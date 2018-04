Onze F1-watcher ziet dat McLaren-bolide opnieuw teleurstelt: "Of hoe Vandoorne alweer een beetje moet stunten om in de punten te finishen" Jo Bossuyt

14 april 2018

12u31

Bron: Eigen berichtgeving 3 Formule 1 Dit weekend staat de GP van China op het programma. Op het circuit in Shanghai verzamelt de Formule 1-wereld voor de derde Grote Prijs van het seizoen. Onze man ter plaatse zit Stoffel Vandoorne en co opnieuw kort op de huid.

*Zaterdag 14 april, 10.30u - > Spelen

In Shanghai zijn ze het hoog gaan zoeken voor hun perszaal. De negende verdieping, om precies te zijn. En dat is hoog: op de foto sta ik ergens in de paddock, ongeveer nog honderd meter verwijderd van het gebouw. Gelukkig is de lift snel. En betrouwbaar, hij kreeg sinds donderdagochtend nog geen enkele keer kuren. Trouwens, als hij kuren krijgt, dan hangt er uitleg wat je moet doen. “Safety guidlines”, staat er op een bord tegen de wand. De veiligheidsvoorschriften. Goed dat ze dat er in het Engels op zetten. Alleen jammer dat de voorschriften zelf alleen en helemaal in het Chinees zijn.

Wat ik wel begrijp, op een sticker die op de deuren hangt, is dat je tal van dingen niet mag doen in een Chinese lift. Niet tegen de wand leunen, bijvoorbeeld. Niet voor de fun op de gele noodknop drukken, ook dat niet. De deur niet open forceren met je handen. En vooral ook: niet spelen…

*11.45u -> Traagste

Ik heb wat zitten surfen in de perszaal. Opvallend hoe de commentaren over McLaren aan het veranderen zijn. Alsof het begint te dagen. Hamvraag in veel artikels over het team van Stoffel: waarom zeiden teambaas Eric Boullier en Fernando Alonso vorig seizoen zo luidop dat McLaren de beste auto had maar dat door die motor van Honda niet kon laten zien? Het is ondertussen, in de derde grand prix van het seizoen, immers overduidelijk: McLaren heeft nu een betere motor, maar is helemaal niet opgeschoven in de hiërarchie. Vrij vertaald: ze hadden vorig haar helemaal niet het beste chassis, en dit seizoen dus ook niet. Enige grote verschil met vorig jaar is dat Alonso en Vandoorne nu een volledige race kunnen uitrijden, terwijl ze begin vorig jaar met het ene technische probleem na het andere sukkelden. Maar voort? Zelfs met die Franse V6 in het achtereind is de McLaren nog altijd de traagste auto op het rechte stuk. Er is dus iets fundamenteel verkeerd met de aerodynamische vormgeving van de auto.

*14.45u -> Slipstream

Ik had het gisteren voorspeld in mijn dagboek, en het dus niet anders verwacht: McLaren haalt opnieuw de beslissende derde fase van de kwalificaties niet. Alonso is dertiende, Stoffel veertiende. Broederlijk naast elkaar op de zevende startrij, morgen. Of hoe ze opnieuw een klein beetje gaan moeten stunten om in de punten te finishen. Maar hard geprobeerd in de kwalificaties, dat hebben ze in ieder geval wel gedaan. Stoffel en Fernando gingen zelfs slipstreamen in de tweede sessie. Elkaar sneller doen gaan door het aanzuigeffect te laten spelen. Eerst wachtte de Spanjaard op Stoffel om voor hem te gaan rijden op het lange rechte stuk, zodat onze landgenoot een kilometer per uur sneller kon. In het slot van de sessie keerden ze de rollen om. Vergeefse moeite. Geen van beide die het redde, dus. Teambaas Eric Boullier zal me straks tijdens “Meet the Team” vertellen dat het potje slipstreamen twee tienden van een seconde oplevert. Alleen heeft McLaren geen twee tienden nodig om met de groten te kunnen meespelen, maar …anderhalve seconde. Of zo.

*16.50u -> Berusting

Ik loop met mijn collega Gaetan Vigneron van televisiezender RTBF terug naar de perszaal. We praten wat na over de zaterdagse persconferentie van het team, de zogenaamde “Meet the Team”. Hij heeft dezelfde indruk als ik: zowel Alonso als teambaas Boullier als Stoffel zaten er precies wat geslagen bij. Omdat ze de top tien niet haalden? Ach nee. Wisten ze vooraf natuurlijk al wel. Zou het dan zijn omdat ze het einde van de tunnel niet zien? Ja, zeg maar, een soort berusting? Boullier zegt andermaal dat hij uitkijkt naar Barcelona, over een maand -ondertussen is er nog de grand prix van Baku. Daar zal McLaren immers een grondig vernieuwde auto meebrengen. De Fransman legt uit: “De auto die we meebrachten naar Melbourne, voor de seizoensopener, is niet de auto die we wilden. Om de een of andere reden kwamen we tijd te kort om hem helemaal klaar te krijgen. Ten vroegste in Barcelona zullen we de vernieuwde MCL33 kunnen inzetten.”

En het gaat blijkbaar om een zeer grondige beurt. Boullier: “We zijn veel te traag op het rechte stuk. Maar dat heeft niet alleen te maken met de zogenaamde ‘drag’ (de aerodynamische vormgeving probeert de auto zo hard mogelijk tegen het asfalt te drukken, zodat hij sneller door de bochten kan, maar de keerzijde van de medaille is dat de auto op het rechte stuk snelheid verliest door die neerwaartse druk). Dan zou het makkelijk om oplossen zijn. Neen: we moeten ieder aspect van de auto opnieuw bekijken, op een fundamentele manier.” Ik luister ernaar en zit te rekenen. De Spaanse grand prix, wanneer alles rond moet zijn, is over precies een maand. Of dat volstaat om “ieder aspect” te bekijken, op een “fundamentele” manier?