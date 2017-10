Onze F1-watcher sprak met Vandoorne: "Ik kon tenminste al een paar tegenstanders aanvallen. Dan weet je waarvoor je meerijdt..." Jo Bossuyt in Amerika

06u37 0 Rv Formule 1 Onze F1-verslaggever Jo Bossuyt hield ook in de Verenigde Staten zijn dagboek bij.

->Zondag 22 oktober - 8.10u *Droog

Ik rij mee met een collega naar het circuit. Het bliksemt. De regen kletst bij bakken uit de lucht, terwijl de ochtendmis van de een of andere predikant uit de lokale radio galmt. Maar voor de race zelf zal het droog blijven, dat meldt de een of andere app op mijn smartphone. Juiste voorspelling, zal blijken. Jammer voor Stoffel. Gisteravond laat heeft Honda besliste om nog maar eens zijn motor te vervangen. Zodat hij niet als 14e start, maar als allerlaatste, straks. In een regenrace zou hij nog een redelijke kans hebben om posities goed te maken, denk ik. Soit.

->11u *Neus

Ik zit bij Alain Prost. Leuke babbel. Over vroeger en nu. Over de toekomst van formule 1. En over ze hem vroeger soms een 'bangerd' noemden, omdat hij niet zo graag in zware regen reed. Prost: "Ach, ik heb vroeger alles gehoord. Dat ik bang was. Dat ik trager was dan andere coureurs. Dat ik een lelijk ventje was met een kromme neus. Neen hoor, die dingen hebben me nooit geraakt." Ruim een halfuur zit ik bij de viervoudige wereldkampioen, nu adviseur bij Renault. "Heerlijk toch, kletsen met die jongens van vroeger", denk ik als ik de 'hospitality' van het Franse team verlaat. En zie, buiten staat Stoffel te kletsen met Brendon Hartley, de Nieuw-Zeelander die hier de Fransman Gasly bij Toro Rosso vervangt en zijn allereerste grand prix rijdt. Stoffel en Brendon kennen elkaar goed. In Monaco zitten ze in hetzelfde fietsgroepje. Wedden dat het gesprek niet over hybride motoren gaat maar over het juiste verzet?

Rv

->11.35u *Bill

Als ik bij Renault buiten kom en zo snel naar de perszaal wil hollen, zie ik grote drukte bij de ingang van de pitlane. Een legertje fotografen staat klaar om de een of andere gast op de flashkaart te vereeuwigen. "Het is Jimmy Carter!", roept een Nederlandse collega. Neen dus. Maar het is wel een vroegere president: Bill Clinton. Vanuit de achterkant van de VIP-tribune, die uitkijkt op de paddock, schreeuwt iemand luid en hoorbaar: "Je bent de beste president die we ooit gehad hebben." Bill kijkt omhoog en lacht, zoekt de man en wuift dan naar hem.





Rv

Rv

Rv

Rv

Rv

->11.45u *8

"Genoeg tijd verloren," denk ik. Snel naar de perszaal. Maar ook bij de 'hospitality' van Mercedes staat een massa volk. Wachtend op Usain Bolt, hoor ik. Acht keer gouden medaille op de olympische spelen, snelste man ter wereld op twee benen. Hij is bij Mercedes eens binnengeglipt omdat hij het best kan vinden met de snelste man ter wereld op vier wielen. Lewis Hamilton heeft Bolt een paar minuten geleden meegenomen in een oersnelle Mercedes, een AMG-versie, voor een rondje van het circuit. "Natuurlijk ging ik zo hard mogelijk om hem de daver op het lijf te bezorgen. En het lukte, hij zat met een ei in zijn broek..." Oké. Nu dan al gaan tikken. En voorsprong nemen. De race is straks gedaan om kwart voor 23u Belgische tijd. Amper een minuut later moet mijn verhaal binnen zijn.

Rv

->13.15u *Hein?

