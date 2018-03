Onze F1-watcher zag Vandoorne vanop de eerste rij in de punten rijden: “Natuurlijk wil ik meer en beter, maar ik ben optimistisch" Jo Bossuyt in Melbourne

25 maart 2018

15u12 5 Formule 1 Dit weekend werd in het Australische Melbourne het nieuwe Formule 1-seizoen op gang geknald en ook onze F1-watcher Jo Bossuyt was ter plaatse. Hij houdt voor de surfers van HLN.be zijn dagboek bij.

*Zondag 25 maart, 12.00u: klasfoto

Beetje laat op het circuit. Lang geslapen. Alsof ik na vijf dagen toch al een ietsje in het Australische ritme kom. De race is pas om 16.10u, maar op het circuit is er al een gezellige drukte. Om te beginnen: de groepsfoto, traditie hier. Zoals op school destijds: ieder jaar wordt in de seizoensopener een beeld gemaakt van alle rijders samen. Zijn tweede seizoen en dus tweede keer dat Stoffel erop staat. Daarna is het stilaan tijd voor de rijdersoptocht: de coureurs die rond het circuit worden gevoerd en het publiek groeten.

*15.30u : Halo Halo bis

Tijd voor mijn zondagse wandeling. Zo meteen gaan de auto’s naar de grid, en de drukte daarrond is altijd leuk. Onderweg zie ik een driekleur in de tribune, zoals in iedere race vorig jaar, waar ter wereld we ook zijn. Stoffel zit al klaar als ik bij de garage van McLaren aankom. Hij kijkt voor zich uit, stuurs, geconcentreerd. Dan gaat het naar de grid. Even voelt er iets niet juist. Oja, juist, de gridmeisjes zijn weg. Er staat dus niemand meer met een bord waarop de naam van de coureur staat. Om duidelijk te maken waar de startpositie van iedere coureur precies is, moet je nu gaan tellen -Stoffel staat op de vijfde rij. Of kijken welke kleur het pak heeft van de mecaniciens die er klaar staan. Of de naam aflezen op het elektronische bordje opzij. Stoffel is er nog niet als ik zijn startplek gevonden heb, maar zijn personal trainer heeft zijn drinkbus al klaargezet. En dan komt de McLaren MCL33 met het nummer 2 er aan. Stoffel stapt uit, en ja: het is een hele oefening geworden om uit die auto te raken, met die ‘halo’, die beugel die dit jaar werd ingevoerd om het hoofd van de coureurs te beschermen. En voor veel controverse zorgt.

Het klassieke ritueel, dan. Helm afnemen, want zo meteen moet Stoffel naar de kop van de grid voor het Australische volkslied. Eerst nog het finale overleg met zijn ingenieur. Ik zie Stoffel alleen maar knikken, alles is dus normaal, leid ik daaruit af. Ook present, de vervanger van het gridmeisje. Lokale schoolkinderen zijn dat nu. Andrew is zijn naam, en hij staat er wat onwennig bij. Weet niet zo goed wat hij moet doen. En de naam van de coureur bij wie hij moet staan, is te lezen op …zijn rug. Waarom ze die naam niet op de voorkant van zijn T-shirt hebben gezet, is mij een raadsel. Zoals veel dingen die Liberty Media, de nieuwe eigenaars van formule 1, beslissen. Maar dat is een ander verhaal, ja.

Ook aanwezig op de grid: Sjeik Mohammed, voorzitter van de McLaren-groep. Ik had het al over hem in een vorige aflevering van mijn dagboek. Hij lijkt het hele weekend al zeer … geïnteresseerd. Zou hij de rekening gemaakt hebben van wat McLaren hem de voorbije drie jaar al gekost heeft?

*19u : feesje

Alonso vijfde, dankzij uitvallers en een virtuele safety car die op het perfecte moment kwam voor hem, en Stoffel negende. Beide McLarens in de punten. En een foutloze rit voor de Belg. Alleen machteloos tegen Bottas en diens Mercedes, en wat pech met de virtuele safety car. “Een goed begin,” noemt Stoffel het. En ook: “Natuurlijk wil ik meer en beter, maar ik ben optimistisch.” Waarom onze landgenoot optimistisch is, lees je uitgebreid in onze maandagkrant. De zondagse babbel met de Belgische pers is trouwens een kwartiertje uitgesteld. Inderdaad: hier is da feesje! Taart voor Stoffel, die morgen 26 wordt. Ploegmaat Alonso komt ook een hapje nemen, collega Gaetan van RTBF doet een interviewtje, en een paar jongedames -VIP-gasten van McLaren- willen natuurlijk nog eens op de foto met de coureurs. Waarna ik naar de perszaal hol. Snel stukjes voor de maandagkrant afwerken en doorsturen, en dan naar de luchthaven. Want om half een lokale tijd begin ik al aan de trip naar huis, die 27 uur zal duren. Als alles normaal verloopt…