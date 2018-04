Onze F1-watcher ziet dat McLaren een boete van 5.000 euro krijgt: "Om de auto van Stoffel in een onveilige toestand het circuit op te jagen" Jo Bossuyt

13 april 2018

14u08

Bron: Eigen berichtgeving 0 Formule 1 Dit weekend staat de GP van China op het programma. Op het circuit in Shanghai verzamelt de Formule 1-wereld voor de derde Grote Prijs van het seizoen. Onze man ter plaatse zit Stoffel Vandoorne en co opnieuw kort op de huid.

*Woensdag 11 april, 14u30 ->Vooruitkijkspiegel

De Airbus A340-300 van Scandinavian Airlines is keurig op tijd geland. Aanschuiven bij de grenscontrole heeft keurig lang geduurd, zoals altijd hier. Nu dan toch bijna in mijn hotel. Op mijn smartphone kan ik schatten dat er nog een paar kilometer te rijden is, naar mijn hotel. Eindelijk.

Ik kom al jaren naar China en zijn Grand Prix. Eerste keer in 2004, als ik het me goed herinner. En 2018 min 2004, inderdaad: dat is… 15. In ieder geval, het is de vijftiende keer Shanghai voor de HLN-gezant. En de vijftiende keer dat er wel iets gebeurt dat behoorlijk wat ongeloof bij me losweekt. Deze keer in de taxi van de luchthaven naar mijn hotel, dus. Het duurt trouwens lang voor ik het merk, wellicht versuft van tien uur vliegen, nog. En al te zeer geïntrigeerd door de welkomstboodschap die op de achterkant van de chauffeursstoel staat: waarom zetten ze daar in godsnaam eens niet wat Engels op, denk ik bij mezelf. Alsof iedereen die hier uit het vliegtuig stapt Chinees leest. Of spreekt, ook dat nog, ook al typisch voor die taxichauffeurs in de stad: je legt met zinnen die uit één woord bestaan en vooral veel gebarentaal uit waar je heen moet, en dan toon je dat ook nog eens op de kaart op je smartphone, en dan begint die kerel je allerlei dingen te vragen in het Chinees. Om zijn vraag minstens drie keer te herhalen, als je teken doet dat je er geen snars van begrijpt.

Maar dan, als we de stad zijn binnengereden, valt mijn blik er eindelijk op: die merkwaardige achteruitkijkspiegel. Of moet ik zeggen, vooruitkijkspiegel? Ik zie er immers niets in weerspiegeld, wel het beeld van een camera die… vooruit kijkt. Taxichauffeurs spreken alleen Chinees, zoals je al weet. Ik vraag de man dus niet wat dat moet voorstellen, die spiegel zoals ik er nog nooit eentje zag. Zal trouwens toch gewoon zijn om zich in te dekken tegen ongevallen, denk ik. Tot ik er ’s avonds over praat met de barman in het hotel, voor een keertje niet in gebarentaal maar goed, oud, degelijk Engels. Blijkt er meer aan de hand te zijn dan voorzorg tegen 'ongevallen'. "Er is een nieuwe rage in Shanghai. Jongeren zonder geld die zichzelf plots voor een aankomende auto gooien, hopen dat ze niet te zwaar gewond raken maar net wel voldoende om een fortuin van de verzekering te trekken."

Ik bestel nog een pintje. Om eens goed te kunnen slikken.

*Donderdag 12 april, 15u30 ->Masochisten?

Mijn plekje in de perszaal gekozen, internetaansluiting geregeld. Klaar voor het weekend. Op naar de paddock voor een wandelingetje. Reusachtig groot is hij, die paddock van Shanghai. Een kat vindt er haar jongen niet in terug, maar ze zoekt dan ook niet hard, merk ik, als ik achter de paddock naar de paalwoningen stap -zie verderop. Een kat in de paddock, ik maakte het nog maar zelden mee tijdens een raceweekend. En neen, ze valt met geen lokgeluid te paaien, onverstoorbaar als ze slaapt. Benieuwd of ze er morgen nog zal zijn als de motoren brullen, vraag ik me af. De paddock in China is dan ook immens groot. Waanzinnig groot. Ik zie in de verte hoe Stoffel met pr-vrouw Charlotte en haar assistente naar de signeersessie stapt. En dan bedoel ik: in de zéér verre verte. Op de foto, zoals je hem ziet, sta ik immers nog maar ergens halverwege de paddock. Zeer vervelend, want het is hier zo groot dat je maar zelden coureurs tegen het lijf loopt, of ingenieurs en collega’s, en dus veel moeilijker iets te weten komt.

De mensen van de teams moet je trouwens vooral gaan zoeken achter de paddock. Als je daar langs de kat heen loopt, dan kom je op bruggetjes terecht die naar een soort paalwoningen op een grote vijver leiden. In die paalwoningen huizen de teams, jawel. Alleen: er staan er zoveel dat je heel vaak in het verkeerde terechtkomt, want die dingen lijken allemaal op elkaar, natuurlijk. Gelukkig heeft Silvia van McLaren een plannetje doorgestuurd. En in haar mail gezet: "We zitten helemaal achteraan." Het lokt bij een collega de cynische reactie los: "Achteraan, dat is waar we McLaren tegenwoordig altijd gaan zoeken." Over McLaren gesproken. Als ik bij de achterkant van de garage kom, zie ik op een paneel een overzicht van alle jaren waarin het team de wereldkampioen serveerde. Oké, dat het niet voor dit seizoen zal zijn had ik al door. Maar van 2008 geleden, dat begint toch wat lang te worden voor een topteam. Misschien in een masochistische bui opgesteld, dat paneel?

