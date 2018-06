Onze F1-watcher in Oostenrijk ziet Vandoorne smakelijk lachen wanneer jonge journalist vraagt of Alonso hem soms raad geeft, het antwoord zegt veel Jo Bossuyt in Oostenrijk

29 juni 2018

21u24

Bron: Eigen berichtgeving 6 Formule 1 Onze F1-verslaggever Jo Bossuyt houdt ook in Oostenrijk zijn dagboek bij. Beleef vanop de eerste rij wat er in en rond de paddock gebeurt, maar ook hoe het is met onze landgenoot Stoffel Vandoorne.

*Donderdag 28 juni, 6.20u

->Drietand

Luchthaven Zaventem is duidelijk begaan met mijn gezondheid. Alsof ze vinden dat die journalist maar wat meer moet bewegen. Vlucht SN2901 vertrekt bij gate A68. Verder in de vertrekhal vind je niet. Onderweg richting ….Leuven, voorbeeldig de rolband mijdend, kijk ik naar buiten en valt mijn oog op een rood vliegtuig. Inderdaad, onze ‘Trident’, het toestel dat iedere voetballiefhebber kent. De speciaal gedecoreerde Airbus A320 van SN Brussels die de Rode Duivels naar hun bestemming vliegt. “Wat spookt die hier uit”, vraag ik bij mezelf. Moet die onze nationale trots dan niet naar van Moskou naar Kaliningrad vliegen? Het doet er me aan denken: vanavond om 20u afspraak bij McLaren. Waar we samen met de Engelse collega’s de laatste wedstrijd in groep G volgen.

*8.45u

->Grauw

Zonder vertraging geland. Altijd goed om een formule 1-weekend mee te beginnen. Ik sta al in de bus die ons naar de aankomsthal moet brengen als ik onze huisfotograaf Georges uit het vliegtuig zie komen. Hij trekt precies maar een vies gezicht als hij naar de hemel kijkt. Inderdaad geen ideaal weertje. Twee uur geleden nog staalblauwe lucht, daar in Zaventem. Hier doffe ellende: dikke wolken en regen. Grijs. Al drie dagen, blijkbaar. En de weerman geeft ook morgen nog regen.

*12.20u

->Moto GP

Tijd voor een wandelingetje in de paddock. Niet alleen leuk, vaak ook leerrijk. Omdat het nog vroeg in het weekend is, en er nog niet te veel volk rond loopt. Dan verstoppen de kopstukken zich wat minder snel, en zie je wie met wie optrekt. Formule 1 is immers een microcosmos met allemaal mensen die samenspannen tegen elkaar. Kliekjes, zeg maar. En ze heulen niet samen omdat ze affiniteit met elkaar vinden, wel omdat ze gelijke belangen hebben. Zie je persoon x met y praten, ergens afzijdig, dan kan dat altijd een gerucht bevestigen dat je eerder hebt opgevangen. Zoals nu? Jawel. Ik zie in de hospitality van Renault hoe teambaas Cyril Abiteboul van Renault er in serieus overleg zit met Toto Wolff, baas van Mercedes. Het kan niet anders of het gaat over Esteban Ocon, de jonge Fransman die nu bij Force India rijdt. En waarom hij daar rijdt? Omdat Force India met motoren van Mercedes rijdt. Onderdeel van die motorendeal is immers dat Ocon dan voor Force India mag rijden. En waarom Ocon? Omdat zijn manager niemand minder is dan …Toto Wolff, die zijn rol als beschermheer van een aantal coureurs (ook Bottas en Wehrlein…) combineert met die van opperhoofd bij Mercedes. Het bevestigt wat ik vorige week in Le Castellet al opving: dat Renault volgend seizoen dolgraag Ocon in de auto zou stoppen. Ik neem een foto maar Toto heeft het in de gaten. Neen, ze hebben dat niet graag, de heren, dat je ze zo betrapt. En zeker niet dat je het vastlegt. Het is aan zijn gezicht te zien…

Ik loop wat verderop, en zie: Red Bull heeft hier een heel andere hospitality opgetrokken. Als een klein kasteel van hout. Imposant, maar niet nagelnieuw hoor: dit is het gebouwtje dat Red Bull anders gebruikt tijdens de Moto GP-races. En waarom die zowaar nog imposantere (metalen) constructie die we in de F1-paddock gewoon zijn hier niet is opgetrokken? Te weinig tijd om het ding zondagavond in Le Castellet af te breken en tegen woensdag hier weer op te bouwen…

Onze fotograaf Georges is ondertussen naar de fanzone gegaan, waar de coureurs handtekeningen uitdelen. Stoffel heeft er zo gezien zijn handen vol gehad. Ze verwachten hier dan ook 100.000 toeschouwers, dit weekend.

