Exclusief voor abonnees Onze F1-watcher vermoedt dat de tweede GP van het seizoen best bijzonder wordt (én hij waagt zich aan boude voorspelling) Jo Bossuyt in Bahrein

31 maart 2019

15u55 0 Formule 1 Onze F1-verslaggever Jo Bossuyt houdt ook in Bahrein zijn dagboek bij. Volg hem achter de schermen en beleef vanop de eerste rij wat in en rond de paddock gebeurt.

-> Zaterdag 30 maart, 11.58u

*Avondklok

We zijn al een tijdje in de paddock, en het is nog rustig. Tot de middag geldt immers de avondklok die in 2011 werd ingevoerd. Om ervoor te zorgen dat de mecaniciens voldoende rust krijgen. Niet alleen komen er almaar meer races op de kalender: sinds vorig seizoen maar liefst éénentwintig. Bovendien hadden de teams ook de gewoonte gekweekt om zo lang mogelijk aan de auto te sleutelen, soms tot een heel stuk in de nacht. Mag dus niet meer. En dat regelt de FIA door de mecaniciens pas vanaf een bepaald aantal uren voor het begin van de volgende sessie binnen te laten. Vandaag is dat dus 12 uur. Over een paar minuten. Ik zie hoe de mecaniciens elkaar staan te verdringen aan de poort van de paddock, wachtend tot de controleur het licht op groen zet. Op de foto zie je hoe de man op de paal kijkt om te zien wanneer de klok op twaalf uur springt. Om de meute dan binnen te laten.

->13.00u

*Familie

Je hebt 9% van dit artikel gelezen

Lees je graag alle artikels op HLN? Krijg nu 1 maand onbeperkt en gratis toegang tot alle artikels. Ik wil toegang 1ste maand gratis Stop of pauzeer wanneer je wil ✓ Onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Iedere week gratis tickets en straffe kortingen