Onze F1-watcher stelt zich vragen wanneer er alwéér aan de bolide van Stoffel wordt gesleuteld: "Waarom hier eerst een andere bodem proberen?" Jo Bossuyt

24 augustus 2018

20u36

Onze F1-verslaggever Jo Bossuyt houdt ook in Spa-Francorchamps zijn dagboek bij. Beleef vanop de eerste rij wat er in en rond de paddock gebeurt, maar ook hoe het is met onze landgenoot Stoffel Vandoorne.

*Donderdag 23 augustus, 10u -> Stickers

De vakantie zit erop. Gisteravond al aangekomen in Francorchamps, kwestie van me deze ochtend niet door het verkeer te moeten worstelen. Om negen uur werd ik immers in Spa verwacht voor een babbel met de coureurs van Sauber. Een initiatief van de mensen van de Belgische Alfa Romeo-importeur. Charles Leclerc is zoals ik hem ken: vlot en sympathiek. Hoe het verhaal voor hem begon? Hij zei tegen papa dat hij ziek was, mocht thuisblijven van school maar voelde zich ’s middags al véél beter. “Goed genoeg om naar de kartingbaan te trekken… Ik was meteen verkocht.” Maar vooral Marcus Ericsson komt verrassend uit de hoek. De altijd zo stille en ingetogen Zweed, met wie ik eigenlijk voor het eerst een langere babbel maak, moet ik toegeven, blijkt een heel intelligente jongen.

Nu ben ik dus al in de paddock, en mijn oog valt meteen op de vrachtwagens van Force India. Er staat immers... niets meer op, en langs de achterkant zijn ze nog snel de laatste stickers aan het verwijderen. Het team is tijdens de zomerpauze immers overgenomen door miljardair Lawrence Stroll, om er zijn zoon onder te brengen. Maar over de sponsors en de naam van het team zijn ze het blijkbaar nog niet eens. Meer zelfs: in de perszaal gaat het gerucht dat de deal nog niet rond is, en dat het team hier misschien zelfs niet zal racen. Wait and see.

*10.15u -> Tandarts

Hier en daar nog een hand geschud, en eindelijk ben ik bij de trap naar de perszaal. Zoals ieder jaar is het een leuk weerzien met Philippe. Al jaren is hij de man die bij de ingang van de perszaal de pasjes van de journalisten controleert. Een hobby van hem, want eigenlijk is Philippe Servais tandarts. “Ik ben daarmee begonnen in 1991, toen iemand me zei dat ze mensen voor de security zochten. Ik zei tegen mijn vrouw: 'we sluiten de praktijk een weekje en ik ga naar Francorchamps...'”

Ondertussen zijn al meer dan twintig jaar voorbij en heeft Philippe verhalen zat. Zoals 1994, toen de coureurs nog geregeld naar de vroegere perszaal kwamen omdat zich daar de enige toiletten bevonden. Rubens Barrichello kwam een plasje maken en vroeg Philippe wat de weersverwachting voor de kwalificaties was. “Het zal regenen om tien na twee,” zei Philippe. Barrichello reed bij de start van de kwalificaties als eerste naar buiten, zette met zijn trage Jordan meteen een snelle tijd neer, waarna het begon te regenen. De Braziliaan stond met zijn kansloze machine op pole position: een nooit meegemaakte triomf voor Jordan. Philippe: “Negen jaar later zag ik Barrichello terug en herkende hij me meteen, kwam me bedanken. Hij signeerde een foto voor mij en schreef er langs de achterkant nog eens op dat hij me bedankte voor die fantastische tip..."

*11u -> 68

Stoffel maakt wat tijd voor de fotografen, en dus ook voor onze Georges. Onze landgenoot stelt immers zijn helm voor, speciaal gedecoreerd voor zijn thuisrace. “68”, staat erop. Hulde aan de eerste overwinning van een McLaren, hier in Francorchamps in 1968, met Bruce McLaren achter het stuur. Ik sta erbij, kijk ernaar en gniffel even als ik, mijn eigen vileine zelf, denk: “Straks moeten ze maar eens een helm decoreren om de laatste overwinning van McLaren te herdenken.” Want ook dat is al een poos geleden: Brazilië 2012...

*12u -> Sven

Donderdag is voor de coureurs samen te vatten in drie woorden: public relations, signeren en interviews. Tijd voor de PR. Voor het een of andere goede doel trekt Stoffel een paar snelle rondjes met een McLaren 570S en een gast aan boord. Een van die gasten is ex-veldrijder Sven Nys. Leuk. Waarna het tijd is voor de handtekeningssessie met het publiek. Stoffel en Hamilton zijn van dienst. En Vettel. Nooit meegemaakt: een fan vraagt Sebastian of hij …een briefje van 50 euro wil tekenen. Zeker weten: straks duikt het ding op eBay op. Voor meer dan 50 euro...