Vanuit de perszaal hoor ik een motor aanslaan, zelfs een auto die de pitlane uitrijdt. Ik vraag me even af of mijn horloge is stilgevallen, want ik heb het bericht van de organisatoren duidelijk niet gelezen. Normaal gezien mogen de auto's immers pas een half uur voor de start de garage verlaten. Maar nu is het nog 45 minuten... Ja dus. Dit is Amerika. De organisatoren hebben een gigantische voorstelling van de koers geprogrammeerd. En de timing dus aangepast om daar tijd voor te maken. Ze willen dat de coureurs straks op de komen gestapt zoals voetbalploegen het terrein op komen. Onder luid gejuich. Maar als ik bij de garage van McLaren kom, merk ik dat Stoffel nog binnen staat. Terwijl alle andere auto's al opwarmrondjes rijden of zelfs al op de grid staan. En een paar Japanse ingenieurs staan bij het achtereind van de auto, laptop in aanslag, en even lijkt het alsof er problemen zijn. Neen dus. Vijf minuten later slaat de Honda-motor eindelijk aan en rijdt Stoffel naar buiten.

Rv

Rv

->13.30u *Ontspannen

De McLaren MCL32 met het nummer 2 staat op de grid. Stoffel stapt uit en kletst wat met zijn ingenieur en physical trainer. Hij is ontspannen, er is zelfs tijd voor een grap want het trio lacht smakelijk. Een halfuur later zit ik in de perszaal en begint de race. Ver weg van de strijd om de overwinning rijdt Stoffel een dijk van een koers. Niet minder dan vijf keer gaat hij een tegenstander voorbij, in het bochtenwerk en dus niet dankzij de DRS, het systeem dat op het rechte stuk de achtervleugel openzet om snelheid te winnen. Uiteindelijk wordt hij 12e. Het had elfde kunnen zijn, maar in de laatste ronde heeft hij de Williams van Stroll niet achter zich kunnen houden. Die was immers met versere banden op stap en zette zijn motor ook nog eens in kwalificatiemodus om onze landgenoot voorbij te gaan, zal ik later vernemen. Dat kunnen ze bij McLaren niet, want bij Honda is dat niet voorzien.

Rv

Rv

Rv

->16.25u *Geslagen

Sebastian Vettel heeft Hamilton niet kunnen kloppen. Hij zit er wat geslagen bij in de persconferentie. "Oké, ik kwam snelst weg en pakte de leiding, maar ik voelde meteen na de start al dat het niet zo volstaan. De auto was niet niet snel genoeg. Hier in Austin ging de Mercedes beter om met de banden. Jammer." Naast Vettel zit Lewis Hamilton vol vertrouwen. Hij weet dat hij komend weekend in Mexico die vierde wereldtitel wel grijpt. Vijfde worden volstaat immers. En dan moet Vettel al winnen. Zegt Lewis: "En toch zit ik ook in Mexico niet te rekenen. Ik ga daar vol voor de winst."

->17.25u *Geamuseerd

Mijn zondagse afspraak met onze vertegenwoordiger in formule 1. Nakaarten over de race. Hij is tevreden, Stoffel. Zeer tevreden. "Een van mijn betere koersen", zegt hij terecht. "Een goed ritme, dan toch voor de McLaren. De rechte stukken zijn nog altijd een groot probleem, omdat we veel te weinig topsnelheid hebben. Niet normaal, soms. Maar in de bochten ligt de auto zeer behoorlijk. Je zegt dat ik er vijf voorbijging? Ja, zoiets. Maar ik onthoud vooral dat het telkens in een bocht gebeurde. De McLaren heeft dus wel degelijk een goed chassis. Oké, twaalfde is niet om over naar huis te schrijven. Maar ik heb me toch best geamuseerd vandaag. Ik kon tenminste al een paar tegenstanders aanvallen. Dan weet je waarvoor je meerijdt..."

Komend weekend is het tijd voor de Mexicaanse grand prix, maar Stoffel vliegt pas op woensdag naar de andere kant van de toekomstige muur. "Mexico ligt in dezelfde tijdszone, dat maakt dus geen verschil. En ik kan hier in Austin vooral beter trainen dan in Mexico. Je zit zo buiten de stad op heerlijke fietswegen, en de weerman geeft schitterend weer. Vandaar. Tot volgende week dan?" Zeker weten. Dan is HLN er weer bij, in het land van de Azteken.