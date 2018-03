Onze F1-watcher is formeel: nieuwe eigenaars Formule 1 zijn hopeloos verkeerd bezig Jo Bossuyt in Australië

23 maart 2018

20u56

Bron: Eigen berichtgeving 0 Formule 1 Formule 1 anno 2018? Geen gridmeisjes meer. Proficiat. Minder motoren per auto. Fantastisch. Nog meer rommel op de auto, ­zodat het nog moeilijker wordt om voorbij te steken. Hoera. En of de nieuwe eigenaars van Formule 1 hopeloos verkeerd bezig zijn. Lewis Hamilton zal er niet om rouwen. Meer dan ooit staat hij op poleposition voor een vijfde wereldtitel.

• Nieuwe beugel: 'halo'

Het blijft een rode draad in de geschiedenis van Formule 1. Telkens als er iets wezenlijks aan het ­reglement verandert, laten de ­regelgevers kansen liggen. Meer zelfs: ze schieten zichzelf in de voet. Zoals eind 2013, toen het ­reglement voor een nieuwe generatie auto’s werd geconcipieerd. Met het doffe motorgeluid in plaats van het snerpende verdween al een stuk van de magie die de Formule 1 toen nog had. Het blijft een pijnpunt dat sindsdien telkens weer ter sprake komt, maar waar niets aan gedaan wordt. Nieuwe blunder voor dit seizoen: de zogenaamde 'halo', de beugel die het hoofd van de F1-rijders moet beschermen. Niemand die erom vroeg, maar de 'halo' kwam er toch en heeft de bolides verminkt. De wagens zien er niet uit, met die beugel. Als toeschouwer zie je niet meer wie in de auto zit.