*13u -> Conditie

Ik had er daarnet nog een vierde term bij kunnen gooien, bedenk ik als huisfotograaf Georges me zijn beelden bezorgt. Ook een klassiek tafereel op donderdag: Stoffel die, net zoals alle andere coureurs, met zijn team eens langs het circuit gaat lopen. Links van hem op de foto staat Tom Stallard, de ingenieur van Stoffel. Hoewel ik er zelf niet bij was, beslis ik om de beelden maar in mijn dagboek te gooien. Leuk, immers: op de twee beelden zie je hoe goed de conditie van Stoffel is, in vergelijking met normale stervelingen. Op de eerste foto, genomen op de beruchte ‘Raidillon’, de zeer snelle maar ook zeer stijle bocht, zie je dat iedereen nog op dezelfde hoogte stapt. Op de tweede foto, tien meter verderop, zie je al hoe Stoffel voorop stapt en zijn gevolg naar adem hapt...

*17.05u -> Somber

Tijd voor de persconferentie van Stoffel. Ja, de sfeer is wat somber. Natuurlijk gaat het over de geruchten, dat hij misschien nog voor het eind van het seizoen kan worden vervangen bij McLaren. Stoffel kijkt wat somber, maar blijft rustig. Zoals ik hem ken. “Ik heb nog negen koersen om iets te laten zien. Om de uitstekende prestatie van Boedapest te herhalen. Dat ben ik dus van plan.” En hij blijft ook vastberaden, Stoffel. Mijn collega van 'La Dernière Heure' vroeg hem gisteren nog waarom McLaren hem moet verkiezen boven Norris of Ocon. Het antwoord van Stoffel: “Omdat ik beter ben.” Juiste houding, Stoffel.

*19u -> Racing Points.

Net voor ik vertrek valt het persbericht in mijn mailbox: de nieuwe naam van Force India is bekend. Het zal Racing Points worden, of zo. Hebben ze daar zo lang moeten over nadenken? Gewoon "Team Stroll" was toch beter geweest? En eerlijker?

*Vrijdag 11u -> Ellende

Tijd voor de eerste vrije training. De verwachtingen zijn hooggespannen, Stoffel is vastberaden. Natuurlijk weet hij dat McLaren hem in deze sessie tegenover de zwaar bewierookte Lando Norris zet -de jonge Brit, troetelkind van teambaas Zak Brown en momenteel invaller, mag anderhalf uur met de auto van Alonso rijden. En Stoffel weet ook dat hij in normale omstandigheden sneller zal zijn. Maar zie. Stoffel komt aan het einde van zijn eerste rondje al binnen met een McLaren die rookt. Eerste probleem, iets met de remmen blijkbaar. Pas een dik halfuur later gaat hij weer buiten, en al snel duikt een tweede probleem op. Alweer gaan sleutelen aan de auto, terwijl Stoffel er sip bij staat te kijken. Net zoals de Belgische supporters in de tribune, merk ik als ik langs de piste loop.

Ondertussen draait de McLaren van Norris als een metronoom. Probleemloos. En zie, McLaren beslist ook nog eens om de bodem van Vandoornes auto te wisselen -tijdrovende klus. Merkwaardig ook, want op een foto van Georges is duidelijk te zien dat ze er opnieuw de bodemplaat van Budapest op monteren. Waarom merkwaardig? Omdat de auto in Budapest best oké was, Stoffel reed er een heel sterke race. Waarom dan hier eerst een andere proberen? Of hoe de West-Vlaming amper aan rijden toekomt, en uiteindelijk (amper) 88 duizendsten trager is dan Norris. Maar wel trager. Terug in de perszaal zie ik de Belgische collega’s bedenkelijk kijken.

Zelfde verhaal in de tweede training, later op de dag. Niets dan problemen voor Vandoorne. Die net zoals in de eerste sessie op de... laatste plaats strandt. Het wordt allemaal wat veel, de ellende die over Vandoorne neerkomt. In de perszaal zie ik veel gegniffel. Ik hoor hoe een collega me zegt "ik had je verwittigd hé, ik ken die kerels van McLaren." Ja, ik hoor zelfs het woord ‘sabotage’ vallen. Zegt een buitenlandse collega: "Dit is geen toeval meer. Het kan dus maar twee dingen zijn: incompetentie of sabotage…"

Het is natuurlijk meteen een verre brug, dergelijke woorden te gebruiken. En je mag ze natuurlijk ook niet gebruiken zolang je niets kunt bewijzen. Maar, toegegeven: het begint allemaal toch wel wat veel te worden, al die problemen die de McLaren van Vandoorne -opvallend meer dan die van Alonso- blijven plagen.

*17.40u -> Zat

Stoffel stapt naar de televisieploegen die klaar staan. Zelden zo een drukte rond Stoffel gezien, dit seizoen. Ik moet mijn arm zeer hoog steken om een foto te maken van de West-Vlaming. Die zijn ongenoegen ook voor het eerst echt ventileert. Jawel, ik merk dat Stoffel het een beetje zat is. En hoe hij dat precies zegt, lees je in onze zaterdagkrant.

Iets verderop is Lando Norris bezig met de Britse televisieploegen. Ik ga even luisteren en hoor de jonge Brit zeggen: “Ik denk dat ik vandaag bewezen heb dat ik er helemaal klaar voor ben om met de McLaren te racen zodra er een opportuniteit is.” Moet je toegeven: goed gespeeld...