*15.30u

->Hoempa

Mijn verhaal voor de krant van morgen is zo goed als klaar. Straks nog eens nalezen als ik terug ben van de paddock: over een halfuurtje beginnen de persbabbels van de meeste coureurs, dus ga ik terug naar de paddock. En begint ook de frustratie. Al jaren is de pers vragende partij om dat toch een beetje te coördineren, maar dat vertikken de teams. Resultaat: je plant om 4.05u de persbabbel van, neme, Hamilton bij te wonen, en dan om twintig na vier die van Max Verstappen, etcetera, maar dan begint Hamilton met acht minuten vertraging en loopt je planning in het honderd omdat je de volgende coureur niet haalt. Soit.

Als ik aankom in de paddock, via een lange tunnel vanuit de perszaal, word ik eraan herinnerd hoe de Oostenrijkers zich hier ieder jaar weer inspannen om er een gezellige boel van te maken. En ondertussen de vooral culinaire geneugten van hun streek te promoten. Een traiteur prepareert een leuk bordje met fijne kaasjes, salami en ham voor wie snel een hongertje wil stillen. Het hoempa-orkestje, ook vaste prik hier, zit al klaar om zich door een tractor doorheen te paddock te laten slepen, terwijl ze lokale toonhoogten produceren. En wie tijd heeft om zich wat te amuseren, kan tafelvoetballen of zijn talent beproeven in een racegame die al heel dicht bij een echte simulator aanleunt. Michael van helmenfabrikant Bell -trouwe lezers van mijn dagboek herinneren zich hem ongetwijfeld nog- heeft het vandaag nog niet te druk en probeert de snelste tijd neer te zetten, geconcentreerd als wat. En als hij opnieuw crasht in die moeilijke tiende bocht van de Red Bull Ring, kijkt hij op en zegt: “Je gaat toch naar McLaren, vanavond?” Inderdaad, ja: België tegen Engeland.

*16.05u

->Christina

Hamilton is deze keer op tijd. Neen, hij wil niet bevestigen dat hij een plaatje heeft ingezongen met Christina Aguilera, maar hij wil het ook niet ontkennen. Ja dus. Binnenkort krijgen we zijn snelle stem wel ergens te horen, op de radio.

*16.40u

->Drift

Stoffels babbel met de internationale pers zit erop. Tijd voor de Belgen, en ook hier zijn we maar met z’n tweeën, uw dienaar en Gaetan Vigneron van RTBF, welbekend bij de supporters van Stoffel. Het wordt een interessante babbel. Er is op een Britse site immers een verhaal verschenen over Stoffel, onder andere over de manier waarom de auto zich voor hem moet gedragen, en hoe dat helemaal anders is dan wat Alonso verwacht. Ik vraag Stoffel om dat eens in mensentaal uit te leggen, maar daar heeft hij het moeilijk mee. Formule 1-coureurs: ze zijn het gewoon om met hun ingenieur te praten, natuurlijk. Het komt er dus op neer dat Stoffel zijn auto graag in de bocht ‘gooit’, terwijl Alonso hem er iets trager in ‘stuurt’. Gevolg in het eerste geval: als de auto geen perfect afgestelde achterkant heeft, dan heeft die snel de neiging om op drift te raken. Met andere woorden Stoffel heeft een auto nodig met zeer stabiele achtertrein, en dat is momenteel niet het geval. Daardoor verliest hij snelheid in de bocht zelf, in vergelijking met Alonso, en komt hij er iets trager uit.

Daarnaast hebben we het ook nog over de circuits waarvan hij houdt, zoals deze Red Bull Ring hier, maar Stoffel noemt ook “Francorchamps, Suzuka en Singapore”. “Waarom,” wil ik weten. Stoffel: “Het zijn circuits die niet overal eindeloze uitloopzones hebben, zoals veel nieuwe circuits. Als je een fout maakt, dan wordt dat meestal afgestraft. Dat vind ik meer ‘echt’ racen.”

