang geknald en ook onze F1-watcher Jo Bossuyt is ter plaatse. Beleef vanop de eerste rij wat er in en rond de paddock gebeurt, maar ook hoe het is met onze landgenoot Stoffel Vandoorne.

*Vrijdag 20u20 ->Werk

Eindelijk mijn laatste artikel doorgestuurd, nu vlug naar mijn hotel. Als ik buitenkom, bots ik op Stoffel: hij verlaat net het circuit, samen met zijn physical trainer. "En, tevreden?", vraag ik. Hmm. Stoffel zegt me iets over "een goede basis om op voort te werken." Maar ook en vooral: "De kloof met de topteams is toch wel groot…" En of. Ik zeg dat er nog werk aan de winkel is, als ik afscheid neem. Stoffel: "Dat zeker…"

*Zaterdag 8u30 ->Paraplu

Ze hebben regen voorspeld voor vandaag. Van mijn hotel naar de perszaal is het een kwartiertje stappen. Het is bewolkt maar lijkt niet meteen regenachtig, dus neem ik geen jas mee. Fout. Net als ik de brug over de grote weg langs Albert Park over ben, vallen de eerste drupjes. Niet erg, denk ik. Maar vijf minuten verder valt het water plots met bakken uit de lucht. Ik raak nog net bij de tweede brug, deze keer over het circuit heen naar de binnenkant ervan, en blijf er een kwartier lang in schuilen. Als de regen ophoudt ga ik verder, langs de vlottende brug over het meer, van waarop je een leuk zicht op de stad hebt: Melbourne ligt er druilerig bij, deze keer. En dan is het al tijd om een tweede keer te schuilen. Dat doe ik in een shop met merchandising. Eén van de meisjes achter de toonbank heeft er net nog maar een doos paraplu’s bij gesleurd. Ze verkopen als warme broodjes, die regenschermen. Ik sta tien minuten te schuilen en zie er minstens vijftien verkopen, 40 dollar per stuk. De ene zijn regen is de andere zijn brood. Zelf koop ik geen paraplu. Onze fotograaf Georges moet toch naar zijn auto hollen om er iets in weg te stoppen, zegt hij, en brengt me zijn tweede regenjasje mee. In de perszaal loop ik naar boven en zie hoe het water beneden stilaan voor overlast zorgt. De derde vrije training zal er straks eentje op een natte piste zijn. En de fans langs de Walk of Fame, jawel: ze moeten de regen trotseren om hun idolen te zien.

*14u ->Sneller

De derde vrije training begint. Stoffel bevestigt meteen wat ik al lang weet, maar hij nog niet echt kon tonen in Formule 1: hij is zeer goed in de regen, wanneer mechanische grip - de banden vooral - belangrijker wordt dan aerodynamische en de rol van de coureur belangrijker wordt. Hij zit de hele sessie in een uitstekend ritme. En zie: voor het eerst dit weekend is hij ook sneller dan teamgenoot Alonso. De West-Vlaming klokt af op de negende plaats, Alonso op de tiende. En het verschil is miniem, 65 duizendsten van een seconde. Het laat vermoeden dat ze ervoor gegaan zijn, de McLaren-jongens.

*14u25 ->Sponsor

Op naar de paddock. Eens rondneuzen, wat kletsen en hopelijk wat nieuws oppikken. Onderweg zie ik Jackie Stewart, altijd herkenbaar aan zijn Schots petje. Hij wordt in juni 79. Onvermoeibaar, de drievoudige wereldkampioen ('69, ’71 en ’73). Altijd van de partij als hij nog goed kan verdienen. Als ambassadeur van Rolex, bijvoorbeeld, de officiële tijdsopnemer in Formule 1 en hoofdsponsor van de Australische GP. Zijn job? Aanwezig zijn met een duidelijk zichtbare Rolex aan de linkerpols, en gasten van het Zwitserse topmerk rondleiden in de paddock, zoals hij op dit moment doet. Ik loop verder en bots op iemand van McLaren die een vergelijkbare job heeft: zich bezighouden met de VIP-gasten van het team. Hij haalt een paar flipflops boven voor zijn gasten. McLaren heeft voor de Australische GP inderdaad een sponsoringdeal gesloten met Gandys, en deelt aan bekenden een paar flipflops uit in de kleuren van dat huis. Waarom flipflops? Die moeten verwijzen naar de fameuze 'halo' die nu op de auto’s staat… Ach ja.

Iets verderop staat een groepje buitenlandse collega’s en zie, het gaat over McLaren en de zoektocht naar een grote sponsor die voorlopig nog geen resultaat opleverde. In de samenzweerderige uitwisseling van informatie - vind ik altijd een heerlijke oefening…- verneem ik dat Petrobras, de Braziliaanse petroleumreus die er dit seizoen bijkwam als sponsor, nu al behoorlijk stevig betaalt. En volgend seizoen wel eens als hoofdsponsor op de McLaren zou kunnen staan, in dikke letters. Wait and see.

*15u15 ->Halo halo?