*16u10 ->1983

Nog wat rondgelopen in de paddock. Niemand bijzonders ontmoet. Nog even geduld, de persbabbels van Stoffel beginnen pas om half vijf. Dus maar even langs bij Renault. Leuk. Ze zijn daar precies van plan om hun gamma te etaleren. En in het midden hebben ze de bolide geparkeerd waarmee Alain Prost in… 1983 reed. De Fransman, viervoudig wereldkampioen, leek dat seizoen op weg naar de wereldtitel maar werd op de valreep geklopt door Nelson Piquet in de Brabham. Inderdaad, het Brabham-team dat toen nog eigendom was van ene Bernie Ecclestone. Kwatongen beweren dat Brabham toen in de beslissende races, in het slot van het seizoen, een speciale soort brandstof gebruikte. Met nogal wat vraagtekens boven de legaliteit van het vloeistofje. "Je had er een Airbus mee kunnen laten opstijgen", zei een oudere collega me ooit toen we het over dat seizoen hadden. De overgeleverde geschiedenis wil dat Renault toen geen klacht indiende om de rust in de Formule 1 te bewaren.

*16u30 ->11

Tijd voor de donderdagse interviewtjes. In de hospitality van McLaren zijn ze nog druk bezig om alles op te stellen. Alweer moet ik denken aan Ron Dennis, de vroegere baas. Van wie werd verteld dat hij een keer per jaar de kiezel van zijn oprit liet wegscheppen om schoon te maken en daarna terug te leggen. Neen, Ron zou het niet gepikt hebben dat alles nu nog niet piekfijn in orde was.

Hoe dan ook, ik was voor Stoffel gekomen. Eerst de televisiezenders die aanschuiven, dan de internationale geschreven pers, straks de Belgische pers. Ik luister mee op de achtergrond, als drie Engelse collega’s met Stoffel bezig zijn. Ze zijn zeer geïnteresseerd in zijn optreden in Bahrein, vorige week. En vooral die elf (11) keer dat hij een tegenstander voorbijstak, want dat was toch wel een sterk staaltje. Stoffel legt uit hoe dat voelt, zo eens te kunnen racen - goed dus -, maar ook hoe je dat voorbereidt, zo een inhaalmanoeuvre. Dat het niet iets is dat je op een bepaald moment beslist, maar dat je in de plaats daarvan opbouwt. Ik vraag hem later of dat niet frustrerend is, elf keer iemand voorbijsteken en haast niemand die het gezien heeft, want amper één keer kwam dat in beeld op televisie. Tja, wat doe je eraan, is zowat samengevat wat Stoffel zegt. En dan, glimlachje: "Ik hoop dat ik dat in de toekomst niet te veel meer moet doen, elf auto’s voorbijsteken. Ik heb liever dat ik er maximaal eentje of twee kan voorbijsteken. Of liever: MOET voorbijsteken."

*Vrijdag 13 april, 10u50 ->Ultrasoft

De eerste vrije training is bezig. Niet goed. De Belg in Formule 1 raakt maar niet uit de onderste regionen van het klassement. En dat blijft zo: achttiende tijd, slechtste positie van het seizoen in de vrije trainingen. Misschien probeerden ze gewoon iets uit bij McLaren, denk ik. Neen dus. Later in de namiddag verneem ik dat Stoffels auto zeer grillig was op de ultrasofte band. Onhandelbaar zelfs. Tja. En veel beterschap moeten we niet verwachten. Stoffel vertelde me gisteren immers al dat McLaren geen enkele update voor de auto heeft meegebracht naar Shanghai. "Wellicht over twee weken in Bakoe…"

*15u26 ->5000

De tweede training verloopt al stukken beter voor onze landgenoot, uiteindelijk veertiende tijd maar vooral een beter gevoel in de auto. En dat is dankzij iets dat Stoffel zelf heeft gevonden. Wat dat is, lees je in onze zaterdagkrant.

Veertiende, het had trouwens iets beter kunnen zijn. Met nog veertien minuten te gaan trekt Stoffel na een pitstop met bandenwissel - lukt nog altijd niet perfect bij McLaren, oefenen dus…- voor een laatste keer de piste op. Om honderd meter verder te stoppen. "Wiel zit niet vast", zegt hij via de boordradio. Ik zie in de perszaal op het grote scherm voor me hoe Stoffel uitstapt en zijn McLaren achteruit duwt, naar een iets veiliger plaats. Over en out. "Dat kost minstens 5.000 euro", zeg ik tegen mijn Japanse collega rechts van me. Goed gegokt: een uur later meldt de FIA dat McLaren een boete van 5.000 euro krijgt, om de auto van Stoffel in een onveilige toestand het circuit op te jagen. Het is wel geweest, denk ik. Ik werk mijn artikel af voor de zaterdagkrant, pak mijn boeltje en ga stadswaarts. Afspraak morgen, voor de volgende aflevering? Om je dan al even voor te bereiden: ja, het wordt morgen alweer moeilijk voor McLaren om de derde kwalificatiesessie te halen. Zeer moeilijk…