*20u

->Fernando

Tijd voor de voetbalinterland. McLaren heeft de bovenste verdieping van drie gereserveerd voor de journalisten die de wedstrijd willen volgen. Michael steekt er meteen de sfeer in: hij heeft een driekleur meegebracht om de Engelse collega’s ermee te jennen, en de mecaniciens van McLaren -allemaal Engelsen natuurlijk- die beneden zitten te kijken. En ‘Mika’, zoals we Michael in de paddock noemen, heeft natuurlijk zijn Rode Duivels-shirt aan. Het wordt een dol avondje. Alonso, notoir voetballiefhebber en zelf de beste voetballer van de huidige formule 1-lichting, volgt de interland een verdieping lager, samen met zijn fysieke coach en een vriend. Hij kijkt geregeld omhoog, als hij al dat lawaai hoort, en lacht. Nu nog een finale België-Spanje, en we kunnen eens een echt feestje bouwen bij McLaren…

*Vrijdag 29 juni, 9u

->Klassiek

Ik loop in de paddock en zie een klassiek tafereel. Leuk. Een schare fotografen die klaar staan om de aankomende coureurs te fotograferen. Ik zie Kevin Magnussen aankomen, Grosjean ook. Op Stoffel zal ik maar niet wachten. Hij komt altijd heel vroeg naar de paddock, en is er wellicht al. Ik loop dus maar eens door.

*10u

->Kapot

Mijn Deens collega Peter wil bijpraten. Hoe het met stoffel is, daar in die ellende. Hij maakt immers een verhaal over McLaren, dit weekend. Hij zit er nu niet zo vaak meer, in die motorhome van McLaren, maar was er in seizoen 2014 kind aan huis. Zijn landgenoot Kevin Magnussen, grote tegenstander van Stoffel destijds in de Formule Renault 3.5, reed er toen immers. Zegt Peter, de blik op serieus: “McLaren heeft de carrière van Heikki Kovalainen om zeep geholpen, ook bijna die van Sergio Perez en Kevin. Ik hoop dat het Stoffel daar beter vergaat…”

Inderdaad: McLaren staat niet zo hoog meer aangeschreven bij de persgilde.

*11.32u

->10.000

De eerste vrije training is volop bezig. Bericht op de schermen, plots: “Pitlane incident investigation invoering car nr 2 (VAN).” Ik heb Sebastian Vettel inderdaad net door de radio horen zeggen dat hij bijna tegen een McLaren is gereden. De mecaniciens hebben Stoffel de garage uit laten rijden op een verkeerd moment. Ze zullen lachen in Woking, als de factuur aankomt: de wedstrijdcommissarissen leggen McLaren een boete op van 10.000 euro.

*16.30u

->10

De tweede vrije training zit erop. Stoffel is goed bezig. Hij klokt af met de tiende tijd. Alonso heeft het moeilijker. Je kunt met het blote oog zien hoe zijn McLaren veel minder stabiel is op de hoge boordstenen, als hij uit de snelle bochten komt. De Spanjaard komt niet verder dan de negentiende tijd.

*19u

->"No"

Ik loop nog even langs bij McLaren. Stoffel zit op de tweede verdieping, zeggen ze me. Hij is bezig met een interview, en ik herken mijn collega André van het Nederlandse magazine Formule 1. Ook op post: een jonge Hongaarse journalist, blijkbaar. Ik luister even mee en hoor hoe de jongeman nog wat naïef is, in dit slangenwereldje. Vraag: “Je komt zeer goed overeen met Fernando Alonso. Ik veronderstel dat hij je als jonge coureur veel goede raad geeft?” Stoffel lacht smakelijk, en antwoordt heel kort: “No.” Ik gniffel even.

Na het interview bevestigt Stoffel me mijn indruk van daarnet, toen ik de tweede vrije training op het scherm volgde. “Ja, ik had een goed gevoel in de auto. Fernando had het veel moeilijker om evenwicht in zijn auto te krijgen. Maar het loopt morgen ook voor hem wel los hoor, daar twijfel ik niet aan.” Natuurlijk wil ik weten of een plaatsje in de beslissende sessie van de kwalificaties dit weekend tot de mogelijkheden behoort, en ik vermoed dat Stoffel meteen “uitgesloten” zal zeggen. Maar neen, dus. “Zeer moeilijk, maar je weet nooit. Hier ligt alles heel dicht bij elkaar. Als je een echt perfect rondje trekt, en een paar anderen maken een piepklein foutje, dan kun je er dicht bij zitten.”

En zo trek ik naar mijn hotel met alweer een beetje verse hoop.