Ook gemerkt tijdens loze babbels, hier en daar in de paddock: de kritiek op de halo, die beugel die het hoofd van de coureurs moet beschermen, groeit zienderogen. Coureurs zijn er geen fan van. "Dat ding staat daar niets te doen op de auto", zegt Max Verstappen. "Heel vervelend als het regent, want de halo stuurt de regen weg van je vizier, zodat je niet meer ziet dat het regent", zegt Carlos Sainz. "Kan best gevaarlijk zijn, want je past je snelheid niet aan." En dan Kevin Magnussen, heel terecht: "Wat zal dat geven op de Raidillon in Francorchamps? Daar moet je naar boven kunnen kijken om de juiste lijn te nemen, maar ook om te zien of er geen andere auto in de problemen is geraakt, daar boven, en je dus niet moet remmen…"

Ook de televisiestations protesteren. "Je herkent de coureur niet meer", zeggen ze in koor. Klopt ook. Probeer op televisie of als toeschouwer langs de piste maar eens snel te zien wie achter het stuur zit: die halo verbergt immers de helft van de helm… En de beelden van de boordcamera worden helemaal verminkt door die beugel.

*15u30 ->Druppels

Ik klets met Jos Verstappen, en hij deelt mijn mening niet. Ik hoopte en voorspelde in onze krant ook dat McLaren dit seizoen vierde of vijfde team zal zijn. Niet volgens de vader van Max, die achter de schermen - hij volgt zijn zoon bijna overal - natuurlijk veel meer te weten komt: "De keren dat ze in Barcelona tijdens de wintertests snel waren, reden ze maar met een paar druppels benzine in de tank." Met andere woorden: vederlicht.

*16u ->Top 15

De eerste levensgrote test van het seizoen: de kwalificaties voor de eerste GP van het seizoen. Zowel Alonso als Stoffel gaan door naar de tweede sessie. Waarin ik verwacht dat ze ook doorgaan naar de derde, nu dus bij de eerste tien finishen. Zoals ik voorspeld heb in mijn voorbeschouwing op het seizoen, deze ochtend in onze krant. Maar neen. Zelfs dat niet. Alonso strandt uiteindelijk op de elfde plaats, Stoffel heeft de twaalfde tijd. Beide McLarens uitgeschakeld voor de beslissende kwalificatiesessie. En dat is een bittere ontgoocheling, want dat hadden ze toch minstens voor elkaar moeten krijgen, een plaatsje in de top tien. Maar het wordt voorlopig dus hooguit top vijftien.

Voorin is het zoals verwacht. Tot de laatste twee minuten ziet het ernaar uit dat Mercedes, Ferrari en Red Bull heel dicht bij elkaar zitten. In de perszaal zie je zo dat iedereen opfleurt, en hoopt, en denkt: ja, het wordt een spannend seizoen met zes auto’s binnen twee tienden, of zo. Maar dan deelt Hamilton in zijn laatste rondje een serieuze tik uit: hij pakt de pole position met meer dan zes tienden voorsprong op Raikkonen. Het kan tellen als opdoffer… Natuurlijk start Lewis morgen als favoriet.

*19u39 ->Tevreden

"Meet the team", de klassieke persconferentie op zaterdag, bij McLaren: we beginnen maar liefst negen minuten te laat. Mijn collega Gaetan Vigneron wordt nerveus, straks mist hij nog zijn slot om Stoffel voor de camera te interviewen. Oké, sinds Ron Dennis er niet meer is, zijn er wel meer dingen die niet meer klokvast verlopen, bij McLaren. Maar hiermee sturen ze de planning van alle aanwezige journalisten in de war, omdat die straks alweer bij een ander team of een coureur moeten zijn. Ach ja. Daar zijn ze dan toch, en ik verwacht een kritische Alonso. Neen dus. Poeslief, de Spanjaard. Hij meldt zich zelfs zeer tevreden. "Goed resultaat (sic). De auto voelt goed aan, hij is snel. Een zeer goede basis om op voort te werken." Ik kijk om me heen en bedenk me even dat sommige journalisten echt alles slikken, want niemand reageert. Alonso tevreden? Ga weg. En dan komt Stoffel aan het woord. Hij zegt dat hij wat steekjes heeft laten vallen, dat het beter kan. "Ik ben ervan overtuigd dat mijn twaalfde positie het potentieel van de auto niet weerspiegelt. Ik hoop dat ik dat morgen in de race kan bewijzen, en dat we de auto naar de volgende races toe nog beter kunnen maken." Waarop Alonso: "Morgen pakken we dikke punten in de koers…"

Het klinkt even wel heel ongeloofwaardig, maar ik hoop stiekem dat hij gelijk heeft. Waarop ik de dag afrond met een snipje goed nieuws voor Stoffel: Valtteri Bottas, die er tijdens zijn snelle rondje in de eerste bocht behoorlijk hard is afgegaan, vernielde daarbij blijkbaar zijn versnellingsbak. Om die te mogen vervangen, krijgt hij gridstraf en schuift Stoffel een plaatsje op. Morgen dus elfde op de grid…