Onze F1-watcher volgt ook dit seizoen Stoffel Vandoorne: "Collega’s komen me jennen: 'De McLaren herkent iedereen hé: dat is de auto die stil staat…'" Jo Bossuyt

07 maart 2018

20u38

Bron: Eigen berichtgeving 13 Formule 1 Ook dit seizoen kruipt HLN.be in de slipstream van Stoffel Vandoorne, de Belgische hoop in de F1. Net als vorig jaar houdt onze F1-watcher Jo Bossuyt u via zijn dagboeken op de hoogte van het reilen en zeilen bij McLaren, het team van Vandoorne. Te beginnen met de testvierdaagse in Barcelona.

*Woensdag 7 maart, 9u30 ->Zwart

De tweede testweek ter voorbereiding van seizoen 2018 is begonnen, en HLN is ter plaatse. Met wat vertraging aangekomen in de paddock, want de croissantjes moesten nog twintig minuten in de oven toen ik voor het ontbijt beneden kwam, deze ochtend. Ander levensritme, Spanje.

Soit. Eindelijk in de perszaal nu. Perfect moment om mijn winterstop af te sluiten en mijn dagboek weer op te starten. Ook dit seizoen kruipt HLN.be immers in de slipstream van Stoffel Vandoorne. En volg ik onze vertegenwoordiger in formule 1 tijdens de grand prix-weekends, te beginnen met Melbourne over een tweetal weken.

En zie, McLaren staat bovenaan de tijdentabel als de training al dik een halfuur bezig is, met vandaag Fernando Alonso achter het stuur, uiteraard weer op de allerzachtste en dus snelste banden. Ach ja, de McLaren is tenminste aan het rijden is, denk ik. Want dat is op zich goed nieuws. Gisteren kreeg Stoffel immers amper 37 ronden bij elkaar gereden omdat zijn MCL33 drie keer stilviel met een probleem. Twee keer de batterij en een keertje de hydraulische druk die wegviel. Het belooft weinig goeds: McLaren is met voorsprong het team dat hier met de meeste problemen worstelt tijdens deze wintertests. “Alweer”, denk ik als ik terugdenk aan een jaar geleden. Maar deze keer is de situatie wel anders: de problemen worden niet veroorzaakt door de motor, want de vorig jaar gruwelijk zwakke en kwetsbare V6 van Honda is vervangen door de Renault. Anderzijds: alle problemen die McLaren hier in Barcelona al over zich kreeg, zouden in een echte race onherroepelijk tot opgave geleid hebben. Batterij, hydraulica en olielek deze week, kapotte wielbout en uitlaat vorige week. In de perszaal gaat al een grap rond. Omdat er soms wel eens wordt gezegd dat alle formule 1-auto’s van tegenwoordig op elkaar lijken, hoor je vaak: “Schilder alle auto’s zwart en ik kan er hooguit nog twee of drie herkennen.” Minstens drie collega’s komen me jennen met de grap: “Maar de McLaren herkent iedereen hé: dat is de auto die stil staat…”

Maar vandaag dus niet, denk ik. Buiten is Fernando Alonso lustig rondjes aan het draaien.

*11u ->Koeling

Wat ik in onze krant van woensdag schreef en toen nog maar een vermoeden was, klopt dus. McLaren bevestigt dat het de achterkant van de auto zal wijzigen om voor een betere koeling te zorgen. Het is dus wel degelijk een probleem: de hybride V6 van Renault krijgt te weinig koeling in de McLaren MCL33. Geen klein probleem. In Barcelona is het immers hooguit 16 graden. Hoe moet dat als we later in het seizoen in dubbel zo hoge temperaturen gaan racen…

*11u10 ->Lap

Ik keer terug van mijn wandelingetje in de paddock, op zoek naar nieuws over dat probleemkind genaamd MCL33, ga zitten en kijk naar een van de schermen. Lap. Het is weer zo ver: een oranje auto die stil staat. Dan denk je meteen, oké, kan van alles zijn, dus ook minder ernstig. You wish. Plots schuift de camera naar commissarissen die neutraliserend poeder op het circuit strooien. Kan maar één ding betekenen: de McLaren heeft vloeistof verloren. Wijst meestal op serieus probleem. En Alonso, hij mag terug naar de paddock op een bromfietsje van een commissaris…

*11u50 ->15u

Ik zit klaar bij McLaren. Stoffel is er nog maar pas maar houdt zich wat op de achtergrond. “Als hij niet moet rijden, zoals vandaag, dan gaat hij de hele voormiddag fysiek trainen”, zegt pr-dame Charlotte me. Grote bazen Eric Boullier (teammanager) en Zak Brown (directeur) zijn wel uitdrukkelijk aanwezig. Ik zie hoe ze kortsluiten voor hun persconferentie die zo meteen begint. Net daarvoor valt nog de diagnose: Alonso is gestopt omwille van een olielek dat ervoor gezorgd heeft dat de motor zichzelf in de soep heeft gedraaid. En dus moet worden vervangen. Een woordvoerder zegt dat McLaren erop mikt om Alonso omstreeks 15u opnieuw de piste op te sturen. En dan schuiven de hoge omes van McLaren aan, Boullier en Brown. Vooral de Fransman oogt gespannen. Zijn antwoorden zijn kort en voorspelbaar, haast banaal. “Is nog maar een test.” Of ook: “Het zijn allemaal kleine problemen.” En zelfs: “Onze samenwerking met Renault is nieuw, we hebben tijd nodig om ingewerkt te raken.” En vooral: “Neen, er is helemaal geen verband tussen de kapotte motor en ons probleempje met de koeling….”

Dat laatste is best mogelijk maar onwaarschijnlijk. Alle motoren van Renault doen het hier uitstekend, bij Renault zelf en ook bij Red Bull, en alleen bij McLaren is er een probleem. Even logisch denken?

*18u ->Melbourne

De motor vervangen, het heeft uiteindelijk iets langer geduurd bij McLaren. Alonso rijdt op de valreep nog tien rondjes bij elkaar. Ik ben op weg naar McLaren, waar de Spanjaard straks tegenover de pers zit, en zie hoe Daniel Ricciardo zijn persmoment heeft. Veel belangstelling voor de Australiër, die vandaag de snelste tijd heeft gereden. Op de 'hypersofts', het allerzachtste bandentype. Dat belooft weinig goeds voor McLaren, want Alonso was vandaag met diezelfde rubbersoort maar liefst 1,8 seconden trager. Ricciardo rouwt er natuurlijk niet om, hij glundert. “De auto voelt fantastisch aan. Mercedes heeft misschien nog zijn volle potentieel niet laten zien, maar we zijn zeker geen zes of zeven tienden trager dan vorig jaar. Zeker weten: voor mij kan Melbourne hier niet snel genoeg zijn.”

*18u25 ->Vrijdag

Met enige vertraging begint de korte persconferentie van Fernando Alonso. De belangstelling is groot, want iedereen verwacht een ontgoochelde Spanjaard. Neen dus. Fernando doet alsof er helemaal geen probleem is. “Dat ik vandaag niet veel heb kunnen rijden? Ach, niet belangrijk. Alles wat we wilden te weten komen over de nieuwe auto, weten we al.” En dan, compleet ongeloofwaardig: “Eigenlijk hoef ik vrijdag al niet meer te rijden, ik weet genoeg.”

Duidelijk. Of net niet. Immers: vraag is alleen wat hij al genoeg weet…